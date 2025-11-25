Ζαΐρ Μπολσονάρο: Ξεκινά την έκτιση της κάθειρξης 27 ετών για εμπλοκή σε σχέδιο πραξικοπήματος

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας διέταξε τον δεξιό πρώην πρόεδρο Ζαΐρ Μπολσονάρο να ξεκινήσει την έκτιση της ποινής κάθειρξης 27 ετών και τριών μηνών που του επιβλήθηκε. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε για σχέδιο πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις τελευταίες εκλογές.

Ο δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες έκρινε ότι η υπόθεση είχε φτάσει στην τελική της κρίση και ότι δεν ήταν δυνατές περαιτέρω εφέσεις.

Ο 70χρονος Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος ως επικεφαλής συνωμοσίας με στόχο τη διατήρησή του στην εξουσία μετά την ήττα των εκλογών του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σε φυλακή στην Μπραζίλια

Ο Μπολσονάρι θα ξεκινήσει να εκτίει την ποινή του σε κελί ομοσπονδιακής αστυνομίας στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Εκεί όπου κρατείται από το Σάββατο, αφού κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος να δραπετεύσει. Αποπειράθηκε να σπάσει το «βραχιολάκι» και απομακρύνθηκε από την κατ’ οίκον κράτηση.

Σε ακρόαση την Κυριακή, ο Μπολσονάρο παραδέχτηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το «βραχιολάκι» που είχε στον αστράγαλο με συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης. Απέδωσε την ενέργειά του σε παραισθήσεις που του προκάλεσαν φάρμακα, αρνούμενος ότι ήθελε να δραπετεύσει.

Ο δικαστής Μοράες διέταξε να του παρασχεθεί πλήρης ιατρική περίθαλψη, καθώς οι γιατροί του δήλωσαν ότι παρουσιάζει σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Απόπειρα πραξικοπήματος

Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, τον Σεπτέμβριο, ο Μπολσονάρο είναι ένοχος για συνωμοσία πραξικοπήματος ενώ γνώριζε σχέδια δολοφονίας του Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του υποψηφίου αντιπροέδρου, Τζεράλντο Άλκμιν. Επίσης, ότι γνώριζε για σχέδιο και σύλληψης και εκτέλεσης του δικαστή Μοράες, ο οποίος επέβλεπε τη δίκη του Μπολσονάρο.

Το σχέδιο συνωμοσίας δεν είχε την υποστήριξη των διοικητών του στρατού και της αεροπορίας και ο Λούλα ορκίστηκε χωρίς απρόοπτα την 1η Ιανουαρίου 2023.

Μια εβδομάδα αργότερα, στις 8 Ιανουαρίου, χιλιάδες υποστηρικτές του Μπολσονάρο εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια στην πρωτεύουσα Μπραζίλια. Οι δυνάμεις ασφαλείας παρενέβησαν και περίπου 1.500 άτομα συνελήφθησαν.

Οι δικαστές διαπίστωσαν ότι οι ταραξίες είχαν υποκινηθεί από τον Μπολσονάρο, του οποίου το σχέδιο, όπως είπαν, ήταν να παρέμβει ο στρατός και να τον επαναφέρει στην εξουσία.

Εκτός από την κάθειρξη, στον Μπολσονάρο απαγορεύτηκε επίσης να θέσει υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα μέχρι το 2060 – οκτώ χρόνια μετά τη λήξη της ποινής του. Ο πρώην πρόεδρος χαρακτήρισε τη δίκη «κυνήγι μαγισσών» που είχε σχεδιαστεί για να τον εμποδίσει να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2026.