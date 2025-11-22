Συνελήφθη ο Μπολσονάρου εν μέσω υποψιών ότι επρόκειτο να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία

Ο πρώην ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, συνελήφθη στην έπαυλή του στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, εν μέσω υποψιών ότι επρόκειτο να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκιση για την οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Σε μια σύντομη δήλωση, η ομοσπονδιακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένα προληπτικό ένταλμα σύλληψης κατόπιν αιτήματος του ανώτατου δικαστηρίου. Ο 70χρονος πολιτικός μεταφέρθηκε σε μια ομοσπονδιακή αστυνομική βάση, 7 μίλια μακριά από το προεδρικό μέγαρο που κατείχε από το 2019 έως το 2022, όταν έχασε τις εκλογές και προσπάθησε να ξεκινήσει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα.

Η σύλληψη του Μπολσονάρου

Η σύλληψη του Μπολσονάρου, ο οποίος ζούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, διατάχθηκε από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες, λόγω των φόβων ότι ο πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να καταφύγει σε μία από τις πολλές διπλωματικές εγκαταστάσεις της Μπραζίλια για να αποφύγει την τιμωρία για την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της εξουσίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για την οργάνωση πραξικοπήματος με σκοπό να εμποδίσει τον νικητή των εκλογών του 2022, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει ακόμη διατάξει τη φυλάκιση του Μπολσονάρου για τα εγκλήματα αυτά, ενώ εκκρεμεί μια σειρά νομικών διαδικασιών και εφέσεων.

Εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο Μπολσονάρου θα φυλακιστεί τις επόμενες ημέρες, οι υποστηρικτές του σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν «αγρυπνία» το Σάββατο το βράδυ έξω από το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών όπου ζει υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Η διαμαρτυρία είχε προκηρυχθεί από τον γιο του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα παλέψετε για τη χώρα σας ή θα παρακολουθείτε τα πάντα από το κινητό σας τηλέφωνο, καθισμένοι στο σπίτι σας στον καναπέ;» Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο Φλάβιο κάλεσε τους υποστηρικτές του Μπολσονάρου να «έρθουν να πολεμήσουν μαζί μας».

Αντιπερισπασμός η αγρυπνία;

Στην απόφασή του για τη σύλληψη του πολιτικού το Σάββατο το πρωί, ο Μοράες ανέφερε ότι η αγρυπνία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντιπερισπασμός για να βοηθήσει τον πρώην πρόεδρο να διαφύγει σε μια ξένη πρεσβεία.

Προσθέτοντας σε αυτές τις υποψίες, ο Μοράες είπε ότι ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής αστραγάλου του Μπολσονάρου είχε παραβιαστεί στις 12:08 το πρωί του Σαββάτου. Αυτό υποδηλώνει ότι «ο καταδικασμένος είχε σχεδιάσει να σπάσει τον ανιχνευτή αστραγάλου για να εξασφαλίσει την επιτυχία της απόδρασής του, με τη βοήθεια της σύγχυσης που προκάλεσε η διαμαρτυρία που οργάνωσε ο γιος του».

Ο Μοράες σημείωσε ότι ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των βασικών διεθνών συμμάχων του, ζούσε περίπου 15 λεπτά μακριά από την αμερικανική πρεσβεία. Τον Αύγουστο, ο Μπολσονάρου κατηγορήθηκε ότι ζήτησε άσυλο στην Αργεντινή, όπου ένας άλλος δεξιός σύμμαχος, ο Χαβιέρ Μιλέι, κατέχει την εξουσία. Το 2024, ο Μπολσονάρου πέρασε μυστηριωδώς δύο νύχτες μέσα στην πρεσβεία της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι εικασίες ότι η σύλληψη του Μπολσονάρου ήταν επικείμενη έφτασαν στο αποκορύφωμά τους τις τελευταίες ημέρες, με τους συμμάχους του να εκφράζουν την οργή τους για την προοπτική ο πρώην πρόεδρος να σταλεί σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Μπραζίλια, που ονομάζεται Παπούδα.

Οι υποστηρικτές του Λούλα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να οδηγείται στη φυλακή. «Το μήνυμα προς τη Βραζιλία και τον κόσμο είναι ότι το έγκλημα δεν αποδίδει», δήλωσε ο Ρέιμοντ Οτόνι, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος (PT), επισημαίνοντας ότι η συνωμοσία του Μπολσονάρου περιελάμβανε σχέδιο δολοφονίας του Λούλα.

Η σύζυγος του Μπολσονάρου, Μισέλ Μπολσονάρου, αντέδρασε στη σύλληψη του συζύγου της δημοσιεύοντας ένα θρησκευτικό απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.