# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Συνελήφθη ο Μπολσονάρου εν μέσω υποψιών ότι επρόκειτο να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία
Κόσμος 22 Νοεμβρίου 2025 | 15:11

Συνελήφθη ο Μπολσονάρου εν μέσω υποψιών ότι επρόκειτο να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία

Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, με την υποψία ότι θα διαφύγει σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκιση

Σύνταξη
Ο πρώην ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, συνελήφθη στην έπαυλή του στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, εν μέσω υποψιών ότι επρόκειτο να διαφύγει σε ξένη πρεσβεία για να αποφύγει τη φυλάκιση για την οργάνωση στρατιωτικού πραξικοπήματος.

Σε μια σύντομη δήλωση, η ομοσπονδιακή αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένα προληπτικό ένταλμα σύλληψης κατόπιν αιτήματος του ανώτατου δικαστηρίου. Ο 70χρονος πολιτικός μεταφέρθηκε σε μια ομοσπονδιακή αστυνομική βάση, 7 μίλια μακριά από το προεδρικό μέγαρο που κατείχε από το 2019 έως το 2022, όταν έχασε τις εκλογές και προσπάθησε να ξεκινήσει ένα στρατιωτικό πραξικόπημα.

Η σύλληψη του Μπολσονάρου

Η σύλληψη του Μπολσονάρου, ο οποίος ζούσε υπό κατ’ οίκον περιορισμό από τον Αύγουστο, διατάχθηκε από τον δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες, λόγω των φόβων ότι ο πρώην πρόεδρος θα μπορούσε να καταφύγει σε μία από τις πολλές διπλωματικές εγκαταστάσεις της Μπραζίλια για να αποφύγει την τιμωρία για την αποτυχημένη απόπειρα κατάληψης της εξουσίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Τον Σεπτέμβριο, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για την οργάνωση πραξικοπήματος με σκοπό να εμποδίσει τον νικητή των εκλογών του 2022, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει ακόμη διατάξει τη φυλάκιση του Μπολσονάρου για τα εγκλήματα αυτά, ενώ εκκρεμεί μια σειρά νομικών διαδικασιών και εφέσεων.

Εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι ο Μπολσονάρου θα φυλακιστεί τις επόμενες ημέρες, οι υποστηρικτές του σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν «αγρυπνία» το Σάββατο το βράδυ έξω από το πολυτελές συγκρότημα κατοικιών όπου ζει υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Η διαμαρτυρία είχε προκηρυχθεί από τον γιο του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Θα παλέψετε για τη χώρα σας ή θα παρακολουθείτε τα πάντα από το κινητό σας τηλέφωνο, καθισμένοι στο σπίτι σας στον καναπέ;» Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, ο Φλάβιο κάλεσε τους υποστηρικτές του Μπολσονάρου να «έρθουν να πολεμήσουν μαζί μας».

Αντιπερισπασμός η αγρυπνία;

Στην απόφασή του για τη σύλληψη του πολιτικού το Σάββατο το πρωί, ο Μοράες ανέφερε ότι η αγρυπνία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αντιπερισπασμός για να βοηθήσει τον πρώην πρόεδρο να διαφύγει σε μια ξένη πρεσβεία.

Προσθέτοντας σε αυτές τις υποψίες, ο Μοράες είπε ότι ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής αστραγάλου του Μπολσονάρου είχε παραβιαστεί στις 12:08 το πρωί του Σαββάτου. Αυτό υποδηλώνει ότι «ο καταδικασμένος είχε σχεδιάσει να σπάσει τον ανιχνευτή αστραγάλου για να εξασφαλίσει την επιτυχία της απόδρασής του, με τη βοήθεια της σύγχυσης που προκάλεσε η διαμαρτυρία που οργάνωσε ο γιος του».

Ο Μοράες σημείωσε ότι ο Μπολσονάρου, ο οποίος έχει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των βασικών διεθνών συμμάχων του, ζούσε περίπου 15 λεπτά μακριά από την αμερικανική πρεσβεία. Τον Αύγουστο, ο Μπολσονάρου κατηγορήθηκε ότι ζήτησε άσυλο στην Αργεντινή, όπου ένας άλλος δεξιός σύμμαχος, ο Χαβιέρ Μιλέι, κατέχει την εξουσία. Το 2024, ο Μπολσονάρου πέρασε μυστηριωδώς δύο νύχτες μέσα στην πρεσβεία της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι εικασίες ότι η σύλληψη του Μπολσονάρου ήταν επικείμενη έφτασαν στο αποκορύφωμά τους τις τελευταίες ημέρες, με τους συμμάχους του να εκφράζουν την οργή τους για την προοπτική ο πρώην πρόεδρος να σταλεί σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Μπραζίλια, που ονομάζεται Παπούδα.

Οι υποστηρικτές του Λούλα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να οδηγείται στη φυλακή. «Το μήνυμα προς τη Βραζιλία και τον κόσμο είναι ότι το έγκλημα δεν αποδίδει», δήλωσε ο Ρέιμοντ Οτόνι, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος (PT), επισημαίνοντας ότι η συνωμοσία του Μπολσονάρου περιελάμβανε σχέδιο δολοφονίας του Λούλα.

Η σύζυγος του Μπολσονάρου, Μισέλ Μπολσονάρου, αντέδρασε στη σύλληψη του συζύγου της δημοσιεύοντας ένα θρησκευτικό απόσπασμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Morgan Stanley: Τράπεζες και utilities θα ξεχωρίσουν στην Ευρώπη το 2026

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22.11.25

Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση της πανδημίας Covid από τον Μπόρις Τζόνσον - Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουκρανία: «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» – Εξοργισμένη η ΕΕ για τις βλέψεις Τραμπ στα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια
Επωφελείται της κατάστασης 22.11.25

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Οργή στην Ευρώπη για το σχέδιο Τραμπ και τις βλέψεις του για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία καταρτίστηκε χωρίς τη συμβολή ή τη γνώμη της ΕΕ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει περιθώριο κέρδους για τις ΗΠΑ από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη

Σύνταξη
Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»
Κόσμος 22.11.25

Στα κάγκελα αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με Γουίτκοφ – «Μας παρέκαμψε συναντώντας το δεξί χέρι του Πούτι»

Από την Ευρώπη μέχρι και τους διαδρόμους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και της CIA ο τρόπος που διαπραγματεύεται ο Γουίτκοφ για την Ουκρανία είναι το λιγότερο απορριπτέος.

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους
Ποδόσφαιρο 22.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους

LIVE: Φιορεντίνα – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – Γιουβέντους για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα

Η Νίκη Βόλου κέρδισε 3-1 τον Καμπανιακό και η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2-1 του ΠΑΟΚ Β' στην 11η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2. Νίκησε και η Καλαμάτα στον Β΄ όμιλο με 1-0 επί των Χανίων.

Σύνταξη
Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»
Είκοσι χρόνια 22.11.25

Ο Μπεν Άφλεκ αναγνωρίζει το μεγαλείο του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – «Ένας νεαρός άνδρας με τρομερό ταλέντο»

Κατά την διάρκεια της βράβευσης του Μάικλ Μπ. Τζόρνταν στα American Cinematheque Awards, ο Μπεν Άφλεκ εξήρε τόσο το ταλέντο του ηθοποιού, όσο και τον ακέραιο χαρακτήρα του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κακοκαιρία: Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο – Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά
Κακοκαιρία 22.11.25

Εικόνες βιβλικής καταστροφής σε Κέρκυρα και Ήπειρο - Δεκάδες απεγκλωβισμοί και αποκλεισμένα χωριά

Ποιοι δήμοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Σε ύφεση η κακοκαιρία από σήμερα το βράδυ - Σοκάρουν τα ύψη βροχής στην Ήπειρο - Νέο κύμα με ισχυρές βροχές και χιόνια στα ορεινά από Τρίτη

Σύνταξη
Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις
Go Fun 22.11.25

Βασιλικός θρήνος: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο – Μούσα και εμβληματικές εμφανίσεις

Θρήνος στους ύκλους της βασιλικής μόδας μετά την ανακοίνωση θανάτου του Πολ Κοστέλο, του Ιρλανδού που διετέλεσε προσωπικός ενδυματολόγος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Εθνικός – Ολυμπιακός 0-7: Ασταμάτητες οι «ερυθρόλευκες», έκαναν το 4/4

Την τέταρτη σερί νίκη του στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής γυναικών πέτυχε ο Ολυμπιακός, με τις «ερυθρόλευκες» αυτή τη φορά να σταματούν σε... μονοψήφιο σκορ, επικρατώντας 7-0 στην έδρα του Εθνικού.

Σύνταξη
Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»
Μπάσκετ 22.11.25

Μυστακίδης προς ΚΑΕ ΠΑΟΚ: «Θα καλύψουμε όλα τα νόμιμα χρέη όταν και αν αναλάβουμε την ΚΑΕ»

Η πλευρά Μυστακίδη «απάντησε» στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ σχετικά με το θέμα της πληρωμής των χρεών της ομάδας μπάσκετ, τονίζοντας ότι θα καλύψει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις.

Σύνταξη
Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30
Περιβάλλον 22.11.25

Νίκη για το λόμπι του πετρελαίου – Χωρίς αναφορά στα ορυκτά καύσιμα η συμφωνία της COP30

Συμβιβαστική λύση της τελευταίας στιγμής στην COP30 μετά την επιμονή των αραβικών χωρών να απαλειφθούν αναφορές που θα απειλούσαν την κερδοφορία τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές
Social 22.11.25

Γιώργος Αλκαίος: Ψεύτικο προφίλ «παρίστανε» τον τραγουδιστή και ζητούσε 3.000 ευρώ από θαυμαστές

Άγνωστοι δημιούργησαν λογαριασμό στα social με το όνομα και τις φωτογραφίες του καλλιτέχνη, ζητώντας χρήματα από θαυμαστές. Ο Γιώργος Αλκαίος κατήγγειλε την απάτη και κάλεσε σε άμεσο report και μπλοκάρισμα

Σύνταξη
Τα «φώτα» και στον Χολ
On Field 22.11.25

Τα «φώτα» και στον Χολ

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν καλός και στο παιχνίδι με την Παρί, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στους πειραιώτες. Παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται καλύτερος και βρίσκει σημαντικό ρόλο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου
Βόλεϊ 22.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου

LIVE: Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου για την 5η αγωνιστική της Volley League ανδρών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ Sports 4.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα
Χαρακτήρας 22.11.25

Time Out: Η λίστα με τους πιο κουλ δρόμους στον κόσμο έφτασε – Η Θεσσαλονίκη «χορεύει» στην πρώτη δεκάδα

Είναι γεγονός ότι οι πόλεις σε κάθε γωνιά της γης, χάνουν με γοργούς ρυθμούς την ταυτότητα τους. Ωστόσο, οι συντάκτες του Time Out εντόπισαν μερικούς δρόμους που παραμένουν ζεστοί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

