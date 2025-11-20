newspaper
Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»
Κόσμος 20 Νοεμβρίου 2025 | 14:37

Βραζιλία: Από την έπαυλή του στις φυλακές που τρέμει ο Μπολσονάρου – «Θα ήταν απαίσιο» να τον πάνε εκεί…»

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε ο Μπολσονάρου για τους κρατούμενους της φυλακής που -ίσως- θα τον μεταφέρουν

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Δύο μήνες αφότου καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα «εξόντωσης» των δημοκρατικών θεσμών της Βραζιλίας, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρου φαίνεται επιτέλους ότι θα πάρει τον δρόμο της φυλακής.

Ο καταδικασμένος πραξικοπηματίας – ο οποίος ζει υπό κατ’ οίκον περιορισμό στην έπαυλή του, ενώ εκκρεμούν μια σειρά από νομικές διαδικασίες και εφέσεις – αναμένεται ευρέως να φυλακιστεί τις επόμενες ημέρες, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι θα σταλεί σε μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Οι αναφορές του Μπολσονάρου για τους κρατούμενους των φυλακών

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας των τεσσάρων δεκαετιών του Μπολσονάρου, ο ακροδεξιός πρώην αλεξιπτωτιστής έδειξε ελάχιστη συμπόνια για τον πληθυσμό των φυλακών της Βραζιλίας.

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε. «Απλώς θα έπρεπε να γ@μηθούν, γαμώτο. Αυτό νομίζω».

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Μπολσονάρο διακήρυξε: «Αν δεν θέλετε να καταλήξετε εκεί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μην βιάσετε, να μην απαγάγετε ή να μην ληστέψετε».

Αλλά η προοπτική ο ίδιος ο Μπολσονάρο να καταλήξει στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Παπούντα στην Μπραζίλια πρωτεύουσα της Βραζιλίας, έχει προκαλέσει σοκ στους συμμάχους του, τέσσερις εκ των οποίων επισκέφθηκαν αυτή την εβδομάδα το συγκρότημα σε μια προφανή προσπάθεια να αποτρέψουν το ανώτατο δικαστήριο από το να τον εξορίσει εκεί.

Ο Ιζάλτσι Λούκας, γερουσιαστής του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL) του Μπολσονάρου, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το κουαρτέτο, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο 70χρονος πολιτικός θα φυλακιστεί τις επόμενες 10 ημέρες και φοβάται ότι ο προορισμός του θα μπορούσε να είναι η Παπούντα.

«Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί

Ο Λούκας ισχυρίστηκε ότι τα σοβαρά εντερικά προβλήματα του Μπολσονάρο – αποτέλεσμα μιας σχεδόν μοιραίας επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2018 – σήμαιναν ότι θα ήταν επικίνδυνο να κρατηθεί ο πρώην πρόεδρος εκεί.

«Η κατάσταση [της υγείας του] είναι εξαιρετικά σοβαρή. Δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί αν τον μεταφέρουν στις συγκεκριμένες φυλακές… Θα ήταν απαίσιο», δήλωσε ο γερουσιαστής, ο οποίος ανησυχούσε επίσης για τα υπερπλήρη κελιά και την ποιότητα των γευμάτων στις φυλακές.

Κατά την επίσκεψή του στην Παπούντα, ο Λούκας θυμήθηκε ότι είδε κελιά που κρατούσαν 40 κρατούμενους: «Αυτό αντιστοιχεί πρακτικά σε ένα τετραγωνικό μέτρο ανά κρατούμενο».

«Μιλήσαμε με τους κρατούμενους και παραπονέθηκαν, φυσικά, για το απαίσιο φαγητό», πρόσθεσε ο γερουσιαστής.

Ο Λούκας δεν είναι η μόνη φωνή που μιλάει ενόψει της αναμενόμενης κράτησης του πρώην προέδρου.

Γράφοντας στην εφημερίδα Folha de São Paulo, ένας άλλος σύμμαχος, ο πρώην υπουργός Επικοινωνιών Fábio Wajngarten, θρήνησε το «βάναυσο» φινάλε της «άψογης» πολιτικής καριέρας του  Μπολσονάρο: «Είναι μια αδικία που κατατρώει τις καρδιές εκατομμυρίων Βραζιλιάνων», έγραψε ο Βαϊνγκάρτεν.

«Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο δικός του δεσμοφύλακας για όλη του τη ζωή»

Αυτό μπορεί να ισχύει δεδομένης της σημαντικής υποστήριξης που διατηρεί ο Μπολσονάρο στη βραζιλιάνικη δεξιά. Αλλά η αναμενόμενη φυλάκισή του έχει επίσης ζεστάνει τις καρδιές εκατομμυρίων άλλων που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να φυλακιστεί επειδή σχεδίαζε να αποτρέψει τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα από το να αναλάβει την εξουσία – και μάλιστα συνωμότησε για τη δολοφονία του.

Ο Ρεϊμόντ Οτόνι, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος (PT) του Λούλα, δήλωσε: «Κανείς δεν θέλει να μπει ο Μπολσονάρο σε μπουντρούμι. Κανείς δεν θέλει να μπει ο Μπολσονάρο σε απομόνωση. Κανείς δεν θέλει να μην τραφεί ο Μπολσονάρο ή να πρέπει να κοιμάται στο πάτωμα. Θέλουμε να λαμβάνει αξιοπρεπή μεταχείριση – αλλά αξιοπρεπή μεταχείριση στη φυλακή. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο δικός του δεσμοφύλακας για όλη του τη ζωή».

Ο Οτόνι εντυπωσιάστηκε από το πώς οι σύμμαχοι του Μπολσονάρο, οι οποίοι έχουν περάσει χρόνια γιορτάζοντας την σκληρή μεταχείριση των κρατουμένων, ξαφνικά συνειδητοποίησαν τα δικαιώματά τους. «Μόλις τώρα η ακροδεξιά – η οποία πάντα ισχυριζόταν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι για τους εγκληματίες – αποφάσισε να επισκεφτεί μια φυλακή για να μάθει πώς είναι πραγματικά οι συνθήκες», είπε.

«Ο Μπολσονάρο είναι εγκληματίας», επέμεινε ο Οτόνι, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι άξιζε «ταπεινωτική, εξευτελιστική μεταχείριση».

Η περίπτωση να μεταφερθεί σε μικρότερη φυλακή

Παρά τις εικασίες ότι ο Μπολσονάρο θα μπορούσε να σταλεί στο Παπούντα, το οποίο φιλοξενεί σήμερα περίπου 14.000 κρατούμενους, ο πιο πιθανός προορισμός του φαίνεται να είναι μια κοντινή φυλακή για αστυνομικούς και άλλους «ειδικούς» κρατούμενους, γνωστούς ως Παπουντίνα (Μικρή Παπούντα).

Τα κελιά του είναι πολύ πιο άνετα από αυτά της κύριας φυλακής, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ μακριά από την πολυτέλεια που απολάμβανε ο Μπολσονάρο ενώ κατείχε το εντυπωσιακό προεδρικό μέγαρο Alvorada, σχεδιασμένο από τον Όσκαρ Νιμάγιερ, περίπου 19 χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Estado de São Paulo, το κελί που θα μπορούσε να καταλάβει ο Μπολσονάρο στην Παπουδίνια έχει εμβαδόν περίπου 24 τετραγωνικά μέτρα – περίπου το μέγεθος δύο θέσεων στάθμευσης – και διαθέτει μπάνιο 12 τετραγωνικών μέτρων με ντους και βεράντα 12 τετραγωνικών μέτρων. «Ο Μπολσονάρο θα μπορούσε να έχει τηλεόραση, ακόμη και μίνι μπαρ, στο δωμάτιό του, εφόσον αυτά δωρίζονται από την οικογένειά του», ανέφερε η εφημερίδα .

Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις

Ο γερουσιαστής Λούκας καταδίκασε το φημολογούμενο σχέδιο να σταλεί ο πρώην πρόεδρος στην Παπούντα ως «μια μορφή εκδίκησης» εκ μέρους του Αλεξάντρ ντε Μοράες, του δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου που επέβλεψε τη δίκη του Μπολσονάρο για το πραξικόπημα και θα αποφασίσει για την τύχη του τις επόμενες ημέρες.

Ο Οτόνι περιέγραψε τη φυλάκιση ενός πρώην προέδρου ως μια θλιβερή στιγμή – αλλά απαραίτητη που αντιπροσώπευε «μια επιβεβαίωση της βραζιλιάνικης δημοκρατίας» και των νόμων της χώρας.

«Το μήνυμα προς τη Βραζιλία και προς τον κόσμο είναι ότι το έγκλημα δεν αποδίδει», δήλωσε ο Οτόνι.

Macro
Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Προϋπολογισμός 2026: Ανάπτυξη 2,4% – Πληθωρισμός 2,2%

Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω – Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια
Νέα μελέτη 20.11.25

Παγκόσμια ανάπτυξη: Τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κάνουν πίσω - Δαπάνες για την άμυνα, περικοπές στη βοήθεια

Η παγκόσμια ανάπτυξη επιβραδύνεται - Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση για βοήθεια φτωχότερων χωρών για χάρη των αμυντικών δαπανών - Αποκαλυπτική μελέτη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη
Κόσμος 20.11.25

Oxfam: Θα αρκούσαν μόνο τα περσινά κέρδη των δισεκατομμυριούχων της G20 για να λάβει τέλος η φτώχεια στον πλανήτη

Οι δισεκατομμυριούχοι της G20, πέρσι, αθροιστικά αύξησαν τον πλούτο τους κατά 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, την ώρα που το ετήσιο κόστος εξόδου από τη φτώχεια είναι 1,65 τρισ., αναφέρει η Oxfam

Σύνταξη
Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν
Επικίνδυνη ρητορική 20.11.25

Οι βίαιοι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν τις λέξεις ως όπλα – Αυτές είναι οι 6 τακτικές που χρησιμοποιούν

Οι λέξεις δεν είναι άχρωμες και ουδέτερες. Κρύβουν ιστορικά νοήματα και συναισθηματικό φορτίο και την δημιουργούν συνειρμούς, αντιλήψεις και δράσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παλαιστίνιοι: Εκκληση απευθύνει η UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της
Παλαιστίνιοι 20.11.25

Εκκληση της UNRWA για χρηματοδότηση και ανανέωση της εντολής της

Η ανανέωση της εντολής της UNRWA είναι απόλυτα «απαραίτητη» προκειμένου «να βοηθηθούν και να προστατευτούν οι παλαιστίνιοι πρόσφυγες» και να εξευρεθεί «δίκαιη και βιώσιμη λύση» του Μεσανατολικού.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο Τραμπ λέει ότι θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος
Εκκληση Σαλμάν 20.11.25

Ο Τραμπ θα καταβάλει προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

«Δεν ήταν στα πλάνα μου να εμπλακώ» στο Σουδάν, δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν του ζήτησε να κάνει «κάτι πολύ ισχυρό» και «θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε επ’ αυτού».

Σύνταξη
Ρωσία: «Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χόρεψε για τον Πούτιν
Ρωσία 20.11.25

«Το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ με ΤΝ» χορεύει για τον Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε «το πρώτο ρωσικό ανθρωποειδές ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη», το οποίο λίγο πριν είχε χορέψει μπροστά του, λέγοντας ότι είναι το αγαπημένο του τραγούδι.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση
Λονδίνο 20.11.25

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία

Η Βρετανία υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και καλεί τη Ρωσία να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη γειτονική της χώρα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»
Ελλάδα 20.11.25

Κηδεία Φλαμπουράρη: «Ήταν μια ήρεμη δύναμη» – Το μήνυμα της Τζένη Διαμαντοπούλου από το Ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς»

Η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε νωρίς στο πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ – ΕΣΑ) όπου πραγματοποιήθηκε η πολιτική του κηδεία.

Σύνταξη
«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» – Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη
Συγκίνηση 20.11.25

«Μαχόμενος αγωνιστής της πράξης σε όλη σου τη ζωή» - Βούτσης στον επικήδειο για τον Αλέκο Φλαμπουράρη

«Επέλεξες την αριστερή πολιτική και ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες», είπε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης

Σύνταξη
Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»
Νέο κεφάλαιο 20.11.25

Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Τα «μοντέλα του κόσμου» θα μπορούσαν να ξεπεράσουν την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Άμοιρος ευθυνών για ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνει και ο Στρατάκης (χασάπης): «Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν αντέχω τις κατηγορίες»

Ο επονομαζόμενος και ως «χασάπης», δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ θύμα της υπόθεσης, λέγοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πως δεν γνωρίζει σε τι εμπλέκεται στην υπόθεση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Πολιτική προστασία 20.11.25

Θεσσαλία: Συστάσεις λόγω μετεωρολογικών συνθηκών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συστάσεις προς το ευρύ κοινό, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, αναφέρει η περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή την υψηλή συγκέντρωση σημειακά αιωρούμενων σωματιδίων.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Αυτά είναι τα μονοπάτια των playoffs για τα έξι τελευταία εισιτήρια

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, από τα οποία θα προκύψουν οι 6 ομάδες που θα κερδίσουν τις τελευταίες θέσεις για τα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού.

Σύνταξη
Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη
Πολιτική 20.11.25

Αλέκος Φλαμπουράρης: «Υπήρξε πάντα ανήσυχος και ενωτικός» – Συγκίνηση στον επικήδειο του Νικήτα Κακλαμάνη

«Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός Επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά» τόνισε στον επικήδειό του για το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης

Σύνταξη
BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 20.11.25

BHMA: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 23 Νοεμβρίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με την πρώτη έκδοση της σειράς «Οι Μεγάλες Σκηνές», το Harper’s Bazaar Δεκεμβρίου, την ειδική έκδοση «Πατριάρχης Βαρθολομαίος – Πάπας Λέων», την εφημερίδα Πανεπιστημίου Αθηνών και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης
Ελεύθερη πτώση 20.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι αποκαλύπτει ότι είναι άστεγος και «ζει σε ξενοδοχεία» 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης

Επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης που συγκλόνισε την καριέρα του, ο Κέβιν Σπέισι αποκάλυψε ότι είναι ουσιαστικά άστεγος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακίνητα: Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα – Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές
Στεγαστική κρίση 20.11.25

Ένα στα τέσσερα διαμερίσματα παραμένουν κλειστά στην Αθήνα - Οι «πρωταθλήτριες» περιοχές (γραφήματα)

Τα ακίνητα στην Αθήνα που δεν διατίθενται στην αγορά φτάνουν το 26,8% του συνόλου - Καλή η εικόνα στα βόρεια προάστια - Στα νότια και δυτικά καταγράφονται υψηλά ποσοστά κενών κατοικιών

Σύνταξη
Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»
Culture Live 20.11.25

Αφιέρωμα στον Φίλιππο Φιλίππου: Ο πρωτεργάτης της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας στο «Φίλιον»

Στα 15 χρόνια της ΕΛΣΑΛ, η Λέσχη τιμά τον Φίλιππο Φιλίππου με μια βραδιά μνήμης και συζήτησης στο «Φίλιον», φωτίζοντας το πολυσχιδές έργο και την καθοριστική συμβολή του στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι
Ποδόσφαιρο 20.11.25

Παναθηναϊκός: Θλάση ο Πελίστρι

Θλάση στο άλλο πόδι έχει υποστεί ο Φακούντο Πελίστρι, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Ουρουγουανό να χάνει τα επόμενα κρίσιμα ματς των «πράσινων».

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολόγησε την επιχείρηση συγκάλυψη με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»
ΟΠΕΚΕΠΕ 20.11.25

Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης ομολογεί την επιχείρηση συγκάλυψης με τη μη συμφωνία για προσαγωγή του «Φραπέ»

Η κυβέρνηση ξέρει ότι η κατάθεση «Φραπέ» θα εμπλέξει πολιτικά πρόσωπα και θα αποδείξει το «γαλάζιο» σκάνδαλο αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Νέα Αριστερά για Φραπέ: Ωμή συγκάλυψη του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση – Ενορχηστρωτής ο πρωθυπουργός

«Μητσοτάκης και Βορίδης φρόντισαν να κρύψουν τον φίλο τους κ. Ξυλούρη από την Εξεταστική», σημειώνει η Νέα Αριστερά αναφερόμενη στην άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην Εξεταστική

Σύνταξη
Κρήτη: Από τον ανιψιό του πυροβολήθηκε ο 60χρονος στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν
Στην Κρήτη 20.11.25

Ταυτοποιήθηκε ο δράστης που πυροβόλησε τον 60χρονο στο Τυμπάκι την ώρα που κοιμόταν

Ο έρευνες συνεχίζονται καθώς οι Αρχές στην Κρήτη προσπαθούν να διακριβώσουν τους λόγους που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού του θύματος, που δέχτηκε σκάγια ενώ κοιμόταν

Σύνταξη
