Δύο μήνες αφότου καταδικάστηκε σε 27 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα «εξόντωσης» των δημοκρατικών θεσμών της Βραζιλίας, ο πρώην πρόεδρος Ζαΐρ Μπολσονάρου φαίνεται επιτέλους ότι θα πάρει τον δρόμο της φυλακής.

Ο καταδικασμένος πραξικοπηματίας – ο οποίος ζει υπό κατ’ οίκον περιορισμό στην έπαυλή του, ενώ εκκρεμούν μια σειρά από νομικές διαδικασίες και εφέσεις – αναμένεται ευρέως να φυλακιστεί τις επόμενες ημέρες, εν μέσω αυξανόμενων εικασιών ότι θα σταλεί σε μια διαβόητη φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Οι αναφορές του Μπολσονάρου για τους κρατούμενους των φυλακών

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας των τεσσάρων δεκαετιών του Μπολσονάρου, ο ακροδεξιός πρώην αλεξιπτωτιστής έδειξε ελάχιστη συμπόνια για τον πληθυσμό των φυλακών της Βραζιλίας.

«Γιατί να δώσουμε σε αυτούς τους βρωμιάρηδες μια καλή ζωή;» συλλογίστηκε κάποτε. «Απλώς θα έπρεπε να γ@μηθούν, γαμώτο. Αυτό νομίζω».

Σε μια άλλη περίπτωση, ο Μπολσονάρο διακήρυξε: «Αν δεν θέλετε να καταλήξετε εκεί, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μην βιάσετε, να μην απαγάγετε ή να μην ληστέψετε».

Αλλά η προοπτική ο ίδιος ο Μπολσονάρο να καταλήξει στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Παπούντα στην Μπραζίλια πρωτεύουσα της Βραζιλίας, έχει προκαλέσει σοκ στους συμμάχους του, τέσσερις εκ των οποίων επισκέφθηκαν αυτή την εβδομάδα το συγκρότημα σε μια προφανή προσπάθεια να αποτρέψουν το ανώτατο δικαστήριο από το να τον εξορίσει εκεί.

Ο Ιζάλτσι Λούκας, γερουσιαστής του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL) του Μπολσονάρου, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το κουαρτέτο, δήλωσε ότι αναμένει ότι ο 70χρονος πολιτικός θα φυλακιστεί τις επόμενες 10 ημέρες και φοβάται ότι ο προορισμός του θα μπορούσε να είναι η Παπούντα.

«Θα ήταν απαίσιο» να τον μεταφέρουν εκεί

Ο Λούκας ισχυρίστηκε ότι τα σοβαρά εντερικά προβλήματα του Μπολσονάρο – αποτέλεσμα μιας σχεδόν μοιραίας επίθεσης με μαχαίρι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2018 – σήμαιναν ότι θα ήταν επικίνδυνο να κρατηθεί ο πρώην πρόεδρος εκεί.

«Η κατάσταση [της υγείας του] είναι εξαιρετικά σοβαρή. Δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί αν τον μεταφέρουν στις συγκεκριμένες φυλακές… Θα ήταν απαίσιο», δήλωσε ο γερουσιαστής, ο οποίος ανησυχούσε επίσης για τα υπερπλήρη κελιά και την ποιότητα των γευμάτων στις φυλακές.

Κατά την επίσκεψή του στην Παπούντα, ο Λούκας θυμήθηκε ότι είδε κελιά που κρατούσαν 40 κρατούμενους: «Αυτό αντιστοιχεί πρακτικά σε ένα τετραγωνικό μέτρο ανά κρατούμενο».

«Μιλήσαμε με τους κρατούμενους και παραπονέθηκαν, φυσικά, για το απαίσιο φαγητό», πρόσθεσε ο γερουσιαστής.

Ο Λούκας δεν είναι η μόνη φωνή που μιλάει ενόψει της αναμενόμενης κράτησης του πρώην προέδρου.

Γράφοντας στην εφημερίδα Folha de São Paulo, ένας άλλος σύμμαχος, ο πρώην υπουργός Επικοινωνιών Fábio Wajngarten, θρήνησε το «βάναυσο» φινάλε της «άψογης» πολιτικής καριέρας του Μπολσονάρο: «Είναι μια αδικία που κατατρώει τις καρδιές εκατομμυρίων Βραζιλιάνων», έγραψε ο Βαϊνγκάρτεν.

«Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο δικός του δεσμοφύλακας για όλη του τη ζωή»

Αυτό μπορεί να ισχύει δεδομένης της σημαντικής υποστήριξης που διατηρεί ο Μπολσονάρο στη βραζιλιάνικη δεξιά. Αλλά η αναμενόμενη φυλάκισή του έχει επίσης ζεστάνει τις καρδιές εκατομμυρίων άλλων που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να φυλακιστεί επειδή σχεδίαζε να αποτρέψει τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα από το να αναλάβει την εξουσία – και μάλιστα συνωμότησε για τη δολοφονία του.

Ο Ρεϊμόντ Οτόνι, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος (PT) του Λούλα, δήλωσε: «Κανείς δεν θέλει να μπει ο Μπολσονάρο σε μπουντρούμι. Κανείς δεν θέλει να μπει ο Μπολσονάρο σε απομόνωση. Κανείς δεν θέλει να μην τραφεί ο Μπολσονάρο ή να πρέπει να κοιμάται στο πάτωμα. Θέλουμε να λαμβάνει αξιοπρεπή μεταχείριση – αλλά αξιοπρεπή μεταχείριση στη φυλακή. Δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο δικός του δεσμοφύλακας για όλη του τη ζωή».

Ο Οτόνι εντυπωσιάστηκε από το πώς οι σύμμαχοι του Μπολσονάρο, οι οποίοι έχουν περάσει χρόνια γιορτάζοντας την σκληρή μεταχείριση των κρατουμένων, ξαφνικά συνειδητοποίησαν τα δικαιώματά τους. «Μόλις τώρα η ακροδεξιά – η οποία πάντα ισχυριζόταν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι για τους εγκληματίες – αποφάσισε να επισκεφτεί μια φυλακή για να μάθει πώς είναι πραγματικά οι συνθήκες», είπε.

«Ο Μπολσονάρο είναι εγκληματίας», επέμεινε ο Οτόνι, αλλά αυτό δεν σήμαινε ότι άξιζε «ταπεινωτική, εξευτελιστική μεταχείριση».

Η περίπτωση να μεταφερθεί σε μικρότερη φυλακή

Παρά τις εικασίες ότι ο Μπολσονάρο θα μπορούσε να σταλεί στο Παπούντα, το οποίο φιλοξενεί σήμερα περίπου 14.000 κρατούμενους, ο πιο πιθανός προορισμός του φαίνεται να είναι μια κοντινή φυλακή για αστυνομικούς και άλλους «ειδικούς» κρατούμενους, γνωστούς ως Παπουντίνα (Μικρή Παπούντα).

Τα κελιά του είναι πολύ πιο άνετα από αυτά της κύριας φυλακής, αν και εξακολουθούν να είναι πολύ μακριά από την πολυτέλεια που απολάμβανε ο Μπολσονάρο ενώ κατείχε το εντυπωσιακό προεδρικό μέγαρο Alvorada, σχεδιασμένο από τον Όσκαρ Νιμάγιερ, περίπου 19 χιλιόμετρα μακριά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Estado de São Paulo, το κελί που θα μπορούσε να καταλάβει ο Μπολσονάρο στην Παπουδίνια έχει εμβαδόν περίπου 24 τετραγωνικά μέτρα – περίπου το μέγεθος δύο θέσεων στάθμευσης – και διαθέτει μπάνιο 12 τετραγωνικών μέτρων με ντους και βεράντα 12 τετραγωνικών μέτρων. «Ο Μπολσονάρο θα μπορούσε να έχει τηλεόραση, ακόμη και μίνι μπαρ, στο δωμάτιό του, εφόσον αυτά δωρίζονται από την οικογένειά του», ανέφερε η εφημερίδα .

Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις

Ο γερουσιαστής Λούκας καταδίκασε το φημολογούμενο σχέδιο να σταλεί ο πρώην πρόεδρος στην Παπούντα ως «μια μορφή εκδίκησης» εκ μέρους του Αλεξάντρ ντε Μοράες, του δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου που επέβλεψε τη δίκη του Μπολσονάρο για το πραξικόπημα και θα αποφασίσει για την τύχη του τις επόμενες ημέρες.

Ο Οτόνι περιέγραψε τη φυλάκιση ενός πρώην προέδρου ως μια θλιβερή στιγμή – αλλά απαραίτητη που αντιπροσώπευε «μια επιβεβαίωση της βραζιλιάνικης δημοκρατίας» και των νόμων της χώρας.

«Το μήνυμα προς τη Βραζιλία και προς τον κόσμο είναι ότι το έγκλημα δεν αποδίδει», δήλωσε ο Οτόνι.