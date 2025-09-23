«Θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου»: Η Μόνικα Μπελούτσι για τον Τιμ Μπάρτον μετά τον χωρισμό τους

«Με πολύ σεβασμό και μεγάλη αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους». Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση η σταρ του θεάματος και ο δημιουργός των υπέροχων σκοτεινών κόσμων αποφάσισαν να κάνουν γνωστό το τέλος της σχέσης. Με τον ίδιο ξαφνικό και ταπεινό τρόπο με τον οποίο είχε ξεκινήσει πριν από τρία χρόνια.

Λίγες ημέρες αργότερα η Μόνικα Μπελούτσι έκατσε στην πολυθρόνα της ιταλικής Vogue, για μια συνέντευξη και εκεί φυσικά ρωτήθηκε για τους λόγους που οδήγησαν στον χωρισμό με τον 67χρονο σκηνοθέτη και παραγωγό. Και η 60χρονη ηθοποιός και μοντέλο απάντησε με τον αγαπημένο της τρόπο: με λίγες λέξεις.

«Υπάρχουν δρομοι, που σε κάποια συγκεκριμένοι στιγμή, ενώνονται και συνεχίζουν μαζί για πάντα. Ο δρόμος του Τιμ και ο δικός μου συναντήθηκαν κάποια στιγμή, αλλά μετά ακολούθησαν ξεχωριστή πορεία» είπε η Μόνικα Μπελούτσι.

«Όσο ζω, όμως, ο Τιμ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου» συμπλήρωσε και έβαλε τελεία στην απάντησή της.

Μια φιλία που εξελίχθηκε σε -σύντομο- έρωτα

Η Μπελούτσι και ο Μπάρτον γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, ωστόσο έπρεπε να περάσουν 16 χρόνια ώστε η φιλία να μεταμορφωθεί σε σχέση.

Αυτό συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στο Lumière Film Festival της Λυών, όταν ξεκίνησαν και τα πρώτα ραντεβού τους. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου εννέα μήνες για να το μάθει και επίσημα ο υπόλοιπος κόσμος.

Αυτό έγινε σε μια συνέντευξη της Μπελούτσι στο γαλλικό Elle, όπου δήλωσε «τι να πω; Πάνω από όλα χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπώ τον Τιμ. Και έχω μεγάλο σεβασμό για τον Τιμ Μπάρντον». Μάλιστα, οι δυο τους θα συνεργαστούν στο φιλμ Beetlejuice Beetlejuice του 2024.

Ωστόσο, η σχέση τους δεν κράτησε περισσότερο από τρία χρόνια. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έγινε στο Taormina Film Festival τον περασμένο Ιούνιο. Τότε ο Τιμ Μπάρτον της είχε δώσει ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο.