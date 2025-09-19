Έρωτας ήταν και πάει: Η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον χώρισαν
Ένα από τα πιο λαμπερά και παράλληλα low profile ζευγάρια του Χόλιγουντ, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον, με κοινή τους ανακοίνωση έκαναν γνωστό το τέλος της σχέσης τους.
Εκείνη, εδώ και τρεισήμισι δεκαετίες, είναι συνώνυμο του ιταλικού ερωτισμού και το αγαπημένο sex symbol της μεγάλης οθόνης. Εκείνος, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, είναι ένας από τους πλέον σκοτεινούς δημιουργούς της 7ης Τέχνης – και όχι μόνο. Άρα όταν έγινε γνωστό ότι η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον είναι ζευγάρι, αμέσως όλα τα φώτα έπεσαν πάνω τους.
Με μια πρώτη ματιά, η διάσημη ηθοποιός και ο επιτυχημένος δημιουργός, μοιάζουν εντελώς αταίριαστη. Εκείνη έχει μια αριστοκρατική φινέτσα, ενώ εκείνος μια μποέμ αλητεία. Ωστόσο, όπως φαίνεται αυτό δεν τους εμπόδισε να είναι μαζί και να αποτελούν ένα αγαπημένο ισχυρό -και low profile παράλληλα- ζευγάρι του Χόλιγουντ.
View this post on Instagram
Τουλάχιστον έως σήμερα, καθώς με κοινή τους ανακοίνωση έκαναν γνωστό ότι η σχέση τους τελείωσε. «Με πολύ σεβασμό και μεγάλη αγάπη που τρέφει ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους» ήταν η σύντομη και ξεκάθαρη ανακοίνωσή τους.
Μια φιλία που εξελίχθηκε σε -σύντομο- έρωτα
Η Μπελούτσι και ο Μπάρτον γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, ωστόσο έπρεπε να περάσουν 16 χρόνια ώστε η φιλία να μεταμορφωθεί σε σχέση.
Αυτό συνέβη τον Οκτώβριο του 2022 στο Lumière Film Festival της Λυών, όταν ξεκίνησαν και τα πρώτα ραντεβού τους. Χρειάστηκε να περάσουν περίπου εννέα μήνες για να το μάθει και επίσημα ο υπόλοιπος κόσμος.
View this post on Instagram
Αυτό έγινε σε μια συνέντευξη της Μπελούτσι στο γαλλικό Elle, όπου δήλωσε «τι να πω; Πάνω από όλα χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Τον αγαπώ τον Τιμ. Και έχω μεγάλο σεβασμό για τον Τιμ Μπάρντον». Μάλιστα, οι δυο τους θα συνεργαστούν στο φιλμ Beetlejuice Beetlejuice του 2024.
Ωστόσο, η σχέση τους δεν κράτησε περισσότερο από τρία χρόνια. Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση έγινε στο Taormina Film Festival τον περασμένο Ιούνιο. Τότε ο Τιμ Μπάρτον της είχε δώσει ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο.
