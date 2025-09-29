magazin
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Spotlight

Όταν ο Μπραντ Πιτ επισκέφθηκε το στενό JM Vidéo στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού πριν από τρία χρόνια, γι’ αυτόν ήταν απλώς μια ακόμη στάση σε μια ακόμη συνέντευξη Τύπου. Τουλάχιστον μέχρι να συνειδητοποιήσει πού βρισκόταν.

«Το τελευταίο βιντεοκλάμπ; Εδώ είμαστε;» ρώτησε με ενθουσιασμό ο ηθοποιός ενώ οι κάμερες τραβούσαν. «Θα σου πω κάτι, φίλε, είναι πολύ ωραία εδώ μέσα. Ναι, είναι σαν να είσαι περιτριγυρισμένος από όλες αυτές τις υπέροχες ταινίες, το είχα ξεχάσει εντελώς».

Ο Πιτ δεν βρισκόταν ακριβώς στο τελευταίο βιντεοκλάμπ — είναι ένα από τα δύο που έχουν απομείνει στη γαλλική πρωτεύουσα — αλλά βρισκόταν στο πιο διάσημο.

YouTube thumbnail

Βουτιά στο παρελθόν

Το JM Vidéo, που άνοιξε πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, στριμωγμένο ανάμεσα σε ένα κρεοπωλείο και ένα κατάστημα μεταχειρισμένων φωτογραφικών μηχανών, έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση ως σκηνικό μιας σειράς στο YouTube, στην οποία διασημότητες του Χόλιγουντ ψάχνουν στη συλλογή του με περισσότερες από 50.000 ταινίες και προσπαθούν να εντυπωσιάσουν τους θεατές με τις γνώσεις τους.

Εκατομμύρια νέοι παρακολουθούν τα βίντεο, τα οποία ξεκίνησαν να δημιουργούνται το 2018 από τον γαλλικό οίκο μέσων ενημέρωσης Konbini.

Σημείο των καιρών

Οι περαστικοί έχουν συνηθίσει να βλέπουν ομάδες Αμερικανών στο πεζοδρόμιο. «Όταν επισκέφθηκα την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, ένας από αυτούς μας πλησίασε και μας ρώτησε “ποιος είναι σήμερα;”. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ρώτησε “Εδώ ήρθε ο Μπραντ Πιτ;”» γράφει ο Richard Assheton στους Times.

«Αλλά τώρα, ως σημείο των καιρών ίσως, το JM Vidéo απειλείται με κλείσιμο. Οι ιδιοκτήτες του καταστήματος λένε ότι χρειάζονται 35.000 ευρώ για να πληρώσουν τους μισθούς των τριών υπαλλήλων τους και έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία crowdfunding.

Από την εμφάνιση του streaming στα τέλη της δεκαετίας του 2000, οι ενοικιάσεις από το κατάστημα έχουν μειωθεί κατά τα τρία τέταρτα. Το κατάστημα έχει 35.000 πελάτες στη βάση δεδομένων του, αλλά πολλοί από αυτούς είναι μόνο περιστασιακοί.

Περισσότεροι από 150 αστέρες εκτός από τον Μπραντ Πιτ έχουν περάσει από τις πόρτες του βιντεοκλάμπ, μεταξύ των οποίων οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Σπάικ Λι, Κρίστοφερ Νόλαν, Γουές Άντερσον, Ντάνι Μπόιλ και Τιμ Μπάρτον

YouTube thumbnail

Το Χόλιγουντ το αγαπάει

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε φέτος διαπίστωσε ότι το 70% των Γάλλων είναι συνδρομητές σε τουλάχιστον μία υπηρεσία streaming. Μεταξύ των ατόμων κάτω των 35 ετών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 90%.

Περισσότεροι από 150 αστέρες έχουν περάσει από τις πόρτες του βιντεοκλάμπ, μεταξύ των οποίων οι Φράνσις Φορντ Κόπολα, Σπάικ Λι, Κρίστοφερ Νόλαν, Γουές Άντερσον, Ντάνι Μπόιλ και Τιμ Μπάρτον.

Οι Μπεν Στίλερ, Τζόντι Φόστερ, Κίλιαν Μέρφι, Λέα Σεϊντού και Έντουαρντ Νόρτον έχουν επίσης επισκεφτεί το κατάστημα, όπως και πολλά γνωστά ονόματα της Γαλλίας.

Ζήτησε να αγοράσει το βίντεοκλαμπ

Ο Μπάρτον και ο Άντερσον έδειξαν και οι δύο τη «ιδιοφυΐα» τους, είπε ο Φιλίπ Ζαγκρούν, 50 ετών, ιδιοκτήτης του καταστήματος. «Ο Γουές Άντερσον είναι μια τεράστια ιδιοφυΐα. Και ο Τιμ Μπάρτον. Ο Τιμ Μπάρτον είναι πολύ συμπαθητικός, επίσης».

Η Σεϊντού, η σταρ του Τζέιμς Μποντ, φαινόταν «ντροπαλή». Ο Νικολά Βίντινγκ Ρεφν, σκηνοθέτης της ταινίας Drive, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, έφτασε σε κακή διάθεση, αλλά ζωντάνεψε όταν συνειδητοποίησε ότι ένας από τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, ο οποίος είναι και ο ίδιος σκηνοθέτης, γνώριζε το έργο του απ’ έξω κι ανακατωτά. «Αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου, Instagram και τα πάντα», είπε ο Ζαγκρούν.

Ο Μάικλ Μπέι, σκηνοθέτης του Transformers, τους ξεπέρασε όλους όταν προσφέρθηκε να αγοράσει το μαγαζί. «Ήταν αστείο, αλλά μου έδωσε το email του», είπε ο Ζαγκρούν. «Ακόμα περιμένουμε».

Η ενοικίαση μιας ταινίας κοστίζει 4,30 ευρώ

Ο Ζαγκρούν είναι έτοιμος να ακούσει σοβαρά μια προσφορά. Λέει ότι το ενοίκιο για το μαγαζί έχει εκτοξευθεί, ενώ οι ενοικιάσεις των ταινιών συνεχίζουν να πέφτουν.

Από τότε που ξεκίνησε η σειρά Konbini στο YouTube, μια νέα πελατεία νεαρών τουριστών από όλο τον κόσμο έχει ανακαλύψει το βιντεοκλάμπ. Το 2015, άρχισε να πουλάει και να ενοικιάζει DVD και Blu-ray, και διοργανώνει προβολές σε συνεργασία με έναν τοπικό κινηματογράφο.

«Την Παρασκευή το βράδυ, νέοι άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν συνεχώς, συζητώντας με το προσωπικό για ταινίες. Η ενοικίαση μιας ταινίας κοστίζει 4,30 ευρώ, και οι πελάτες εξοικονομούν χρήματα αγοράζοντας κάρτες που τους δίνουν δικαίωμα σε πολλές ενοικιάσεις» συνεχίσει ο Richard Assheton στους Times.

8.000 βιντεοκλάμπ στη Γαλλία

Υπάρχουν ακόμα πιστοί ενοικιαστές, όπως ένας πατέρας και ο γιος του που έρχονται κάθε Σάββατο για να διαλέξουν τέσσερις ταινίες που θα δουν το Σαββατοκύριακο. «Έτσι ήταν και παλιά», λέει ο Τεό Μπάνσιχον, ο διευθυντής του καταστήματος.

Ο Μπάνσιχον δεν είχε καν γεννηθεί όταν ο Ζαγκρούν, ένας παθιασμένος κινηματογραφόφιλος από τη γειτονιά, άρχισε να εργάζεται στο κατάστημα που άνοιξε ο μεγαλύτερος αδελφός του το 1982. Στην χρυσή εποχή των βιντεοκλάμπ, υπήρχαν περισσότερα από 8.000 σε γαλλικές πόλεις και χωριά.

Ο Ζαγκρούν λέει ότι αντιστάθηκε στην εμπορευματοποίηση όλα αυτά τα χρόνια. «Όλοι ήθελαν τον Μπρους Λι. Όλοι ήθελαν ταινίες δράσης», είπε. «Αλλά εμείς αγοράζαμε κλασικές ταινίες. Το κάναμε για εμάς τους ίδιους, επειδή μας άρεσε».

Οι γίγαντες του streaming

Με τον καιρό, το κατάστημα ήταν το μοναδικό στην περιοχή. Οι ανταγωνιστές του ήταν φθηνότεροι, είπε ο Ζαγκρούν, χρεώνοντας 10 φράγκα για μια ταινία σε σύγκριση με τα 15 δικά του. Αλλά εκείνοι νοίκιαζαν αντίγραφα. Εκείνος νοίκιαζε τις αυθεντικές κασέτες VHS. «Χάνεις ποιότητα όταν φτιάχνεις ένα αντίγραφο. Πήραμε όλους τους δυσαρεστημένους πελάτες τους», είπε.

Τώρα οι ανταγωνιστές του είναι γιγαντιαίες εταιρείες με έδρα την Καλιφόρνια. Ο Ζαγκρούν δεν είναι κατά του Netflix και του Prime Video, per se. «Το streaming είναι κάτι υπέροχο», είπε. «Αν θέλεις να δεις μια ταινία στις 11 το βράδυ».

Ο Μπάνσιχον πρόσθεσε: «Θα ήταν ανειλικρινές να κριτικάρεις το streaming όταν ζεις στο Παρίσι, όπου υπάρχουν κινηματογράφοι παντού και έχεις εύκολη πρόσβαση στον πολιτισμό».

Ωστόσο, δήλωσε ότι ανησυχεί για τους καλλιτεχνικούς περιορισμούς που επιβάλλουν όλο και περισσότερο οι γίγαντες του streaming στους κινηματογραφιστές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Agnès (@anyesway)

Η αγάπη του κόσμου

Προς το παρόν, ο Ζαγκρούν και ο Μπάνσιχον λένε ότι χρειάζονται 35.000 ευρώ για να παραμείνουν στη ζωή, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσό θα τους επέτρεπε να αγοράσουν πίσω μερικές σπάνιες ταινίες που πούλησαν, να επεκτείνουν τον κατάλογό τους και να ενημερώσουν τα συστήματα πληροφορικής τους.

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, η έκκληση για crowdfunding είχε συγκεντρώσει πάνω από 33.000 ευρώ σε δωρεές, από περισσότερους από 1.200 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος σκηνοθέτης και DJ, Κουεντίν Ντουπιέ, ο οποίος έδωσε 2.000 ευρώ. Άλλοι άνθρωποι του κινηματογράφου έστειλαν μηνύματα υποστήριξης.

«Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε πόσο μας αγαπούν, πόσο μας εκτιμούν», είπε ο Ζαγκρούν. «Υπάρχουν επίσης πολλοί άνθρωποι που είχαν ξεχάσει ότι ήμασταν κάτι περισσότερο από ένα μέρος που υπήρχε μόνο σε μια σειρά στο YouTube».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konbini (@konbini)


*Με στοιχεία από thetimes.com

