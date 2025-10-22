Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής

Ο A$AP Rocky θα τιμηθεί με το πολυπόθητο Fashion Icon στα βραβεία CFDA Fashion Awards 2025 που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Και, εμείς αναρωτιόμαστε, αν όχι ο fashion killa, τότε ποιος;

Οι υποψήφιοι ανακοινώθηκαν στις αρχές του περασμένου μήνα και εχθές, 21 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) ανακοίνωσε ότι ο νικητής του βραβείου δεν θα είναι άλλος από τον Νεοϋορκέζο ράπερ.

Ένα πλούσιο βιογραφικό

Ο A$AP Rocky είναι ο δημιουργικός διευθυντής των Ray-Ban και Puma και έχει συνεργαστεί με πολλές μάρκες σχεδιαστών και έχει εμφανιστεί στις καμπάνιες τους, συμπεριλαμβανομένων των Bottega Veneta (αρκεί να θυμηθούμε την αξιολάτρευτη φωτογράφιση με τον γιο του στο πρότζεκτ του οίκου «Portraits of Fatherhood»), Moncler, Calvin Klein, Gucci και Dior.

Το creative agency του Rocky, AWGE, έχει επίσης συνάψει συνεργασίες με τους Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson, MTV, μεταξύ άλλων.

«Ο A$AP Rocky είναι ένα fashion icon»

Το στυλ του Rocky χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς με ρευστότητα των φύλων – ποιος μπορεί να ξεχάσει το Gucci babushka του 2018; – ενώ συχνά ενσωματώνει μαργαριτάρια, διαμαντένια σκουλαρίκια, φούστες και γυναικεία αξεσουάρ στην γκαρνταρόμπα του.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αυτό το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης για την ταινία του Spike Lee «Highest 2 Lowest», ο Rocky έδειξε την καλοκαιρινή του προσέγγιση στην ανδρική μόδα, φορώντας ένα λευκό κοστούμι Miu Miu, με σακάκι με πέτο και παντελόνι με ίσια γραμμή και ελαφρώς χαλαρή εφαρμογή.

Θέλοντας να δημιουργήσει ένα χρωματικό twist, επέλεξε ένα μαύρο πουκάμισο, αντιστρέφοντας ουσιαστικά το κλασικό χρωματικό συνδυασμό του κοστουμιού, ενώ απομακρύνθηκε από το μαύρο και το λευκό με τα καφέ δερμάτινα loafers Miu Miu.

«Ο A$AP Rocky είναι ένα fashion icon στην πιο αγνή μορφή του… είναι μοναδικός. Η πραγματικά πρωτότυπη προσέγγισή του στη μόδα εμπνέει εμένα και πολλούς άλλους να σκεφτόμαστε διαφορετικά», δήλωσε ο Thom Browne, πρόεδρος του CFDA.

Το βραβείο Fashion Icon, το οποίο ξεκίνησε το 2010, αναγνωρίζει αστέρες που είναι γνωστοί για το στυλ τους. Μεταξύ των διασημοτήτων που έχουν λάβει το βραβείο είναι οι Iman, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé Knowles-Carter, Zendaya, Jennifer Lopez, Serena Williams και Pharrell Williams.

*Mε πληροφορίες από: Vogue | WWD | Κεντρική φωτογραφία θέματος: MONCLER