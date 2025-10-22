magazin
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής
Live in Style 22 Οκτωβρίου 2025 | 17:30

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – O A$AP Rocky είναι ο φετινός αγαπημένος του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής

Το στυλ του A$AP Rocky χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς με την ρευστότητα των φύλων - αρκεί να θυμηθούμε το μαντίλι Gucci babushka του 2018-, ενώ στο βιογραφικό του έχει συνεργασίες με Moncler, Calvin Klein και Dior.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

Spotlight

Ο A$AP Rocky θα τιμηθεί με το πολυπόθητο Fashion Icon στα βραβεία CFDA Fashion Awards 2025 που έχουν προγραμματιστεί για τις 3 Νοεμβρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Και, εμείς αναρωτιόμαστε, αν όχι ο fashion killa, τότε ποιος;

Οι υποψήφιοι ανακοινώθηκαν στις αρχές του περασμένου μήνα και εχθές, 21 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) ανακοίνωσε ότι ο νικητής του βραβείου δεν θα είναι άλλος από τον Νεοϋορκέζο ράπερ.

Ένα πλούσιο βιογραφικό

Ο A$AP Rocky είναι ο δημιουργικός διευθυντής των Ray-Ban και Puma και έχει συνεργαστεί με πολλές μάρκες σχεδιαστών και έχει εμφανιστεί στις καμπάνιες τους, συμπεριλαμβανομένων των Bottega Veneta (αρκεί να θυμηθούμε την αξιολάτρευτη φωτογράφιση με τον γιο του στο πρότζεκτ του οίκου «Portraits of Fatherhood»), Moncler, Calvin Klein, Gucci και Dior.

Το creative agency του Rocky, AWGE, έχει επίσης συνάψει συνεργασίες με τους Marine Serre, Amina Muaddi, Selfridges, JW Anderson, MTV, μεταξύ άλλων.

«Ο A$AP Rocky είναι ένα fashion icon»

Το στυλ του Rocky χαρακτηρίζεται από πειραματισμούς με ρευστότητα των φύλων – ποιος μπορεί να ξεχάσει το Gucci babushka του 2018; – ενώ συχνά ενσωματώνει μαργαριτάρια, διαμαντένια σκουλαρίκια, φούστες και γυναικεία αξεσουάρ στην γκαρνταρόμπα του.

Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αυτό το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφησης για την ταινία του Spike Lee «Highest 2 Lowest», ο Rocky έδειξε την καλοκαιρινή του προσέγγιση στην ανδρική μόδα, φορώντας ένα λευκό κοστούμι Miu Miu, με σακάκι με πέτο και παντελόνι με ίσια γραμμή και ελαφρώς χαλαρή εφαρμογή.

Θέλοντας να δημιουργήσει ένα χρωματικό twist, επέλεξε ένα μαύρο πουκάμισο, αντιστρέφοντας ουσιαστικά το κλασικό χρωματικό συνδυασμό του κοστουμιού, ενώ απομακρύνθηκε από το μαύρο και το λευκό με τα καφέ δερμάτινα loafers Miu Miu.

«Ο A$AP Rocky είναι ένα fashion icon στην πιο αγνή μορφή του… είναι μοναδικός. Η πραγματικά πρωτότυπη προσέγγισή του στη μόδα εμπνέει εμένα και πολλούς άλλους να σκεφτόμαστε διαφορετικά», δήλωσε ο Thom Browne, πρόεδρος του CFDA.

Φωτογραφία: O ASAP Rocky και η Rihanna στο MET GALA του 2021 | REUTERS/Mario Anzuoni

Το βραβείο Fashion Icon, το οποίο ξεκίνησε το 2010, αναγνωρίζει αστέρες που είναι γνωστοί για το στυλ τους. Μεταξύ των διασημοτήτων που έχουν λάβει το βραβείο είναι οι Iman, Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé Knowles-Carter, Zendaya, Jennifer Lopez, Serena Williams και Pharrell Williams.

*Mε πληροφορίες από: Vogue | WWD | Κεντρική φωτογραφία θέματος: MONCLER

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα ανόδου – Ανέκτησε τις 2.030 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα ανόδου – Ανέκτησε τις 2.030 μονάδες

Vita.gr
3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

3 απλές ασκήσεις για τη μείωση του πόνου στη μέση

Economy
IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

IOBE: Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για ανάπτυξη το 2025 και 2026

inWellness
inTown
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
Κρίμα 22.10.25

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Μία από τις τέσσερις 22.10.25

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Πικρά απογοητευτικές» – Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ
Modern Love 22.10.25

«Πικρά απογοητευτικές» - Η Λίλι Άλεν για τις σχέσεις της μετά τον χωρισμό από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ

«Είμαι εξαντλημένη από αυτό. Και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Νόμιζα ότι θα ζούσαμε ευτυχισμένοι για πάντα, καταλαβαίνεις;» είπε η Λίλι Άλεν σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»
«Έγινε εξωφρενικό» 22.10.25

Ο Σον Κόνερι παρομοίαζε τη φήμη του ως Τζέιμς Μποντ σαν «χρυσόψαρο στη γυάλα»

Ο Σον Κόνερι δεν αισθανόταν πάντα άνετα με το τι σήμαινε να είναι ο Τζέιμς Μποντ στην προσωπική του ζωή - τι είχε παραδεχθεί σε μια συνέντευξή του στη Μπάρμπαρα Γουόλτερς το 1987.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι
Relationsex 21.10.25

Η Gen Z, οι Millennials και το φαινόμενο της «ερωτικής ύφεσης» – Οι νέοι ξέχασαν πώς ερωτεύεσαι

Κάποιοι κατηγορούν τον ψηφιακό τρόπο γνωριμιών και τη δυσκολία εύρεσης σταθερών σχέσεων. Άλλοι αναφέρονται στη συναισθηματική ωριμότητα ή την κοινωνική κόπωση. Όλοι όμως συμφωνούν: κάτι έχει αλλάξει.

Σύνταξη
Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»
Ανάμεσα μας 21.10.25

Φασισμός και μόδα: Πώς η ακροδεξιά γίνεται trendy – «Προσέξτε το 88 και τα φλοράλ»

Ξεχάστε τις μπότες και τις σβάστικες. Ο φασισμός επιστρέφει στη μόδα, όχι ως περιθωριακή υποκουλτούρα, αλλά ως μια «έξυπνη», κωδικοποιημένη αισθητική που φιλοδοξεί να κατακτήσει το mainstream

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά
Σχέσεις εξάρτησης 21.10.25

H Σάρα Φέργκιουσον γιόρτασε την αποφυλάκιση του Έπσταϊν με τις κόρες της Μπεατρίς και Ευγενία: Τα email-φωτιά

Πρόσφατα ανακαλυφθέντα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζουν πως ο Έπσταϊν έγραψε ότι η Σάρα Φέργκιουσον «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την ελευθερία μου με τις δύο κόρες της μαζί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

Φαν Πέρσι: «Οπωσδήποτε νίκη με Παναθηναϊκό – Χαίρομαι που δεν θα είναι ο Μπενίτεθ στον πάγκο»

Ο τεχνικός της Φέγενορντ, Ρόμπιν Φαν Πέρσι, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) και τόνισε πως δεν υπάρχει άλλος αποτέλεσμα για την ομάδα του εκτός από τη νίκη.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι γράφουν οι Financial Times για το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 22.10.25

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφτασε μέχρι τους FT - Τι λέει για τους DJs και τα γκαρσόνια που έπαιρναν επιδοτήσεις

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιδοτήσεις που κατέληγαν σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό ή κτηνοτροφικό κλάδο αναφέρονται οι Financial Times σε δημοσίευμά τους

Σύνταξη
Γαλλία: Και δεύτερη ληστεία σε μουσείο μετά το Λούβρο
Κόσμος 22.10.25

Και δεύτερη ληστεία σε γαλλικό μουσείο μετά το Λούβρο - Εκλεψαν πολύτιμα νομίσματα

Οι υπάλληλοι του μουσείου που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους το πρωί παρατήρησαν ότι η συρόμενη πόρτα της εισόδου είχε παραβιαστεί και ότι μια βιτρίνα που περιείχε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο – «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»
Τίμησε τη μνήμη 22.10.25

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης - «Έκανε τη ζωή μας πιο όμορφη»

Ο δήμος Θεσσαλονίκης τίμησε τη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου - «Ας κρατήσουν οι χοροί με τα τραγούδια του για πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Σύνταξη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν
Βόλεϊ 22.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν

LIVE: Ολυμπιακός – Μπέβερεν. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπέβερεν για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει
Δήλωση στη Βουλή 22.10.25

Φάμελλος: Ντροπιαστική για τη Δημοκρατία η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο Μητσοτάκης θέλει να κρύψει ότι η κοινωνία υποφέρει

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ μετά τη ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. «Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο»

Σύνταξη
Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες
Ανισότητες 22.10.25

Εργαζόμενοι φτωχοί: Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης βρίσκονται οι ελληνικές περιφέρειες στην αγοραστική δύναμη τον μισθών. Πόσο έχουμε αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο από το 2009.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ
Ελλάδα 22.10.25

Νεκρή δεκαεξάχρονη έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι – Εξετάζεται αν είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Αστυνομία το πρωί της Κυριακής - Οι φίλοι της κάλεσαν το 166 όταν η ανήλικη έπεσε αναίσθητη στη μέση του δρόμου

Σύνταξη
Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Βουλή: Πέρασε -παρουσία Δένδια- με 159 «ναι» η απαγόρευση της διαμαρτυρίας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Δεν υπήρχαν διαρροές από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ενώ υπερψήφισαν και τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού
Άλλα Αθλήματα 22.10.25

O τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και η σειρά του τελικού

Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ινδονησίας έχει ξεκινήσει με τον αρχοντα των κρίκων να διεκδικεί το 5ο μετάλλιο στη διοργάνωση.

Σύνταξη
Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας
Ελλάδα 22.10.25

Τρίκαλα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 54χρονης – Διαψεύδουν οι δικηγόροι του 18χρονου ότι μίλησε για τα αίτια της δολοφονίας

Ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του με μια πετσέτα έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή - Ποτέ δεν είπε ότι ήθελε να σκοτώσει τη μητέρα του, λένε οι δικηγόροι του

Σύνταξη
Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο
Κόσμος 22.10.25

Σερβία – Βούτσις: «Τρομοκρατική ενέργεια με πολιτικά κίνητρα» οι πυροβολισμοί κοντά στο κοινοβούλιο

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς άφησε υπονοούμενα για πολιτικά κίνητρα υποστηρίζοντας ότι «το επεισόδιο αποτελεί συνέπεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και του κλίματος έντασης που δημιουργούν οι φοιτητές και η αντιπολίτευση με τις κινητοποιήσεις τους».

Σύνταξη
Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία
Πολιτική Γραμματεία 22.10.25

Καρφιά Γεωργιάδη σε Δένδια για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Μόνο αν ήμουν σε ΜΕΘ δεν θα υποστήριζα δική μου τροπολογία

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας μετά την χθεσινή του απουσία, προσήλθε στη Βουλή, για την ψηφοφορία της τρολογίας χωρίς να κάνει καμία δήλωση

Σύνταξη
ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»
Ποδόσφαιρο 22.10.25

ΑΕΚ: Ο Λιούμπισιτς αντί Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα της «Ένωσης»

Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αντικατέστησε τον Ζίνι στη λίστα της ΑΕΚ για το Conference League, με την Ένωση να κάνει χρήση του νέου κανονισμού της UEFA. Ο Κροάτης θα αντικαταστήσει προσωρινά τον Ανγκολέζο.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Οι γρίφοι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ – Τι αναφέρουν οι περιγραφές των εμπλεκόμενων

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι νεαροί στην μαραθώνια απολογία τους δεν έχουν πει όλη την αλήθεια.

Σύνταξη
Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο
Στεγαστική κρίση 22.10.25

Για πρώτη φορά η στεγαστική κρίση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο

Καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν για πρώτη φορά τη στεγαστική κρίση σε επίπεδο κορυφής, μια νέα μελέτη του Συμβουλίου της ΕΕ αποκαλύπτει το βάθος των ανισοτήτων στην ήπειρο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»
Champions League 22.10.25

Ισπανός πρώην διεθνής διαιτητής «έκαψε» τον Σνάιντερ για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: «Θέατρο ο Κασάδο, μόνος του έπεσε ο Ράσφορντ»

Ο πρώην διεθνής διαιτητής, Ιτουράλντε Γκονθάλεθ, ο οποίος σχολιάζει για το Cadena SER, «έκαψε» τον Ουρς Σνάιντερ για όσα σφύριξε στο Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

