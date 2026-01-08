Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται

Υπάρχουν πολλές αναπάντεχες συνεργασίες τις οποίες δεν περιμάνεμε ποτέ να δούμε και μια από αυτές, τουλάχιστον για φέτος, είναι αυτή της Γουινόνα Ράιντερ και του A$AP Rocky.

Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: το πολυαναμενόμενο single «Punk Rocky» του A$AP Rocky συνοδεύτηκε από ένα βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία των Rocky, Folkert Verdoorn και Simon Becks, το οποίο κατάφερε με μαεστρία να διευρύνει τα όρια της δημιουργικότητας του ράπερ από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

Ενώ το ίδιο το τραγούδι κινείται σε indie-rock ρυθμούς, το βίντεο κλιπ καταφέρνει να δημιουργήσει ένα χαοτικό τοπίο, καθώς ο Rocky διοργανώνει ένα αλήτικο πάρτι στο γκαράζ του και τον υποδέχεται μια χαριτωμένη γειτόνισσα, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Γουινόνα Ράιντερ.

Το πάρτι συνεχίζεται

Στο βίντεο, ένας θυμωμένος με τον θόρυβο άνδρας ορμάει στο γκαράζ του A$AP Rocky και ξεφορτώνεται τον ράπερ και τους φίλους του, έναν προς έναν με βίαιο τρόπο.

Με πρησμένο μάτι, ο Rocky βρίσκεται ξαφνικά στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου της αστυνομίας και μεταφέρεται στη φυλακή. Ευτυχώς για αυτόν και τους φίλους του, κάποιος κατέβαλε την εγγύηση (που εικάζουμε ότι είναι η Ράιντερ, η οποία μετέπειτα χορεύει μαζί τους), οπότε το πάρτι συνεχίζεται.

Ο ηγέτης των A$AP Mob φαίνεται να θέλει να εκδικηθεί τον προαναφερθέντα κρετίνο, καθώς τον κυνηγάει με ένα όπλο στους δρόμους και πυροβολεί αρκετές φορές προς την κατεύθυνσή του, με αποτέλεσμα να βρεθεί ξανά με χειροπέδες και την αστυνομία πάνω από το κεφάλι του.

Ωστόσο, ο Rocky χρησιμοποιεί έναν αναπτήρα για να ενεργοποιήσει ένα «ejecto seato» όπως αυτό που είχε ο Ταϊρίζ Γκίμπσον στην ταινία «Οι μαχητές των δρόμων 2» για να γλιτώσει την κράτηση.

Έρχεται

Σύμφωνα με το Billboard, πέντε από τα έξι alter ego που αναφέρονται στο Don’t Be Dumb, το επερχόμενο άλμπουμ του A$AP Rocky, εμφανίζονται στο μουσικό βίντεο του «Punk Rocky», με τον ίδιο τον Rocky να υποδύεται τον GR1M, τον Tommy Revenge ως RUGAHAND, τον Thoto ως BABUSHKA BOI και τους Williams ως SHIRTHEAD και DUMMY.

Το «Punk Rocky» είναι το πρώτο single που κυκλοφορεί απευθείας από το Don’t Be Dumb και, οι θαυμαστές μπορούν να περιμένουν το πρώτο άλμπουμ του Rocky από το «TESTING» του 2018 να κυκλοφορήσει στις 16 Ιανουαρίου.

*Με πληροφορίες από: Billboard