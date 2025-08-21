Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν για εκτεταμένες φθορές και κλοπές στο Γυμνάσιο της Ιτέας στη Φωκίδα μετά από αστυνομική επιχείρηση χθες Τετάρτη (20/8).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν αρχικά και συνελήφθησαν δύο εκ των ανηλίκων, οι οποίοι αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψή τους, ενώ όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα είχαν προκαλέσει φθορές στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Επίσης, στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκε από τους αστυνομικούς, στον χώρο των εγκαταστάσεων του σχολείου και κατασχέθηκε, ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε οινόπνευμα, αποσμητικό σπρέι και έναν αναπτήρα. Από την επακόλουθη αστυνομική έρευνα, προσήχθησαν και συνελήφθησαν ομοίως και οι δύο άλλοι ανήλικοι.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι τρεις εκ των συλληφθέντων ανήλικων, συγκρότησαν από τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους εγκληματική ομάδα, στην οποία εντάχθηκε ακολούθως και ο τέταρτος συλληφθείς ανήλικος (από τις αρχές του τρέχοντος μήνα), με σκοπό την εξακολουθητική διάπραξη φθορών και κλοπών στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα.

Είχαν εισβάλει 7 φορές τους τελευταίους μήνες

Πιο αναλυτικά, το χρονικό διάστημα από 20-05 έως και 20-08-2025, εξιχνιάσθηκαν συνολικά επτά περιπτώσεις φθορών, τρεις περιπτώσεις κλοπών και μία απόπειρα κλοπής, ενώ σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πληθώρα αντικειμένων (κυρίως ηλεκτρονικός εξοπλισμός), που είχαν αφαιρεθεί από το σχολείο.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν κεντρικές μονάδες Η/Υ, φορητοί Η/Υ (laptop), tablet, οθόνες Η/Υ, πλήθος περιφερειακών συσκευών – εξοπλισμού Η/Υ (ηχεία, «ποντίκια», πληκτρολόγια, ζεύγη ακουστικών, πλακέτες, τροφοδοτικά, κάμερες, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι κ.λπ.), φορτιστές Η/Υ διαφόρων τύπων, πληθώρα καλωδίων διαφόρων τύπων και το χρηματικό ποσό των -610- ευρώ.

Δικογραφία

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και -κατά περίπτωση- για απόπειρα εμπρησμού και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Συνελήφθησαν και οι γονείς τους

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί – γονείς των ανήλικων, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα το Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας, ενώ οι ανήλικοι συλληφθέντες (εκτός ενός που δήλωσε αδιαθεσία και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε τοπικό Νοσοκομείο), οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας και παραπέμφθηκαν όλοι να απολογηθούν ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών.

Οι έρευνες και οι επιχειρήσεις των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, για την πρόληψη και καταστολή όλων των μορφών εγκληματικότητας, καθώς και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση του Δήμου

Με αφορμή τη σύλληψη των δραστών ο Δήμος Δελφών εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ενημέρωση του Δήμου Δελφών για τις φθορές στο Γυμνάσιο Ιτέας: Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, μετά από επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 20 Αυγούστου 2025, στο χώρο του Γυμνασίου Ιτέας, εντοπίστηκαν άτομα που βρίσκονταν εντός αυτού, τα οποία ακολούθως οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Ιτέας όπου και διενεργείται προανάκριση.

Επίσης, ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε άμεση συνεργασία με τη διευθύντρια του σχολείου κα Χρ.Γατου, έχει ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών, που έχουν γίνει στο εν λόγω σχολείο το τελευταίο χρονικό διάστημα, άμεσα θα προβεί στον καθαρισμό του χώρου και στη συνέχεια στην αποκατάσταση των φθορών, ώστε η σχολική κοινότητα να ξεκινήσει απρόσκοπτα τη νέα σχολική χρονιά».