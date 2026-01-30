Τι προβλέπει η νέα συμφωνία που συνήψαν οι Κούρδοι με την προσωρινή κυβέρνηση στην Συρία

Σήμερα ανακοινώθηκε μια συμφωνία μεταξύ των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (Κούρδοι) και της προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας, με στόχο μια συνολική κατάπαυση του πυρός και την έναρξη μιας νέας φάσης πολιτικών και στρατιωτικών συνεννοήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ιλχάμ Άχμεντ, συμπρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Σχέσεων της Δημοκρατικής Αυτόνομης Διοίκησης, πραγματοποίησε συνέντευξη τύπου μέσω Zoom, στην οποία εξέτασε τους όρους της συμφωνίας, το ιστορικό της και τους στόχους της.

Η Άχμεντ επιβεβαίωσε ότι οι εργασίες για την εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας θα ξεκινήσουν την επόμενη Δευτέρα, με εντατικές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η επιτυχία της, παρά τις πιθανές προσπάθειες ορισμένων μερών να την υπονομεύσουν, όπως μεταφέρουν τα επίσημα κουρδικά μέσα της βορειοανατολικής Συρίας.

Η Άχμεντ εξήγησε ότι η πρώτη διάταξη της συμφωνίας είναι μια συνολική κατάπαυση του πυρός, η οποία θα τεθεί σε ισχύ με την απόσυρση όλων των στρατιωτικών δυνάμεων και των δύο πλευρών στις κύριες βάσεις τους, μακριά από τις γραμμές του μετώπου. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία τριών στρατιωτικών κουρδικών ταξιαρχιών που θα σταθμεύουν στη Χασάκα και στο Κομπάνι.

Στο επίπεδο της ασφάλειας, επισήμανε τον συντονισμό μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας: οι Εσωτερικές Δυνάμεις Ασφαλείας θα παραμείνουν στις περιοχές τους για να διατηρήσουν την ασφάλεια, ενώ οι δυνάμεις που υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικών θα εισέλθουν στην Χασάκα και στο Καμισλό για περιορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να οργανώσουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Δηλαδή σε ρόλο αστυνομίας.

Οι Κούρδοι φοβούνται τους ενόπλους Σύριους που θα μπουν στις πόλεις τους

Η Άχμεντ αναγνώρισε ότι η είσοδος της αστυνομίας (με στρατιωτικό οπλισμό) μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες στους κατοίκους, αλλά τόνισε ότι στόχος του είναι να διευκολύνει την ένταξη, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις και οι διοικητές τους θα προέρχονται από τον τοπικό πληθυσμό.

Όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, η Άχμεντ επιβεβαίωσε ότι τα θεσμικά όργανα της Αυτόνομης Διοίκησης θα ενσωματωθούν στα συριακά κρατικά θεσμικά όργανα χωρίς καμία αλλαγή, με τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους να παραμένουν στις θέσεις τους. Πρόσθεσε ότι όλο το προσωπικό των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των συνοριοφυλάκων, θα προέρχεται από τον τοπικό πληθυσμό.

Όσον αφορά την εκπαίδευση, η Άχμεντ δήλωσε ότι τα απολυτήρια λυκείου και τα πτυχία πανεπιστημίου που εκδίδονται στη Βόρεια και Ανατολική Συρία θα αναγνωρίζονται επίσημα, σημειώνοντας ότι σύντομα θα εκδοθεί ειδικό διάταγμα. Πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τους μηχανισμούς διδασκαλίας, προκειμένου να επιτευχθεί μια συναινετική φόρμουλα.

Η Αχμέντ τόνισε ότι η συμφωνία αντιπροσωπεύει μια μετάβαση από μια φάση άμυνας και θυσίας σε μια νέα φάση που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των προσδοκιών χιλιάδων μαρτύρων και στη νομική διασφάλιση των δικαιωμάτων εντός της Συρίας. Τόνισε ότι θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική διαδικασία σχετική με τη σύνταξη του συντάγματος ή την ανοικοδόμηση των συριακών κρατικών θεσμών.

Οι Κούρδοι πήραν εγγυήσεις από ΗΠΑ και την Γαλλία

Όσον αφορά τις «εγγυήσεις κατά των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας», η Άχμεντ εξήγησε ότι χώρες όπως η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραμάτισαν ρόλο στη συμφωνία και θα εκδώσουν επίσημες δηλώσεις τις επόμενες ημέρες σχετικά με το ρόλο τους ως μεσολαβητές για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της. Πρόσθεσε ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης και παρακολούθησης ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των δυνάμεων από τις γραμμές επαφής.

Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου του ρόλου τους στη Συρία, καλούνται να διαδραματίσουν θετικό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας και στην παρακολούθηση των μηχανισμών για την άρση των κυρώσεων του νόμου Caesar, τις οποίες χαρακτήρισε ως απαραίτητες για την επιτυχία της συμφωνίας και τη μελλοντική σταθερότητα. Οι ΗΠΑ παρέμειναν εν πολλοίς αμέτοχες, αλλά αμερικανοί γερουσιαστές διαδραμάτισαν θετικό ρόλο κατά την Άχμεντ.

Η αντιπρόεδρος σημείωσε επίσης τις συνεχιζόμενες προσπάθειες στις ΗΠΑ για την ψήφιση ενός νόμου για την προστασία των Κούρδων, τονίζοντας ότι η πρόσφατη συμφωνία δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτές τις προσπάθειες, αλλά τις συμπληρώνει, και ότι η δράση του Κογκρέσου είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή και η νομική διασφάλιση των δικαιωμάτων των Κούρδων στο μέλλον της Συρίας.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη νέα συμφωνία ως ιστορικό ορόσημο

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, χαιρέτισε τη συνολική συμφωνία μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), χαρακτηρίζοντάς την «ιστορικό ορόσημο» για την εθνική συμφιλίωση, ενότητα και σταθερότητα της Συρίας.

Ο Μπάρακ δήλωσε ότι η συμφωνία διευκολύνει τη σταδιακή ενοποίηση των στρατιωτικών διοικητικών και δομών στον τομέα ασφάλειας, εξασφαλίζει τη συμβολή ανώτερων εκπροσώπων των SDF σε υψηλά επίπεδα και ενισχύει την κυριαρχία και την περιεκτική διακυβέρνηση της Συρίας.

Πρόσθεσε ότι τα πρόσφατα μέτρα για την αποκατάσταση της πλήρους ιθαγένειας των Κούρδων, την αναγνώριση της κουρδικής γλώσσας ως εθνικής γλώσσας και την προστασία από τις διακρίσεις σηματοδοτούν ένα μετασχηματιστικό βήμα προς την ισότητα και την εθνική ενότητα. Κάτι βέβαια που δεν έχει συνταγματική πρόβλεψη, αλλά ισχύ νόμου, όπως υπογραμμίζει η κουρδική πλευρά.

Η Τουρκία εξετάζει προσεκτικά τη συμφωνία ενσωμάτωσης μεταξύ των μερών

Η Τουρκία εξετάζει προσεκτικά τη συμφωνία ενσωμάτωσης που επιτεύχθηκε μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των κουρδικών δυνάμεων, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

«Εξετάζουμε προσεκτικά τη συμφωνία ενσωμάτωσης. Η πραγματική ενσωμάτωσης είναι προς το συμφέρον της Συρίας και τα μέρη γνωρίζουν ήδη τους όρους της», δήλωσε ο Φιντάν σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Ιρανό ομόλογό του Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί.