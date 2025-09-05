Υποκριτές και μυγιάγγιχτοι: Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ τα βάζει με τις παλαιότερες γενιές

Ήταν Αύγουστος του 2024 όταν κυκλοφορούσε το άλμπουμ Short n’ Sweet και μέσα σε ένα βράδυ ο πλανήτης γνώριζε τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Ή, για την ακρίβεια, τη γνώριζε ξανά. Άλλωστε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ δεν ήταν καμιά καινούργια στη βιομηχανία του θεάματος.

Η νεαρή ποπ σταρ έκανε τα πρώτα της βήματα μπροστά από τα φώτα της κάμερας σε ηλικία 15 ετών μέσα από το Disney Channel. Και αμέσως έγινε ένα από τα πλέον αγαπημένα πρόσωπα των εφήβων – μια teen εικόνα που μετέφερε και όταν πέρασε στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας.

Ωστόσο το Short n’ Sweet ήταν ο δίσκος της αλλαγής. Ήταν εκείνο το άλμπουμ όπου η Σαμπρίνα Κάρπεντερ πέταξε από πάνω της την teen εικόνα και παρουσίασε εκείνη της σέξι και προκλητικής γυναίκας. Και όσοι δεν πείστηκαν από το εξώφυλλο του δίσκου τότε, ήρθε η μουσικός να το επιβεβαιώσει στη μεγάλη περιοδεία της – εκεί όπου παρουσίαζε στάσεις του σεξ πάνω στη σκηνή.

Και φέτος ήρθε η στιγμή να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Το Man’s Best Friend είναι η νέα της δουλειά, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για το cover του, που την δείχνει στα… τέσσερα μπροστά από έναν άνδρα.

View this post on Instagram A post shared by Us Weekly (@usweekly)

Η Κάρπεντερ δεν δίστασε να ρίξει και άλλο λάδι στη φωτιά, αποκαλώντας το εξώφυλλο «εγκεκριμένο από τον Θεό» και πλέον αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να απαντήσει -ξανά!- στους επικριτές της.

Η ποπ σταρ φωτογραφήθηκε και μίλησε στο περιοδικό Interview και τα έβαλε με τις παλαιότερες γενιές που την κατακρίνουν, αποκαλώντας τους υποκριτές και μυγιάγγιχτους.

View this post on Instagram A post shared by taylore ☆ (@taylorescarabelli)

«Να είστε σίγουροι πως σε ότι κάνω και λέω, είναι σαν να κλείνω λίγο το μάτι σε όλους» είπε η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, θέλοντας να δείξει την ειρωνεία που κρύβεται πίσω από το look της. «Δεν είμαι αφελής, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ταμπού όλο αυτό;».

Όσο για τις μεγαλύτερες γενιές, που έχουν αποδειχθεί και οι χειρότεροι επικριτές της, η 26χρονη είπε πως τους θεωρεί «μυγιάγγιχτους και υποκριτές. Άλλωστε είναι αυτοί που έχουν κάνει σεξ τόσες πολλές φορές».