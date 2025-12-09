Σκληρή βεντέτα: Λευκός Οίκος εναντίον Σαμπρίνα Κάρπεντερ – Νέο βίντεο της ICE μετά την οργή της

Η ποπ υπερδύναμη Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση με τον Λευκό Οίκο, αφού η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε τη μουσική της για να προωθήσει τις συλλήψεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Αρχικά, ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε ένα βίντεο τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025, που έδειχνε αξιωματούχους της ICE να συλλαμβάνουν ανθρώπους, με μουσικό χαλί το τραγούδι της σταρ, Juno.

Η 26χρονη τραγουδίστρια απάντησε με οργή στο ποστ, το οποίο έχει έκτοτε συγκεντρώσει 1,8 εκατομμύρια likes και πάνω από 160 εκατομμύρια προβολές.

«Αυτό το βίντεο είναι σατανικό και αηδιαστικό», έγραψε η Κάρπεντερ. «Μην τολμήσετε ποτέ να εμπλέξετε εμένα ή τη μουσική μου για να ωφελήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας».

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Μετά τη viral αντίδραση της Κάρπεντερ, ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε αθόρυβα το αρχικό βίντεο από τον λογαριασμό του -μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να συνεχίσει τη βεντέτα.

Παρά την έκκληση της Κάρπεντερ, ο Λευκός Οίκος όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, αλλά επέστρεψε με ακόμη μια ανάρτηση με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στους λογαριασμούς του στο TikTok και στο X, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά την εικόνα της ποπ σταρ.

PSA: If you’re a criminal illegal, you WILL be arrested & deported. ✨ pic.twitter.com/7wluqPiidR — The White House (@WhiteHouse) December 5, 2025

Το νέο κλιπ είναι μονταρισμένο, χρησιμοποιώντας ένα απόσπασμα από την εμφάνιση της τραγουδίστριας στο Saturday Night Live (SNL) του Οκτωβρίου, όπου προωθούσε την εκπομπή μαζί με τον λατίνο και μέλος του καστ, Μαρτσέλο Ερνάντεζ.

Το μοντάζ εκμεταλλεύεται τη συνήθεια της Κάρπεντερ στην περιοδεία της Short n’ Sweet να «συλλαμβάνει» διάσημους που βρίσκονται στο κοινό.

Στο μονταρισμένο βίντεο, τα λόγια της Κάρπεντερ αλλοιώνονται, αλλάζοντας τη λέξη «καυτός» σε «παράνομος»:

«Νομίζω ότι ίσως χρειαστεί να συλλάβω κάποιον επειδή είναι πολύ παράνομος», λέει η Κάρπεντερ στο κλιπ, με τον Ερνάντεζ να απαντά: «Λοιπόν, παραδίδομαι».

«Συλλαμβάνεσαι…», λέει στη συνέχεια η τραγουδίστρια, αλλά το βίντεο κόβεται και κάνει μετάβαση σε ένα μοντάζ με διάφορα κλιπ αξιωματικών της ICE να προχωρούν σε συλλήψεις.

Το νέο βίντεο έχει ως μουσική υπόκρουση ένα remix από τα τραγούδια S&M της Ριάνα και I Get the Bag του Gucci Mane.

Σκληρή απάντηση

Η Αμπιγκέιλ Τζάκσον, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αντέδρασε δημόσια στην κλήση της Κάρπεντερ, με μία δήλωση που δόθηκε στο PEOPLE στις 2 Δεκεμβρίου και εντείνει περαιτέρω την αντιπαράθεση.

«Εδώ είναι ένα Σύντομο και Γλυκό (Short n’ Sweet) μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών παράνομων δολοφόνων, βιαστών και παιδόφιλων από τη χώρα μας», δήλωσε η Τζάκσον. «Όποιος υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι χαζός, ή μήπως είναι αργός;»

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι μία από τους πολλούς καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στη χρήση των τραγουδιών τους από την κυβέρνηση Τραμπ για προωθητικά βίντεο. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι Ολίβια Ροντρίγκο, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζακ Γουάιτ, Σελίν Ντιόν, Linkin Park, R.E.M. και Νιλ Γιάνγκ.