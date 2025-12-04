magazin
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 20:19
Αγρότες έκλεισαν τη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 19:02
Κακοκαιρία Byron: Ήχησε το 112 στην Αττική
Σημαντική είδηση:
04.12.2025 | 18:18
Αναστέλλεται λόγω κακοκαιρίας η αυριανή απεργία των ταξί
Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ
Fizz 04 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Υπνική άπνοια: Μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης Πάρκινσον

Ομολογουμένως, το 2025 ήταν η χρονιά της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία κυρίευσε στα μουσικά charts, αλλά παράλληλα ξεσήκωσε πληθώρα αντιδράσεων για το εξώφυλλο του τελευταίου της άλμπουμ «Man’s Best Friend», στο οποίο εμφανίζεται να κάθεται με τα γόνατα της στο πάτωμα, ενώ ένας άνδρας την τραβάει από τα μαλλιά.

Σε μια εποχή γενικευμένης συντηρητικοποίησης, η καλλιτέχνιδα της ποπ βρέθηκε να απαντάει σε μια σειρά από υβριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ εξέφραζαν την άποψη ότι όλη της η μουσική περσόνα φλερτάρει με το σεξ.

«Τι θα φάμε το βράδυ;»

Μήνες αργότερα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ αποφάσισε να πάρει ξεκάθαρη θέση και, σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety, απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

«[Το εξώφυλλο] αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι άντρες προσπαθούν να ελέγχουν τις γυναίκες, το πώς ένιωθα συναισθηματικά από τις προηγούμενες σχέσεις που είχα και το πόση δύναμη επιτρέπεις στον εαυτό σου να τους δώσεις», δήλωσε.

«Για μένα σήμαινε ένα πράγμα, ενώ για άλλους σήμαινε εκατό διαφορετικά πράγματα, και έτσι, ενώ το κοίταζα, σκεφτόμουν: ‘Έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Τι θα φάμε το βράδυ;», συμπλήρωσε η Κάρπεντερ με μια δόση γλυκιάς ειρωνείας.

«Δεν αναιρώ το γεγονός ότι για κάποιους ανθρώπους σημαίνει κάτι άλλο[…] αλλά δεν ήταν αυτό το μήνυμα που ηθέλα να περάσω», κατέληξε.

«Αν σας αρέσει, ας παίξουμε»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια θυμήθηκε ότι όταν ήταν μικρή θαύμαζε τις καλλιτέχνιδες που ερμήνευαν αισθησιακά κομμάτια, τα οποία λειτουργούσαν ως ένα μέσο να πάρουν την σεξουαλικότητα τους στα χέρια τους.

«Πάντα σκεφτόμουν ότι όταν μεγαλώσω, θα μπορώ να αποδεχτώ περισσότερο τη σεξουαλικότητά μου[…] Και, πλέον [που έχω μεγαλώσει] έχω θέσει όρια στον εαυτό μου, παρόλο που ο κόσμος νομίζει ότι θα μπορούσα να πω και να κάνω τα πάντα», συνέχισε. «Απλά ζω τη ζωή μου και εσείς την παρακολουθείτε. Αν δεν σας αρέσει, δεν είναι για σας. Αν σας αρέσει, ας παίξουμε», πρόσθεσε.

Παρόλο που οι διαδικτυακοί κριτές των πάντων γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δημοσιεύσεις για το πόσο «παρατραβηγμένο» ήταν το εξώφυλλο της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η ίδια δηλώνει ευτυχισμένη που το άλμπουμ — το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200 — έτυχε της «πιο όμορφης υποδοχής».

Το [αρχικό εξώφυλλο] τα λέει όλα, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για αυτό που θέλετε να πω», αναλογίστηκε η Κάρπεντερ, μιλώντας στο Variety. «Αλλά ήμουν πραγματικά πολύ ευγνώμων που οι θαυμαστές άκουσαν το άλμπουμ».

Το «Man’s Best Friend» έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200, με και τα 12 τραγούδια να φτάνουν επίσης στο Hot 100. Μέχρι τον Νοέμβριο, ο δίσκος είχε γίνει πλατινένιος. Κοινώς, η Κάρπεντερ μπορεί να φλέρταρε με την αντιπαράθεση, αλλά η νίκη ήταν δική της: η επιτυχία του «Man’s Best Friend» είναι γεγονός.

*Με πληροφορόες από: People & Variety

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Κεταμίνη 04.12.25

«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που παρείχε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να μιλά για «εκμετάλλευση» του ηθοποιού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη
«Θέλεις βία;» 04.12.25

Όταν ο Τζον Λένον τρέλανε τους πάντες βγάζοντας ένα μαχαίρι σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη

Ο παραγωγός και φίλος του Τζον Λένον, Τζακ Ντάγκλας, μίλησε χωρίς περιστροφές για την εποχή που ο αείμνηστος μουσικός χρησιμοποίησε μάλλον ασυνήθιστα μέσα για να ησυχάσει ένα πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»
Πόνος 04.12.25

«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»

Η μητέρα και ο πατριός του Μάθιου Πέρι, Σούζαν και Κιθ Μόρισον, καθώς και ο πατέρας και η μητριά του, Τζον και Ντέμπι Πέρι, εξέδωσαν επιστολές πριν από την έκδοση της ποινής του Dr. Ρ. για την εγκληματική του δράση και τη χορήγηση κεταμίνης στον ηθοποιό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»
Μόνος στο σπίτι 04.12.25

Ο Μαρβ δεν γιορτάζει τα 35 χρόνια του Home Alone – «Πλέον είμαι σπιτόγατος»

Ο Ντάνιελ Στερν ήταν ένας από ηθοποιούς που συνέβαλαν στην επιτυχία της ταινίας Home Alone το 1990. Ωστόσο αρνείται να συμμετάσχει στους εορτασμούς για τα 35 χρόνα ζωής του φιλμ και έχει τους λόγους του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο
Όλα στο φως 03.12.25

«Έχω δει 15 ψυχιάτρους, ζητάω βοήθεια»: Ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, τα ψυχοφάρμακα και το επικίνδυνο Χόλιγουντ – Συγκλονιστικό βίντεο

Ο 26χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, μίλησε με ειλικρίνεια σε ένα συγκλονιστικό βίντεο με την ελπίδα να βοηθήσει όλους όσοι νιώθουν μόνοι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα Φιλαράκια την έκαναν – Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της
Fizz 03.12.25

Τα Φιλαράκια την έκαναν - Η σειρά Friends φεύγει από το Netflix και εξοργίζει τους πιστούς της

«Μετά από μια δεκαετία, η αγαπημένη σειρά των Gen X και των Millennial φεύγει από το streaming service του Netflix, προκαλώντας απειλές για ακύρωση συνδρομών. Αλλά θα εξαφανιστεί πραγματικά το Friends, τελικά;» γράφει ο Stuart Heritage στον Guardian.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ
Επικαιρότητα 04.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Προσβλητικός και σε κατάσταση πανικού ο Χρήστος Μαγειρίας ενώπιον της εξεταστικής για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Ο κ. Μαγειρίας προκλητικά προσπάθησε να κατηγορήσει την αντιπολίτευση, καταλογίζοντάς της ότι έχει στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του. Δεν φταίει όμως η αντιπολίτευση που ακόμη ένα μέλος της ΝΔ ελέγχεται από τις αρχές», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ
Κατά της λογοκρισίας 04.12.25

New York Times: Μηνύουν το Πεντάγωνο για τους περιορισμούς στα ΜΜΕ που επέβαλε ο Χέγκσεθ

Η εφημερίδα New York Times κατέθεσε μήνυση εις βάρος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, ζητώντας να αρθούν οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας.

Σύνταξη
Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»
Μπάσκετ 04.12.25

Μπαφές: «Οι πιθανές ημερομηνίες για τη διεξαγωγή του Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ»

Ο Αθλητικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός Χρήστος Μπαφές μίλησε για την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στις πιθανές ημερομηνίες διεξαγωγής του.

Σύνταξη
Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί
Μπλόκα 04.12.25

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο in: Όλα λάθος, απέναντι στον αγροτικό κόσμο – Θα κλιμακώσουμε με τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί

«Η μεγαλύτερη κινητοποίηση εδώ και μια δεκαετία» - «7.500 με 8.000 τρακτέρ στους δρόμους»- «Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι όλα λάθος»- «Αυτό που ζούμε δεν αποζημιώνεται»- Αγρότες και κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για αγώνα διαρκείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη
Επίτιμη διδάκτορας 04.12.25

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε τη Μαρία Φαραντούρη

ΤΟ ΕΚΠΑ τίμησε μια από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή στην προβολή της ελληνικής ποίησης και μουσικής έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης
«Πολιτική χωρίς μέλλον» 04.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για στεγαστικό: Η πολιτική της ΝΔ είναι πολιτική κοινωνικής εξαθλίωσης και καθήλωσης

«Την ώρα που πολύς κόσμος δεν βρίσκει σπίτι, σχεδόν το 34,5% των διαμερισμάτων στη χώρα είναι κενό, ενώ η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να δημιουργήσει κοινωνική κατοικία κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε
Χωρίς συμβιβασμό 04.12.25

Πούτιν: Το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που δεν θα αποδεχθούμε

Μακριά είναι οποιαδήποτε συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι το υπό συζήτηση σχέδιο περιλαμβάνει όρους απαράδεκτους για τη Ρωσία.

Σύνταξη
Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;
Μάθε γνώσσα 04.12.25

Ποια χώρα της ΕΕ μιλάει καλύτερα τα αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα;

Τα αγγλικά παραμένουν η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στον κόσμο, ωστόσο νέα έρευνα δείχνει ότι οι δεξιότητες ανάγνωσης και ακρόασης των πολιτών της ΕΕ είναι καλύτερες από τις δεξιότητες ομιλίας και γραφής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κακοκαιρία Byron: «Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» – Προειδοποίηση Μαρουσάκη
Οι «κόκκινες» περιοχές 04.12.25

«Δυστυχώς, είμαστε ακόμα στην αρχή» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την κακοκαιρία Byron

Επελαύνει η κακοκαιρία Byron, που θα προκαλέσει και αύριο έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Δείτε πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία
EBU 04.12.25

Το Ισραήλ θα παραμείνει στην Eurovision – Ενδέχεται να αποχωρήσουν Ισπανία, Ιρλανδία, Ολλανδία

Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η RTVE επιβεβαίωσε ότι η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στην φετινή διοργάνωση της Eurovision εάν το Ισραήλ παραμείνει εντός διαγωνισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ολοκληρώνει την αξιολόγηση του ρόστερ
Super League 04.12.25

Η… κλεψύδρα του Μπενίτεθ αδειάζει

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε χρόνο σε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού για να τον πείσουν, όμως σύντομα θα πάρει τις οριστικές αποφάσεις του.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Με ποιόν τρόπο η ΚΕΔ παρακολουθεί 200 διαιτητές

Όλοι οι ρέφερι, οι βοηθοί των δυο επαγγελματικών κατηγοριών και κάποιοι της Γ’ Εθνικής έχουν καρδιοσυχνόμετρα, υποστηρίζονται προπονητικά, ενώ οι αγώνες τους καταγράφονται από την ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
Μαξίμου: «Red code» μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» – Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση
«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό 04.12.25

«Red code» στο Μαξίμου μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» - Σε κύριο αντίπαλο ανάγει τον Τσίπρα η κυβέρνηση

Πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης σπεύδουν να σχολιάσουν τη χθεσινή ηχηρή πολιτική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγή τακτικής στο Μαξίμου που αρχικά θέλησε να υποβαθμίσει την κυκλοφορία του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα πραγματικότητα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας
Μπάσκετ 04.12.25

Είναι επίσημο: Αναβλήθηκε ο αγώνας Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, λόγω της κακοκαιρίας

Οπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε για την Ευρωλίγκα που ήταν προγραμματισμένη για απόψε (4/12, 21;15) στο ΣΕΦ δεν θα διεξαχθεί λόγω της έντονης κακοκαιρίας.

Σύνταξη
«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Στα κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ με τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε βάρος των αγροτών – Αναβάλλεται λόγω κακοκαιρίας το αποψινό τραπέζωμα

Φουντώνει η δυσαρέσκεια εντός της Κ.Ο. της ΝΔ λόγω των χειρισμών της κυβέρνησης στο αγροτικό. Αναβολή μέχρι νεοτέρας, λόγω της κακοκαιρίας, της έναρξης του νέου γύρου «μασάζ» του Μητσοτάκη στους βουλευτές του, μέσω τραπεζωμάτων ανά επιτροπή της Βουλής, στην οποία μετέχουν.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κακοκαιρία Byron: Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής
Απίστευτες εικόνες 04.12.25

Τεράστιοι πίδακες νερού μες στη μέση κεντρικού δρόμου της Καλλιθέας μετά από 40 λεπτά βροχής

Απίστευτες εικόνες από την Καλλιθέα, με την Τροχαία να απουσιάζει, την κυκλοφορία να συνεχίζεται και τα αυτοκίνητα να προσπερνούν με ελιγμούς τους πίδακες.

Σύνταξη
Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;
Τεχνολογία 04.12.25

Το μεγάλο πείραμα ξεκινά από την Αυστραλία – Μπορούμε να κρατήσουμε τους ανήλικους μακριά από τα social media;

Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αυστραλία για να αποφασίσουν αν θα επιβάλουν ανάλογους ηλικιακούς περιορισμούς στα social media.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού
Ταμπού 04.12.25

Η δολοφονία της διαφυλικής Στέλα Γουόλς: Αγωνίστηκε για αποδοχή ως αθλήτρια και ως γυναίκα – Έγινε αντικείμενο χλευασμού

Γεννημένη ως Στανισλάβα Βαλασέβιτς, η Ολυμπιονίκης Στέλα Γουόλς αποκαλύφθηκε ότι ήταν intersex μετά από νεκροψία, αφού δολοφονήθηκε από ληστές στις 4 Δεκεμβρίου του 1980 στο Κλίβελαντ του Οχάιο. Μια ιστορία που θυμίζει πολύ το καταπληκτικό μυθιστόρημα Middlesex του Τζέφρι Ευγενίδη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
