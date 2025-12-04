Η doggy πόζα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του άλμπουμ της δεν έχει να κάνει με το σεξ

Ομολογουμένως, το 2025 ήταν η χρονιά της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η οποία κυρίευσε στα μουσικά charts, αλλά παράλληλα ξεσήκωσε πληθώρα αντιδράσεων για το εξώφυλλο του τελευταίου της άλμπουμ «Man’s Best Friend», στο οποίο εμφανίζεται να κάθεται με τα γόνατα της στο πάτωμα, ενώ ένας άνδρας την τραβάει από τα μαλλιά.

Σε μια εποχή γενικευμένης συντηρητικοποίησης, η καλλιτέχνιδα της ποπ βρέθηκε να απαντάει σε μια σειρά από υβριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ούτε λίγο, ούτε πολύ εξέφραζαν την άποψη ότι όλη της η μουσική περσόνα φλερτάρει με το σεξ.

«Τι θα φάμε το βράδυ;»

Μήνες αργότερα, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ αποφάσισε να πάρει ξεκάθαρη θέση και, σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Variety, απέκρουσε εικασίες όπως το ότι η αισθητική της συμβάλει στον εξευτελισμό των γυναικών.

«[Το εξώφυλλο] αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο οι άντρες προσπαθούν να ελέγχουν τις γυναίκες, το πώς ένιωθα συναισθηματικά από τις προηγούμενες σχέσεις που είχα και το πόση δύναμη επιτρέπεις στον εαυτό σου να τους δώσεις», δήλωσε.

«Για μένα σήμαινε ένα πράγμα, ενώ για άλλους σήμαινε εκατό διαφορετικά πράγματα, και έτσι, ενώ το κοίταζα, σκεφτόμουν: ‘Έχεις δίκιο. Έχω δίκιο. Τι θα φάμε το βράδυ;», συμπλήρωσε η Κάρπεντερ με μια δόση γλυκιάς ειρωνείας.

«Δεν αναιρώ το γεγονός ότι για κάποιους ανθρώπους σημαίνει κάτι άλλο[…] αλλά δεν ήταν αυτό το μήνυμα που ηθέλα να περάσω», κατέληξε.

«Αν σας αρέσει, ας παίξουμε»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια θυμήθηκε ότι όταν ήταν μικρή θαύμαζε τις καλλιτέχνιδες που ερμήνευαν αισθησιακά κομμάτια, τα οποία λειτουργούσαν ως ένα μέσο να πάρουν την σεξουαλικότητα τους στα χέρια τους.

«Πάντα σκεφτόμουν ότι όταν μεγαλώσω, θα μπορώ να αποδεχτώ περισσότερο τη σεξουαλικότητά μου[…] Και, πλέον [που έχω μεγαλώσει] έχω θέσει όρια στον εαυτό μου, παρόλο που ο κόσμος νομίζει ότι θα μπορούσα να πω και να κάνω τα πάντα», συνέχισε. «Απλά ζω τη ζωή μου και εσείς την παρακολουθείτε. Αν δεν σας αρέσει, δεν είναι για σας. Αν σας αρέσει, ας παίξουμε», πρόσθεσε.

Παρόλο που οι διαδικτυακοί κριτές των πάντων γέμισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με δημοσιεύσεις για το πόσο «παρατραβηγμένο» ήταν το εξώφυλλο της Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η ίδια δηλώνει ευτυχισμένη που το άλμπουμ — το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200 — έτυχε της «πιο όμορφης υποδοχής».

Το [αρχικό εξώφυλλο] τα λέει όλα, ακόμα κι αν δεν πρόκειται για αυτό που θέλετε να πω», αναλογίστηκε η Κάρπεντερ, μιλώντας στο Variety. «Αλλά ήμουν πραγματικά πολύ ευγνώμων που οι θαυμαστές άκουσαν το άλμπουμ».

Το «Man’s Best Friend» έκανε το ντεμπούτο του στο νούμερο 1 του Billboard 200, με και τα 12 τραγούδια να φτάνουν επίσης στο Hot 100. Μέχρι τον Νοέμβριο, ο δίσκος είχε γίνει πλατινένιος. Κοινώς, η Κάρπεντερ μπορεί να φλέρταρε με την αντιπαράθεση, αλλά η νίκη ήταν δική της: η επιτυχία του «Man’s Best Friend» είναι γεγονός.

*Με πληροφορόες από: People & Variety