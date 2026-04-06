Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ κλέβει ένα Grammy και λεηλατεί μια έπαυλη με τις φίλες της

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ συνεχίζει να περνάει καλά κάνοντας μικροπαρανομίες και στο τελευταίο της βίντεο, για το «House Tour», το τρίτο single από το άλμπουμ της τραγουδίστριας «Man’s Best Friend» του 2025, ωστόσο, αυτή τη φορά δεν είναι μόνη της. Κόντα της, έχει δύο συνεργούς, τις ηθοποιούς Μάργκαρετ Κουάλεϊ και Μάντελιν Κλάιν.

Στο βίντεο κλιπ, το οποίο σκηνοθέτησαν η Κάρπεντερ και η Κουάλεϊ, βλέπουμε την τραγουδίστρια να φτάνει σε μια πολυτελή έπαυλη με ένα ροζ φορτηγάκι που φέρει την επιγραφή «Pretty Girl Cleanup».

Σύντομα την ακολουθούν οι φίλες της και οι τρεις προχωρούν σε μια ξέφρενη βραδιά, ενώ λεηλατούν το σπίτι, κάνουν μπάνιο, δοκιμάζουν ρούχα, κολυμπούν στην πισίνα και κλέβουν ακόμη και ένα Grammy.

«Θα τα ξαναπούμε»

Αν και αρχικά φαίνεται ότι απλώς διασκεδάζουν, το βίντεο κλείνει με την αστυνομία να φτάνει. Ωστόσο, για καλή τύχη της Κάρπεντερ, καταφέρνουν να φύγουν με το φορτηγάκι.

Το βίντεο για το «House Tour» κυκλοφορεί εν όψει της εμφάνισης της Κάρπεντερ ως headliner στο Coachella.

Είχε ήδη παρευρεθεί στη κεντρική σκηνή του φεστιβάλ το 2024, όταν προανήγγειλε ότι κάποια μέρα θα ήταν η headliner, κατά τη διάρκεια ενός outro για το hit της «Nonsense»:

«Πίνει το νερό του μπάνιου μου σαν να είναι κόκκινο κρασί / Coachella, θα τα ξαναπούμε εδώ όταν θα είμαι headliner», τραγούδησε τότε.

Ανοδική πορεία

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ ξεκίνησε την περιοδεία της «Short ‘n Sweet» τον Σεπτέμβριο του 2024, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία.

Τον Αύγουστο του 2025, ήταν headliner στο Lollapalooza στο Σικάγο και κυκλοφόρησε το «Man’s Best Friend», συνεχίζοντας ένα άλλο σκέλος της περιοδείας «Short ‘n Sweet» στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο του 2025.

Αργότερα ολοκλήρωσε την περιοδεία στο Λος Άντζελες, μόλις μια εβδομάδα πριν τιμηθεί ως Hitmaker of the Year από το περιοδικό Variety.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κάρπεντερ κυκλοφόρησε αρκετά singles, μεταξύ των οποίων τα «Manchild» και «Tears».

Το «Manchild» απέσπασε έξι υποψηφιότητες στα Grammy του 2026, όπου η Κάρπεντερ ερμήνευσε το single σε ένα σκηνικό που έμοιαζε με πολυσύχναστο αεροδρόμιο.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή των Grammy, έχοντας κάνει το ντεμπούτο της το 2025 με μια παιχνιδιάρικη ερμηνεία των σούπερ χιτ της «Espresso» και «Please Please Please», προσποιούμενη λάθη στη σκηνή και κάνοντας αστεία.

*Με πληροφορίες από: Variety