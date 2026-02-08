Πρόσκληση Τραμπ σε Μητσοτάκη για το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, τον Φεβρουάριο

Πρόσκληση από τον Ντόναλντ Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης», έλαβε η ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απέστειλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόσκληση, για να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου, που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα, και θα διεξαχθεί εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ελληνική κυβέρνηση «έχει λάβει και αξιολογεί την πρόσκληση», ενώ αναμένεται να απαντήσει εντός τους προσεχούς διαστήματος.

Αντίστοιχη πρόσκληση, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, εστάλη προ ημερών και στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

«Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης είναι προγραμματισμένη για τη 19η Φεβρουαρίου», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στο Ινστιτούτο της Ειρήνης, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Στα αξιοσημείωτα οι επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί, ότι με το «Συμβούλιο Ειρήνης» επιχειρείται παράκαμψη του ΟΗΕ

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» ιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιανουαρίου, ενώ η ιδρυτική πράξη υπεγράφη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Ο Τραμπ θα είναι ισόβιος πρόεδρός του, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ. Όπως δηλώνει το Συμβούλιο «έχει στόχο να επιλύει παγκόσμιες συγκρούσεις».

Οι χώρες που θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο που έχει επικριθεί ως προσπάθεια δημιουργίας «αντί-ΟΗΕ», θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.