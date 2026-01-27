newspaper
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης
Διπλωματία 27 Ιανουαρίου 2026, 06:00

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in: Ο Τραμπ αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ – Βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης σαν όχημα προσωπικής καταξίωσης

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in τις επιπτώσεις της πολιτικής Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, αλλά και τη δραστική αλλαγή στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Spotlight

Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ και οι επιλογές του να σταθεί απέναντι σε εχθρούς και φίλους απαξιώνοντας μάλιστα διεθνής οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και ακυρώνοντας συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, έχει δημιουργήσει ανησυχίες και ερωτήματα σε ένα γεωπολιτικό τοπίο που γίνεται όλο και πιο τοξικό και σαφώς πιο ασταθές.

Ο Θρασύβουλος Τέρρυ Σταματόπουλος, Πρέσβυς ε.τ., πρώην Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για τις Πολιτικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, απαντά στο in για τις επιπτώσεις που έχει στο ΝΑΤΟ η πολιτική Τραμπ περί Γροιλανδίας, η ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά και για τις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Σταματόπουλο η υπόθεση της Γροιλανδίας, είχε επιπτώσεις και ως προς το ΝΑΤΟ. Όπως επισημαίνει μία «δυσμενής επίπτωση, που δεν έχει σημειωθεί επαρκώς, είναι η διαφαινόμενη επιφύλαξη (αν όχι άρνηση) του ισχυρότερου συμμάχου να δηλώσει έτοιμος να προασπιστεί εδάφους συμμάχου χώρας εφόσον το έδαφος αυτό δεν του ανήκει. Η συνδρομή των ΗΠΑ σε επικείμενη απειλή από την Ρωσία ή την Κίνα, που επικαλέστηκε ο κ. Τραμπ, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη βάσει του άρθρου 5 της Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας, έστω και εάν η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος της συμμάχου Δανίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με την αντίθετη κατ´ ουσίαν στάση του, αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του εν λόγω άρθρου, όπως είχε κάνει με δηλώσεις και κατά την προηγούμενη του θητεία».

Την ίδια στιγμή αναφερόμενος στην πρωτοβουλία Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης, τονίζει ότι ακόμα και η ονομασία του προέρχεται περισσότερο από τον κόσμο των επιχειρήσεων (boards συνήθως αποκαλούνται τα διοικητικά συμβούλια εταιρειών) και όχι από αυτόν του διεθνούς δικαίου και σημειώνει μεταξύ άλλων πως ο αμερικανός πρόεδρος βλέπει το Συμβούλιο σαν σημαντικό όχημα της ιστορικής του καταξίωσης, φιλοδοξία για την οποία έχει υπάρξει απόλυτα διαφανής.

Κύριε πρέσβη μπορεί η οικονομία, όπως λένε οι αναλυτές, να ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει πίσω στο θέμα της Γροιλανδία, ωστόσο έχει δημιουργήσει ένα «ρήγμα» δυσπιστίας στο ΝΑΤΟ;

Κατά τη γνώμη μου υπήρξε συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στην αναστροφή του Προέδρου Τραμπ στο θέμα της Γροιλανδίας, τουλάχιστον για την ώρα, με την αξιοσημείωτη πτώση των αγορών να είναι ένας εκ των βασικών.

Στην απόφαση του αυτή όμως πιστεύω πως συνετέλεσαν επίσης αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ και ιδίως στο Κογκρέσο που ορισμένες εκφράστηκαν ανοικτά, ακόμα και με επίσκεψη αντιπροσωπείας του στη Γροιλανδία, αλλά και πιο διακριτικά από υποστηρικτές του Προέδρου ιδιαίτερα στη Γερουσία.

Πιστεύω επίσης ότι δεν ήταν σε θέση να αγνοηθούν οι αντιδράσεις των Ευρωπαϊκών χωρών, του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβανομένου και η αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει σε σημαντική ρήξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ ενόψει των απροκάλυπτων απειλών του Αμερικανού Προέδρου.

Αναμφισβήτητα η ιστορία αυτή είχε επιπτώσεις και ως προς το ΝΑΤΟ. Η πλέον πρόδηλη είναι ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του έχει τρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την απειλή χρήσης βίας εναντίον συμμάχου και μάλιστα από την ηγέτιδα δύναμη της συμμαχίας.

Η άλλη δυσμενής επίπτωση, που δεν έχει σημειωθεί επαρκώς, είναι η διαφαινόμενη επιφύλαξη (αν όχι άρνηση) του ισχυροτέρου συμμάχου να δηλώσει έτοιμος να προασπιστεί εδάφους συμμάχου χώρας εφόσον το έδαφος αυτό δεν του ανήκει.

Η συνδρομή των ΗΠΑ σε επικείμενη απειλή από την Ρωσία ή την Κίνα, που επικαλέστηκε ο κ. Τραμπ, θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη βάσει του άρθρου 5 της Βορειοαντλαντικής Συμμαχίας, έστω και εάν η Γροιλανδία αποτελεί έδαφος της συμμάχου Δανίας. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, με την αντίθετη κατ´ ουσίαν στάση του, αποδυναμώνει την αποτρεπτική ισχύ του εν λόγω άρθρου, όπως είχε κάνει με δηλώσεις και κατά την προηγούμενη του θητεία.

Πώς βλέπετε το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ ως «διεθνή οργανισμό»; Ποιους επιχειρεί να ανταγωνιστεί και ενδεχομένως να ακυρώσει;

Δεν θα χαρακτήριζα το Συμβούλιο αυτό σαν διεθνή οργανισμό με τον όρο όπως τον εννοούμε συνήθως.

Άλλωστε και η ονομασία του προέρχεται περισσότερο από τον κόσμο των επιχειρήσεων (boards συνήθως αποκαλούνται τα διοικητικά συμβούλια εταιρειών) και όχι από αυτόν του διεθνούς δικαίου.

Επίσης η δομή του δεν έχει σχέση με τους διεθνείς οργανισμούς που γνωρίζουμε.

Όλες οι δικαιοδοσίες απορρέουν από τον πρόεδρο, που φυσικά είναι (και ως φαίνεται επ´  αόριστον) ο κ. Τραμπ.

Ο ίδιος μπορεί κατά βούληση να προσκαλεί όποιον κρίνει να συμμετάσχει, να διαλύει το Συμβούλιο, να αποπέμπει οποιοδήποτε μέλος, να δημιουργεί ή να καταλύει σώματα του Συμβουλίου και ούτω καθεξής.

Το ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θεωρεί το Συμβούλιο προσωπικό του κτήμα φάνηκε άλλωστε άμεσα με την άμεση απόσυρση της προσκλήσεως συμμετοχής προς τον Καναδό Πρωθυπουργό μετά την επικριτική ομιλία του τελευταίου στο Νταβός και την σύναψη νέων εμπορικών σχέσεων του Καναδά με την Κίνα, πράξη που δεν προκύπτει να αντίκειται στο καταστατικό του Συμβουλίου αλλά στις προτιμήσεις του προέδρου του.

Ο κ. Τραμπ διατηρεί επίσης το αποκλειστικό δικαίωμα να διορίσει τον διάδοχο του, που θυμίζει μοναρχικά καθεστώτα παρελθόντων αιώνων και που αθέλητα ίσως δίνει κάποια νομιμοποίηση στο κίνημα αμερικανών πολιτών γνωστό ως “No Kings” που στρέφεται κατά πρακτικών του Προέδρου τους τις οποίες θεωρούν απολυταρχικές.

Εξ άλλου το καταστατικό δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε διάταξη περί διαφάνειας και εποπτείας στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του Συμβουλίου. Τα ως άνω περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις βασικές αντιρρήσεις χωρών που διατηρούν σημαντικές επιφυλάξεις ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτό.

Το προοίμιο του Καταστατικού αναφέρει ότι απαιτείται αποχώρηση από προσεγγίσεις και θεσμούς που έχουν συχνότατα αποτύχει στην διατήρηση της ειρήνης, ενώ μιλά για την ανάγκη ενός περισσότερο ευέλικτου και αποτελεσματικού διεθνούς σώματος οικοδόμησης ειρήνης. Αν και δεν γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον ΟΗΕ η αιχμή είναι προφανής.

Τι σημαίνει η δημιουργία του για θεσμούς όπως ο ΟΗΕ και τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, με δεδομένο ότι ο Τραμπ στο Νταβός απαξίωσε για μια ακόμα φορά τα Ηνωμένα Έθνη;

Είναι μάλλον νωρίς για πλήρη απάντηση στο ερώτημα αυτό. Ο ίδιος ο ΟΗΕ παρείχε «νομιμοποίηση» στο Συμβούλιο με την Απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, χωρίς συνείδηση ότι ίσως προκύψει υπαρξιακό ερώτημα για τον Οργανισμό.

Στην απόφαση αυτή, που αφορά αποκλειστικά το δεύτερο στάδιο ειρήνευσης στη Γάζα, διαδικασία στην οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη καταλυτική συμβολή του Αμερικανού Προέδρου, το Συμβούλιο αναφέρεται σαν μεταβατική διοίκηση με βασική αποστολή τη δημιουργία μια προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

Προβλέπεται επίσης ότι η εξουσιοδότηση στο Συμβούλιο (και στη πολιτική και στρατιωτική διεθνή παρουσία στη Γάζα) θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027 πλην αντιθέτου αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας το οποίο ζητά γραπτές ανά εξάμηνο αναφορές από όλα τα ως άνω σώματα, του Συμβουλίου περιλαμβανομένου.

Το όργανο διεθνούς εμβέλειας, που παρουσίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Νταβό, πόρω απέχει βέβαια από το Συμβούλιο (το Board of Peace) που αναφέρεται στην Απόφαση 2803.

Είναι γεγονός ότι ο ΟΗΕ, οι θυγατρικές του οποίου παρέχουν διεθνώς πολλές, ποικίλες και σημαντικές υπηρεσίες διεθνώς, δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερα αποτελεσματικός στη διαχείριση και στην επίλυση κρίσεων.

Έχει πάντως διαδικασίες με ευρεία διεθνή συμμετοχή και αποδοχή. Εάν ο κ. Τραμπ επιχειρεί δια του Συμβουλίου του να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ, προς τον οποίο πολύ μικρή εκτίμηση τρέφει, δεν είναι σαφές.

Πιστεύω πως θα κριθεί από το μέγεθος της διεθνούς συμμετοχής στο Συμβούλιο, που μέχρι στιγμής φαίνεται να χωλαίνει (βλέπε στάση Ευρωπαίων, Κίνας, Καναδά) και από την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου αρχικά στη Γάζα και μελλοντικά σε άλλη αποστολή που ενδέχεται να αναλάβει.

Αυτό που είναι σαφές και από την εις το διηνεκές προεδρία του, είναι πως ο κ. Τραμπ βλέπει το Συμβούλιο σαν σημαντικό όχημα της ιστορικής του καταξίωσης, φιλοδοξία για την οποία έχει υπάρξει άπόλυτα διαφανής.

Μπαίνουμε σε μια εποχή όπου ΗΠΑ και ΕΕ ανταγωνίζονται τόσο ώστε να βρεθούν αντιμέτωπες;

Δεν χωρά αμφιβολία ότι αυτά που χαρακτήριζαν τις διατλαντικές σχέσεις έχουν αλλάξει. Οι Αμερικανοί από ετών μιλούσαν για στροφή προς τον Ειρηνικό και εξέφραζαν συνήθως σε χαμηλούς τόνους ενόχληση για την υποτονική συμμετοχή των Ευρωπαϊκών κρατών στην άμυνα τους, με το βάρος να πέφτει δυσανάλογα στις ΗΠΑ.

Με την παρούσα Αμερικανική Διοίκηση τέτοιες θέσεις εκφράζονται πλέον σε επίσημα κείμενα. Από πλευράς αμυντικού δόγματος έμφαση δίνεται στην αμερικανική ήπειρο και δευτερευόντως στην Ασία, ενώ η Ευρώπη γίνεται αποδέκτης μάλλον απαξιωτικών αναφορών.

Οι οικονομικές σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ πέφτουν τελευταία θύμα της απρόβλεπτης και κυκλοθυμικής χρήσης του όπλου των δασμών από τον Αμερικανό Πρόεδρο, πράγμα που θα συνεχιστεί εκτός εάν η αναμενόμενη συναφής απόφαση του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου θέσει στην πολιτική αυτή ικανούς φραγμούς.

Άρα και στον αμυντικό και στον οικονομικό τομέα τα πράγματα αλλάζουν με απρόβλεπτους ρυθμούς. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι πρέπει να υπάρξει κατά το δυνατόν ταχεία προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βέβαια αναπόφευκτα η προσαρμογή αυτή πρέπει να είναι μεν αποφασιστική και με σαφές πρόγραμμα και σχεδιασμό αλλά και να  ακολουθήσει την τακτική του «σπεύδειν βραδέως».

Στον αμυντικό τομέα η Ευρώπη έχει δρόμο να διανύσει για να κλείσει την απόσταση στην πολεμική βιομηχανία, στις κοινές αμυντικές προμήθειες, στις δομές, στις πληροφορίες, στον σχεδιασμό.

Οι οικονομίες με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν τέτοια διασύνδεση που απότομη και ασχεδίαστη ρήξη θα είχε εξαιρετικά δυσάρεστα αποτελέσματα, ενώ πρέπει να αναπληρωθεί κατά το δυνατόν και το συγκριτικό τεχνολογικά μειονέκτημα της Ευρώπης. Γενικότερα οι διασυνδέσεις είναι τέτοιες και στο διμερές πλαίσιο (βλέπε σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ) που εάν φτάσουμε στο διαζύγιο, αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε χρόνο πρόσφορο και με τρόπο κατά το δυνατόν συναινετικό.

Tax
Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Εργατικά ατυχήματα: Λαμβάνουν διαστάσεις συνεχούς αιμορραγίας

Vita.gr
Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Περιέργεια: Πώς «επαναπρογραμματίζει» τον εγκέφαλο

Wall Street
Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

Αγορές: Ανοδικά ο S&P 500 λόγω κερδών Apple και Meta, ξέφρενο ράλι για χρυσό

inWellness
inTown
Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 26.01.26

Ίαν Μπρεζίνσκι: «Ο Τραμπ έκανε λάθος εκτίμηση για τη Γροιλανδία»

Σύμφωνα με τον ανώτερο συνεργάτη του Atlantic Council, ο Ίαν Μπρεζίνσκι, ο αμερικανός πρόεδρος δεν υπολόγισε την αποφασιστική αντίδραση των Ευρωπαίων και την αρνητική στάση της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ

Μαρία Βασιλείου
Τζέιμς Λίντσεϊ για Τραμπ: «Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία»
Συνέντευξη 15.01.26

«Θα αναγκάσει Δανία και Γροιλανδία σε συμφωνία» - Ο Τζέιμς Λίντσεϊ για τις προθέσεις Τραμπ

Ο ανώτερος ερευνητής στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, Τζέιμς Λίντσεϊ, εξηγεί στα «ΝΕΑ» γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πάρει το νησί με μια στρατιωτική εισβολή

Μαρία Βασιλείου
Μπεν Χότζες: «Δεν πρόκειται να δούμε μια στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία»
Συνέντευξη 12.01.26

«Δεν θα δούμε στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία» λέει πρώην διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη

Ο πρώην ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα σενάρια εισβολής των ΗΠΑ στη Γροιλανδία

Μαρία Βασιλείου
Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Τράπεζες: Συνδρομές… με το ζόρι

Αντικαθιστούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου σε προνομίων, έναντι μηνιαίας χρέωσης 0,50-0,80 ευρώ n Αντιδράσεις από πελάτες και ενώσεις καταναλωτών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;
Εξωτερική πολιτική 27.01.26

«Η θεωρία του τρελού»: Η αλλοπρόσαλλή συμπεριφορά του Τραμπ και άλλων ηγετών – Στρατηγική υπεροχή ή αδυναμία;

Η θεωρία του τρελού δεν είναι καθόλου μια νέα στρατηγική. Οι άγριες απειλές, οι ξαφνικές ανατροπές πολιτικής και η σκόπιμα συγκεχυμένη γλώσσα χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο
Τραγωδία στα Τρίκαλα 27.01.26

Τρίκαλα: Η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων – «Είχαμε κάνει παρατηρήσεις για την ασφάλεια» λέει το Εργατικό Κέντρο

Του δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, έχουν προηγηθεί εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα στη Θεσσαλία - Μιλούν στο in o πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η ΕΝΩΣΗ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»
Και ο επικεφαλής 27.01.26

Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο αρχηγός των επιχειρήσεων στην Μινεάπολη, Γκρεγκ Μποβίνο, αναμένεται να αναχωρήσει μαζί με ορισμένους πράκτορές του, σε αυτό που φαίνεται ως η πρώτη μεγάλη ήττα του Τραμπ στο εσωτερικό της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών
Από Σεπτέμβρη 27.01.26

Γαλλία: Η Βουλή υπερψήφισε την απαγόρευση χρήσης των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Μετά την επιτυχημένη (;) απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, η Γαλλία είναι έτοιμη να ακολουθήσει το παράδειγμά της

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»
Κόσμος 27.01.26

Δασμοί Τραμπ – Η Νότια Κορέα θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ «το συντομότερο δυνατόν»

Άμεση η αντίδραση της Νότιας Κορέας καθώς ανακοίνωσε πως θέλει συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αναφέροντας πως δεν είχε προειδοποιηθεί από την κυβέρνηση Τραμπ για επικείμενη αύξηση δασμών

Σύνταξη
«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ
Κόσμος 27.01.26

«Οι πάντες διατρέχουν κίνδυνο»: Ο συγγραφέας Ρούσντι προειδοποιεί εναντίον της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ

O επιζών από απόπειρα δολοφονίας στη Νέα Υόρκη το 2022 συγγραφέας, Σαλμάν Ρούσντι, μίλησε στο φεστιβάλ Σάντανς ενάντια στην τυφλή πολιτική βία που συνταράσσει τις ΗΠΑ

Σύνταξη
Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν
Κόσμος 27.01.26

Πεζέσκιαν: Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη καθοδηγούνται από την απληστία για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο του Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και την Ευρώπη πως υποστήριξαν τα πιο ειδεχθή εγκλήματα στη Γάζα και προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα
Αντίποινα 27.01.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ προχωρούν σε στοχευμένους δασμούς στη Νότια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως αυξάνει στο 25% τους δασμούς στις εισαγωγές αυτοκινήτων, ξυλείας και φαρμακευτικών προϊόντων από τη Νότια Κορέα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»
Ποδόσφαιρο 27.01.26

«Ολυμπιακός Πειραιώς: Ο Θρύλος που διεκδικεί την ευρωπαϊκή του δόξα κόντρα στον Άγιαξ»

«Ο Θρύλος έρχεται για να αποδείξει γιατί είναι legenda. Ο Άγιαξ; Για να ζωντανέψει το όνειρο. Ποιος θα φύγει νικητής;», το όμορφο αφιέρωμα των οπαδών του Άγιαξ για τον Ολυμπιακό.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα
Ελλάδα 26.01.26

Συνελήφθη 48χρονος για αρχαιοκαπηλία στον Πειραιά – Είχε στην κατοχή του μαρμάρινη αρχαιότητα του 4ου π.Χ. αιώνα

Μετά από καταγγελία και εισαγγελική παραγγελία έγινε έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στον Πειραιά εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι μια μαρμάρινη ναόσχημη αναθηματική στήλη

Σύνταξη
Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά
Ιταλία 26.01.26

Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο στο Μιλάνο σε έλεγχο για ναρκωτικά

Οι αστυνομικοί στο Μιλάνο είπαν ότι τους σημάδεψε με περίστροφο, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι κρατούσε ένα πιστόλι κρότου. Ήταν γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπές.

Σύνταξη
Άρης: Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του o Μορόν μαζί με τον Μιλογέβιτς
Ποδόσφαιρο 26.01.26

Στην πρώτη θέση των ξένων σκόρερ του Άρη ο Μορόν, «έπιασε» τον Μιλογέβιτς

Κόντρα στον Λεβαδειακό ο Λορέν Μορόν έφτασε τον Λιούμπισα Μιλόγεβιτς στην κορυφή των ξένων σκόρερ του Άρη (48 γκολ) και την επόμενη φορά που θα σκοράρει ο Ισπανός θα μείνει μόνος πρώτος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 26.01.26

Τρίκαλα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την φονική έκρηξη στη «Βιολάντα» – 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο

Εργατικά σωματεία και φορείς πραγματοποίησαν συγκέντρωση και πορεία στα Τρίκαλα ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο της “Βιολάντα” και να αποδοθούν ευθύνες

Σύνταξη
Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του
«Εκστρατεία εκδίκησης» 26.01.26

Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ρεπουμπλικανός αποσύρεται από την κούρσα για την θέση του κυβερνήτη της Μινεσότα, επικρίνοντας την έντονη δράση της ICE εναντίον των υποψήφιων ψηφοφόρων του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία
Πολιτική Γραμματεία 26.01.26

Πρωτοβουλίες της Left στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξάλειψη των θανάτων στην εργασία

«Έχουν κάνει καθημερινότητα τον θάνατο στην εργασία», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης αντιπρόεδρος της Left, που έχει αναδείξει το ζήτημα των εργατικών δυστυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών στην Ελλάδα και στην Ευρωπη. Ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, η ευρωομάδα της Αριστεράς σηκώνει ψηλά το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

