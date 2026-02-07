Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται
Το «Συμβούλιο Ειρήνης», που ίδρυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει την πρώτη συνάντηση ηγετών στις 19 Φεβρουαρίου, επιβεβαίωσε το Σάββατο Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος, χωρίς να κάνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.
Τη σχεδιαζόμενη συνεδρίαση είχε ανακοινώσει πρώτος ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, σύμφωνα με τον οποίο η συνάντηση θα χρησιμεύσει επίσης για να συγκεντρωθούν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της Γάζας.
«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης είναι προγραμματισμένη για τη 19η Φεβρουαρίου», δήλωσε ο αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Για περαιτέρω ερωτήσεις παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στο Ινστιτούτο της Ειρήνης, σύμφωνα με το Axios.
Αποδέχτηκε την πρόσκληση Τραμπ ο Όρμπαν
Προς το παρόν, τουλάχιστον ένας ηγέτης επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του. Ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ένας από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια προεκλογικής του συγκέντρωσης στο Σομπατέλι της δυτικής Ουγγαρίας, ότι σε δύο εβδομάδες θα μεταβεί στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης».
«Χθες βράδυ δέχθηκα μια πρόσκληση: σε δύο εβδομάδες, θα ξαναειδωθούμε (με τον Αμερικανό πρόεδρο) στην Ουάσινγκτον, επειδή το Συμβούλιο της Ειρήνης (,,,) θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνεδρίασή του», δήλωσε σ’ αυτή την προεκλογική συγκέντρωση, την οποία πραγματοποίησε ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε στο τέλος Ιανουαρίου το συμβούλιο, του οποίου είναι πρόεδρος και για το οποίο λέει πως έχει στόχο να επιλύει παγκόσιες συγκρούσεις, προκαλώντας ανησυχίες ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη.
Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σ’ αυτή τη νέα οντότητα, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται.
Οι χώρες που θέλουν μια μόνιμη έδρα σε αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
