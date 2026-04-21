Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς
Αντιπρόσωποι του «Συμβουλίου Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διεξήγαγαν συνομιλίες με την κρατική πολυεθνική εταιρεία του Ντουμπάι DP World σχετικά με τη διαχείριση αλυσίδων εφοδιασμού και προγραμμάτων υποδομής στη Γάζα, έκανε σήμερα γνωστό η εφημερίδα Financial Times.
Η ανοικοδόμηση της Γάζας, όπου δύο χρόνια ισραηλινών βομβαρδισμών έχουν καταστρέψει τα τέσσερα πέμπτα των κτιρίων, αναμένεται, σύμφωνα με παγκόσμιους θεσμούς, ότι θα κοστίσει περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια.
Επικαλούμενη τρία πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις προοπτικές για μια σύμπραξη της DP World με το Συμβούλιο Ειρήνης για τη διαχείριση της επιμελητείας.
Στα σχέδια και η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα
Οι προσπάθειες αυτές θα καλύψουν επίσης την είσοδο στη Γάζα ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων αγαθών, περιλαμβανομένων αποθηκών, συστημάτων παρακολούθησης της διανομής της βοήθειας, καθώς και της ασφάλειας, πρόσθεσε.
Το σχέδιό για τη Γάζα προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, με την ανοικοδόμηση να αρχίζει μόλις η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της
Μεταξύ των άλλων ιδεών που διατυπώθηκαν στη διάρκεια των συνομιλιών περιλαμβάνεται η κατασκευή ενός νέου λιμανιού είτε στη Γάζα είτε στη γειτονική αιγυπτιακή ακτή, που θα κατασκευαστεί από την εν λόγω εταιρεία, η οποία έχει την έδρα της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο λωρίδα, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Η DP World και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.
Ο Τραμπ πρότεινε το Συμβούλιο Ειρήνης τον περασμένο Σεπτέμβριο για να επιβλέψει το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας στη συνέχεια ότι θα ασχοληθεί και με άλλες συγκρούσεις.
Το σχέδιό του για τη Γάζα προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, με την ανοικοδόμηση να αρχίζει μόλις η Χαμάς καταθέσει τα όπλα της.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
