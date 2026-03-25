Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Culture Live 25 Μαρτίου 2026, 09:00

Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Ο Στίβεν Κολμπέρ περνά σε μια εντελώς διαφορετική φάση της καριέρας του, αφήνοντας πίσω του το late night για να δοκιμαστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά σύμπαντα.

Ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός αναλαμβάνει να συνυπογράψει το σενάριο μιας νέας ταινίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», μαζί με τη Φιλίπα Μπόγιενς και τον Πίτερ ΜακΓκι. Η ταινία θα είναι η δεύτερη από δύο νέα πρότζεκτ που ετοιμάζονται στο franchise. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος σε κοινό βίντεο με τον Πίτερ Τζάκσον στα social media.

Από ξεχασμένα κεφάλαια σε νέα ιστορία

Η αφετηρία της ιδέας, όπως εξηγεί, ήταν η επιστροφή του σε κομμάτια της «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού» που δεν είχαν περάσει ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Συγκεκριμένα, στάθηκε στα κεφάλαια από το «Three Is Company» έως το «Fog on the Barrow-downs», τα οποία —όπως εκτίμησε— μπορούν να λειτουργήσουν ως μια αυτόνομη ιστορία μέσα στο ευρύτερο σύμπαν.

Η βασική πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθεί μια ταινία που να σέβεται απόλυτα τόσο το πρωτότυπο έργο του Τόλκιν όσο και την κινηματογραφική γλώσσα των προηγούμενων ταινιών.

Η συνεργασία με τον Τζάκσον

Την ιδέα την ανέπτυξε αρχικά με τον γιο του, Πίτερ Κολμπέρ, που επίσης γράφει σενάρια, δουλεύοντας πάνω στη δομή και το αφηγηματικό πλαίσιο. Όπως παραδέχεται, χρειάστηκε καιρός μέχρι να βρει το θάρρος να επικοινωνήσει με τον Τζάκσον, όμως όταν τελικά το έκανε, η ανταπόκριση ήταν θετική.

Από εκεί και πέρα, οι δυο τους, μαζί με τη Μπόγιενς, άρχισαν να δουλεύουν πάνω στην εξέλιξη της ιστορίας.

Το νέο κεφάλαιο στη Μέση Γη

Η νέα ταινία, με προσωρινό τίτλο «The Lord of the Rings: Shadow of the Past», θα ακολουθήσει το «The Lord of the Rings: Hunt for Gollum», το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης και σκηνοθετεί ο Άντι Σέρκις.

Στο νέο φιλμ, ο Κολμπέρ θα συνεργαστεί με τον Τζάκσον, τη Φραν Γουόλς και τη Μπόγιενς —την ομάδα πίσω από τις επιτυχημένες τριλογίες «The Lord of the Rings» και «The Hobbit».

Η υπόθεση της νέας ταινίας

Η ιστορία τοποθετείται 14 χρόνια μετά την αναχώρηση των Φρόντο, Σαμ, Μέρι και Πίπιν. Οι τέσσερις φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι για να ξαναπεράσουν τα πρώτα βήματα της μεγάλης τους περιπέτειας.

Την ίδια στιγμή, η κόρη του Σαμ, η Έλανορ, ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο μυστικό και προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού λίγο έλειψε να χαθεί πριν καν ξεκινήσει.

Το τέλος του Late Show

Ο Κολμπέρ είναι ευρέως γνωστός από την παρουσίαση του «The Late Show» στο CBS, το οποίο θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στις 21 Μαΐου, μετά την απόφαση του δικτύου να το διακόψει.

Τι γνωρίζουμε για το Hunt for Gollum

Παράλληλα, το «Hunt for Gollum» φέρνει πίσω γνώριμα πρόσωπα: η Κέιτ Γουίνσλετ συμμετέχει σε άγνωστο ρόλο, ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Γκάνταλφ και ο Άντι Σέρκις επαναλαμβάνει τον ρόλο του Γκόλουμ, ενώ υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Ο Ελάιτζα Γουντ έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής ως Φρόντο.

Η ιστορία του «Hunt for Gollum», που διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στο «Hobbit» και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ακολουθεί τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ στην αναζήτηση του Γκόλουμ, σε μια προσπάθεια να μάθουν περισσότερα για το δαχτυλίδι του Μπίλμπο —το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το Ένα Δαχτυλίδι, η μεγαλύτερη απειλή για τη Μέση Γη.

Στην παραγωγή συμμετέχει και ο Ζέιν Γουάινερ, μαζί με τους Τζάκσον, Γουόλς και Μπόγιενς, ενώ η ταινία «The Lord of the Rings: Hunt for Gollum» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

*Με πληροφορίες από: Τhe Hollywood Reporter 

Τράπεζες
Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Culture Live 25.03.26

Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Φούρνοι Κορσέων: Τι θα δουν οι επισκέπτες στους 2 νέους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους
Culture Live 24.03.26

Η συστηματική ενάλια έρευνα στους Φούρνους ξεκίνησε το 2014 ως ερευνητικό πρόγραμμα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με στόχο τον εντοπισμό αρχαίων, μεσαιωνικών και νεότερων ναυαγίων.

Project Hail Mary: Τα 141 εκατ. στο box office έδωσαν «ανάσα» στον Ράιαν Γκόσλινγκ
Sci-fi baby 23.03.26

Εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του Project Hail Mary, αγγίζοντας στο box office τα 141 εκατ. δολάρια με το «καλημέρα» δίνοντας μια ανάσα στην Amazon MGM και στην καριέρα του Ράιαν Γκόσλινγκ

Το Μεξικό καλεί το eBay να σταματήσει την πώληση προκολομβιανών αρχαιοτήτων
Η κόντρα 23.03.26

Σε επιστολή της στο eBay, η υπουργός Πολιτισμού του Μεξικού Κλαούντια Κουριέλ ντε Ικάζα απαίτησε από την εταιρεία να «αναστείλει αμέσως την πώληση και να επιστρέψει τα αντικείμενα».

«Greek Diners» – Ιστορίες, προσδοκίες και σκληρή δουλειά στα ελληνικά εστιατόρια της Νέας Υόρκης των 70s
Μετανάστευση 22.03.26

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης προς τιμήν του Μήνα Ελληνικής Κληρονομιάς (Μάρτιος), μοιράστηκε τη συλλογή «Greek Diners» της φωτογράφου Kay Zakariasen.

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
«Παγώνει» ο πλανήτης 25.03.26

Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Euroleague 25.03.26

Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

25η Μαρτίου: Στις 11:00 η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
25η Μαρτίου 25.03.26

Η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
26η μέρα πολέμου 25.03.26 Upd: 09:16

Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Κόσμος 25.03.26

Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Ελλάδα 25.03.26

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Culture Live 25.03.26

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Οικονομικό κλίμα 25.03.26

Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Infographic 25.03.26

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 25.03.26

Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»; 25.03.26

Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

