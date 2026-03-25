Ο Στίβεν Κολμπέρ περνά σε μια εντελώς διαφορετική φάση της καριέρας του, αφήνοντας πίσω του το late night για να δοκιμαστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά σύμπαντα.

Ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός αναλαμβάνει να συνυπογράψει το σενάριο μιας νέας ταινίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», μαζί με τη Φιλίπα Μπόγιενς και τον Πίτερ ΜακΓκι. Η ταινία θα είναι η δεύτερη από δύο νέα πρότζεκτ που ετοιμάζονται στο franchise. Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος σε κοινό βίντεο με τον Πίτερ Τζάκσον στα social media.

Από ξεχασμένα κεφάλαια σε νέα ιστορία

Η αφετηρία της ιδέας, όπως εξηγεί, ήταν η επιστροφή του σε κομμάτια της «Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού» που δεν είχαν περάσει ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Συγκεκριμένα, στάθηκε στα κεφάλαια από το «Three Is Company» έως το «Fog on the Barrow-downs», τα οποία —όπως εκτίμησε— μπορούν να λειτουργήσουν ως μια αυτόνομη ιστορία μέσα στο ευρύτερο σύμπαν.

Η βασική πρόκληση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι να δημιουργηθεί μια ταινία που να σέβεται απόλυτα τόσο το πρωτότυπο έργο του Τόλκιν όσο και την κινηματογραφική γλώσσα των προηγούμενων ταινιών.

Η συνεργασία με τον Τζάκσον

Την ιδέα την ανέπτυξε αρχικά με τον γιο του, Πίτερ Κολμπέρ, που επίσης γράφει σενάρια, δουλεύοντας πάνω στη δομή και το αφηγηματικό πλαίσιο. Όπως παραδέχεται, χρειάστηκε καιρός μέχρι να βρει το θάρρος να επικοινωνήσει με τον Τζάκσον, όμως όταν τελικά το έκανε, η ανταπόκριση ήταν θετική.

Από εκεί και πέρα, οι δυο τους, μαζί με τη Μπόγιενς, άρχισαν να δουλεύουν πάνω στην εξέλιξη της ιστορίας.

Το νέο κεφάλαιο στη Μέση Γη

Η νέα ταινία, με προσωρινό τίτλο «The Lord of the Rings: Shadow of the Past», θα ακολουθήσει το «The Lord of the Rings: Hunt for Gollum», το οποίο βρίσκεται ήδη σε φάση ανάπτυξης και σκηνοθετεί ο Άντι Σέρκις.

Στο νέο φιλμ, ο Κολμπέρ θα συνεργαστεί με τον Τζάκσον, τη Φραν Γουόλς και τη Μπόγιενς —την ομάδα πίσω από τις επιτυχημένες τριλογίες «The Lord of the Rings» και «The Hobbit».

Η υπόθεση της νέας ταινίας

Η ιστορία τοποθετείται 14 χρόνια μετά την αναχώρηση των Φρόντο, Σαμ, Μέρι και Πίπιν. Οι τέσσερις φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι για να ξαναπεράσουν τα πρώτα βήματα της μεγάλης τους περιπέτειας.

Την ίδια στιγμή, η κόρη του Σαμ, η Έλανορ, ανακαλύπτει ένα καλά κρυμμένο μυστικό και προσπαθεί να καταλάβει γιατί ο Πόλεμος του Δαχτυλιδιού λίγο έλειψε να χαθεί πριν καν ξεκινήσει.

Το τέλος του Late Show

Ο Κολμπέρ είναι ευρέως γνωστός από την παρουσίαση του «The Late Show» στο CBS, το οποίο θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στις 21 Μαΐου, μετά την απόφαση του δικτύου να το διακόψει.

Τι γνωρίζουμε για το Hunt for Gollum

Παράλληλα, το «Hunt for Gollum» φέρνει πίσω γνώριμα πρόσωπα: η Κέιτ Γουίνσλετ συμμετέχει σε άγνωστο ρόλο, ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Γκάνταλφ και ο Άντι Σέρκις επαναλαμβάνει τον ρόλο του Γκόλουμ, ενώ υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Ο Ελάιτζα Γουντ έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής ως Φρόντο.

Η ιστορία του «Hunt for Gollum», που διαδραματίζεται χρονικά ανάμεσα στο «Hobbit» και τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», ακολουθεί τον Άραγκορν και τον Γκάνταλφ στην αναζήτηση του Γκόλουμ, σε μια προσπάθεια να μάθουν περισσότερα για το δαχτυλίδι του Μπίλμπο —το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι το Ένα Δαχτυλίδι, η μεγαλύτερη απειλή για τη Μέση Γη.

Στην παραγωγή συμμετέχει και ο Ζέιν Γουάινερ, μαζί με τους Τζάκσον, Γουόλς και Μπόγιενς, ενώ η ταινία «The Lord of the Rings: Hunt for Gollum» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

*Με πληροφορίες από: Τhe Hollywood Reporter