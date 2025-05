«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας

Επισήμως ο Gollum επιστέφει στη μεγάλη οθόνη, καθώς η ημερομηνία κυκλοφορίας του «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» ανακοινώθηκε επισήμως.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση των Warner Bros. και η New Line η ταινία αναμένεται αν κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Δεκεμβρίου 2027, όπως άλλωστε συνηθίζεται στις πρεμιέρες του κινηματογραφικού έπους – και οι έξι ταινίες των τριλογιών «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» του Πίτερ Τζάκσον έκαναν πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»

Την παραγωγή του «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum» έχουν αναλάβει οι Πίτερ Τζάκσον, Φραν Γουόλς και Φιλίπα Μπόγιενς, ενώ ο Αντι Σέρκις, ο θρυλικός Gollum, επιστρέφει όχι μόνο στον ρόλο του, αλλά αναλαμβάνοντας και τα ηνία της σκηνοθεσίας.

Οι Γουόλς και Μπόγιενς έχουν αναλάβει το σενάριο, μαζί με τους Φίμπι Γκίτινς και Άρτι Παπαγεωργίου. Εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Κεν Κάμινς, Σέρκις και Τζόναθαν Κάβεντις από την Imaginarium.

Η είδηση για την νέα ταινία, έρχεται μετά τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της Warner Bros Discovery, τα οποία έδειξαν αύξηση τόσο στον αριθμό των συνδρομητών στις streaming υπηρεσίες της όσο και στα κέρδη, σύμφωνα με το «Deadline». Οι έξι live-action ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα από τη Warner Bros/New Line έχουν σημειώσει εισπράξεις που ξεπερνούν τα 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.