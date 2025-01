Το «Lord of the Rings» παίρνει σάρκα και οστά στο Christmas Theater σε μια νέα μουσική παράσταση

Η Συμφωνική Ορχήστρα «Lords of the Sound» η οποία πραγματοποίησε 3 sold out συναυλίες στο Christmas Theater, επιστρέφει και παρουσιάζει τη νέα μουσική παράσταση «Lord of the Rings in Concert»!

Η αξεπέραστη μουσική του βραβευμένου με τρία Όσκαρ, τρείς Χρυσές Σφαίρες και τέσσερα Γκράμυ συνθέτη Χάουαρντ Σορ έρχεται και στην Αθήνα για μία συναυλία εμπειρία ζωής για όποιον βρεθεί στο Christmas Theater!

Tι θα δούμε

Με 80 μουσικούς και συνεργάτες κάθε συναυλία της ορχήστρας Lords of the Sound αποτυπώνεται αξέχαστα στο μυαλό και στην καρδιά των χιλιάδων θαυμαστών διάσημων ταινιών ανά των κόσμο!

Από τις χαρούμενες μελωδίες του Hobbit, στους μυστηριώδεις ήχους του Mordor, μέσα από τα τραγούδια των ξωτικών – η οσκαρική μουσική του Χάουαρντ Σορ, γραμμένη ανάμεσα σε άλλες και για την πιο γνωστή τριλογία «The Lord of the Rings» θα ηχήσει θέτοντας μια νέα δυναμική και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που μας ταξιδεύει στη Μέση Γη. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τις ταινίες του Πίτερ Τζάκσον ή τα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πλέον, δίχως να ηχεί στα αυτιά μας η θρυλική μουσική του Χάουαρντ Σορ.

Η αισθητική του Χάουαρντ Σορ

Επηρεασμένος από μουσικές τάσεις όπως ο ρομαντισμός και το αβανγκάρντ και έχοντας στη διάθεσή του για ηχογράφηση μια πολυπληθή ορχήστρα ο ίδιος απογείωσε την τριλογία του Πίτερ Τζάκσον και κατάφερε να εκφράσει μέσα από τη μουσική, το μυθικό σύμπαν του Τόλκιν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η αξεπέραστη μουσική του Χάουαρντ Σορ που βραβεύτηκε με τρία Όσκαρ, τρεις Χρυσές σφαίρες και τέσσερα Grammy, έρχεται στις 5 Ιανουαρίου 2025 στο Christmas Theater!

Δώστε κι εσείς την ευκαιρία στον εαυτό σας να ζήσει ένα δίωρο μουσικό ταξίδι μέσα σε ένα πραγματικό παραμύθι και κρατήστε και εσείς μία θέση στο μουσικό γεγονός της χρονιάς που θα χαρίσει στο κοινό της Αθήνας μία συναυλία που θα τη θυμούνται για όλοι τους τη ζωή!

*Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.