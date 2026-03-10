magazin
10.03.2026
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
10 Μαρτίου 2026

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Ελάιζα Γουντ έχει περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες, όμως σήμερα η καθημερινότητά του μοιάζει πολύ πιο γήινη από ό,τι θα περίμενε κανείς για έναν σταρ του Χόλιγουντ. Στη συνέντευξή του στους Times, ο ηθοποιός μιλά από το σπίτι του στο Λος Άντζελες για τη ζωή με τα δύο παιδιά του, την αγάπη του για τον κινηματογράφο και το πώς βλέπει πλέον την καριέρα του μετά τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Ο Γουντ και η σύζυγός του έχουν αρχίσει να οργανώνουν οικογενειακές βραδιές κινηματογράφου στο σπίτι, θέλοντας να μυήσουν τα παιδιά τους στον κόσμο του σινεμά.

Όπως εξηγεί, μία από τις πρώτες ταινίες που είδαν μαζί ήταν ο «Μάγος του Οζ», που άρεσε πολύ στα παιδιά. Όταν όμως επέλεξαν το αυθεντικό «Jumanji», συνειδητοποίησε ότι η ταινία είναι πολύ πιο έντονη απ’ όσο τη θυμόταν. «Είναι πολύ πιο τρομακτική και παράξενη απ’ όσο την είχα στο μυαλό μου», λέει.

Γιατί τα παιδιά του δεν έχουν δει ακόμη τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Παρά το γεγονός ότι έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Φρόντο, τα παιδιά του δεν έχουν δει ακόμη τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

«Όχι ακόμη», λέει στους Times. «Και μόνο επειδή πραγματικά πιστεύω ότι είναι μικρά για αυτές τις ταινίες. Νομίζω ότι θα είναι πιο κατάλληλο όταν φτάσουν περίπου τα οκτώ».

Όταν τελικά συμβεί, θα είναι μια παράξενη εμπειρία για τα παιδιά του: να βλέπουν τον πατέρα τους να ταξιδεύει από το Σάιρ μέχρι το Όρος του Χαμού, να τον κυνηγούν όρκ, να τον σώζουν ξωτικά και να κινδυνεύει να καταβροχθιστεί από μια τεράστια αράχνη.

Από τη Μέση Γη σε πιο σκοτεινούς ρόλους

Παρά τη νεανική του εικόνα, μεγάλο μέρος της καριέρας του τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί σε πολύ πιο σκοτεινές ιστορίες.

Μετά το τέλος της τριλογίας του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν το 2003, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το «Sin City», το θρίλερ «Maniac», αλλά και σε μια ταινία που αφορά τον serial killer Τεντ Μπάντι. Εμφανίστηκε επίσης στο «Green Street» (2005), όπου υποδύθηκε έναν οπαδό της Γουέστ Χαμ.

Η νέα ταινία και η αγάπη του για τον τρόμο

Η επόμενη κινηματογραφική του εμφάνιση είναι στο «Ready or Not 2: Here I Come», τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας τρόμου. Εκεί υποδύεται έναν δικηγόρο που εμπλέκεται σε μια ιστορία όπου πλούσιες οικογένειες κυνηγούν και προσπαθούν να σκοτώσουν τη Γκρέις ΜακΚόλεϊ, την οποία υποδύεται η Σαμάρα Γουίβινγκ.

Ο ίδιος λέει στους Times ότι βλέπει την ταινία περισσότερο ως μια περιπέτεια δράσης με κωμικά στοιχεία, αν και παραδέχεται ότι περιλαμβάνει αρκετό τρόμο. «Υπάρχουν κυριολεκτικά σώματα που εκρήγνυνται», λέει. «Αλλά ο λόγος που οι ταινίες τρόμου δεν εξαφανίζονται ποτέ είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι στη ζωή που μας φοβίζει. Ο τρόμος είναι ένας ασφαλής τρόπος να βιώσεις τον φόβο. Είναι καθαρτικός».

Πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τις ταινίες τρόμου

Η σχέση του με το συγκεκριμένο είδος ξεκίνησε πολύ νωρίς. Ο Γουντ μεγάλωσε στο Σίνταρ Ράπιντς της Άιοβα, μαζί με τους γονείς του — που είχαν ένα ντελικατέσεν — και τα δύο αδέλφια του.

Όπως θυμάται, όταν ήταν έξι ετών ο μεγαλύτερος αδελφός του νοίκιαζε ταινίες τρόμου με τους φίλους του και τον άφηνε να τις βλέπει με έναν όρο: να μην το πουν στους γονείς τους.

«Ήταν κάτι απαγορευμένο, οπότε ήταν ακόμη πιο συναρπαστικό», λέει. Μία από τις πρώτες ταινίες που θυμάται είναι το «A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors». «Δεν με απώθησε καθόλου. Αντίθετα, με τράβηξε μέσα».

Μια καριέρα σχεδόν 40 χρόνων

Ο Γουντ ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο του θεάματος σε πολύ μικρή ηλικία. Στα οκτώ του μετακόμισε στο Λος Άντζελες μαζί με τη μητέρα του και τα αδέλφια του, εμφανίστηκε σε βίντεο της Πόλα Αμπντούλ και λίγο αργότερα είχε έναν μικρό ρόλο στο «Back to the Future Part II».

Ακολούθησαν σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες με μεγάλα ονόματα, όπως το «Forever Young» με τον Μελ Γκίμπσον, το «The War» με τον Κέβιν Κόστνερ και το «North» με τον Μπρους Γουίλις. Ο κριτικός κινηματογράφου Ρότζερ Έμπερτ είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τον νεαρό τότε ηθοποιό «τον πιο ταλαντούχο της ηλικιακής του ομάδας στην ιστορία του Χόλιγουντ».

Το φαινόμενο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Η παγκόσμια φήμη ήρθε όταν ο Πίτερ Τζάκσον τον επέλεξε για τον ρόλο του Φρόντο Μπάγκινς στην κινηματογραφική μεταφορά των έργων του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Η τριλογία ξεκίνησε με το «The Fellowship of the Ring» το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2003 με το «The Return of the King», που κέρδισε 11 Όσκαρ. Εκείνη την περίοδο ο Γουντ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στον κόσμο.

Όπως λέει στους Times, ποτέ δεν ένιωσε ότι αυτή η τεράστια επιτυχία λειτούργησε ως εμπόδιο στην καριέρα του. «Μου άνοιξε περισσότερες πόρτες», εξηγεί.

Επιστρέφει, τελικά, στη Μέση Γη;

Σήμερα ετοιμάζεται μια νέα ταινία στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει στον ρόλο του Γκάνταλφ. Όσο για τον ίδιο τον Γουντ, αποφεύγει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, αλλά παραδέχεται ότι η ιδέα τον ενθουσιάζει.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα επίσημα μέχρι να ανακοινωθεί», λέει στους Times. «Αλλά η προοπτική μιας νέας ταινίας είναι πολύ συναρπαστική».

Και προσθέτει: «Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο όσο είμαι ζωντανός και μπορώ ακόμη να το κάνω».

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος
Culture Live 10.03.26

Πικάσο σε καθεδρικό ναό: Έκθεση φωτίζει τις βιβλικές ρίζες του έργου του – Ο ίδιος δήλωνε άθεος

Μια ασυνήθιστη έκθεση στο Μπούργκος της Ισπανίας παρουσιάζει 44 έργα του Πάμπλο Πικάσο μέσα σε καθεδρικό ναό, εξερευνώντας τις βιβλικές αναφορές και τη θρησκευτική εικονογραφία που διαπερνούν την τέχνη του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!
Κρίμα 09.03.26

Νύφη σε ελεύθερη πτώση: Η σφαλιάρα στο box office και τα λάθη που «σκότωσαν» το The Bride!

Ήταν μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Μαρτίου, ωστόσο η ταινία The Bride! της Μάγκι Τζίλενχαλ καταποντίστηκε στο box office και το μέλλον της στις σκοτεινές αίθουσες δεν μοιάζει καλό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
inTickets 07.03.26

«Tell Me / Πες μου»: Ένα ταξίδι μνήμης για το Ολοκαύτωμα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Στο 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα το «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη, μια βαθιά προσωπική ταινία για τη μνήμη, την απώλεια και το τραύμα των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης που εκτοπίστηκαν στο Άουσβιτς

Σύνταξη
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς
Σύγκρουση 07.03.26

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Λιβάνου καλεί την UNESCO να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς

Ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου Ghassan Salamé επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Khaled El-Enany, γενικό διευθυντή της UNESCO, προτρέποντας τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να παρέμβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
