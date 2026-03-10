«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ έχει περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες, όμως σήμερα η καθημερινότητά του μοιάζει πολύ πιο γήινη από ό,τι θα περίμενε κανείς για έναν σταρ του Χόλιγουντ. Στη συνέντευξή του στους Times, ο ηθοποιός μιλά από το σπίτι του στο Λος Άντζελες για τη ζωή με τα δύο παιδιά του, την αγάπη του για τον κινηματογράφο και το πώς βλέπει πλέον την καριέρα του μετά τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Ο Γουντ και η σύζυγός του έχουν αρχίσει να οργανώνουν οικογενειακές βραδιές κινηματογράφου στο σπίτι, θέλοντας να μυήσουν τα παιδιά τους στον κόσμο του σινεμά.

Όπως εξηγεί, μία από τις πρώτες ταινίες που είδαν μαζί ήταν ο «Μάγος του Οζ», που άρεσε πολύ στα παιδιά. Όταν όμως επέλεξαν το αυθεντικό «Jumanji», συνειδητοποίησε ότι η ταινία είναι πολύ πιο έντονη απ’ όσο τη θυμόταν. «Είναι πολύ πιο τρομακτική και παράξενη απ’ όσο την είχα στο μυαλό μου», λέει.

Elijah Wood does not want to see another actor replace him as Frodo in the next «Lord of the Rings» movie: «I certainly wouldn’t want anybody else to play Frodo as long as I’m alive and able.» “I’m not able to officially say anything [about playing Frodo again in ‘The Hunt for… pic.twitter.com/aTSxXBZc3l — Variety (@Variety) March 9, 2026

Γιατί τα παιδιά του δεν έχουν δει ακόμη τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Παρά το γεγονός ότι έγινε παγκοσμίως γνωστός ως Φρόντο, τα παιδιά του δεν έχουν δει ακόμη τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

«Όχι ακόμη», λέει στους Times. «Και μόνο επειδή πραγματικά πιστεύω ότι είναι μικρά για αυτές τις ταινίες. Νομίζω ότι θα είναι πιο κατάλληλο όταν φτάσουν περίπου τα οκτώ».

Όταν τελικά συμβεί, θα είναι μια παράξενη εμπειρία για τα παιδιά του: να βλέπουν τον πατέρα τους να ταξιδεύει από το Σάιρ μέχρι το Όρος του Χαμού, να τον κυνηγούν όρκ, να τον σώζουν ξωτικά και να κινδυνεύει να καταβροχθιστεί από μια τεράστια αράχνη.

Από τη Μέση Γη σε πιο σκοτεινούς ρόλους

Παρά τη νεανική του εικόνα, μεγάλο μέρος της καριέρας του τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί σε πολύ πιο σκοτεινές ιστορίες.

Μετά το τέλος της τριλογίας του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν το 2003, εμφανίστηκε σε ταινίες όπως το «Sin City», το θρίλερ «Maniac», αλλά και σε μια ταινία που αφορά τον serial killer Τεντ Μπάντι. Εμφανίστηκε επίσης στο «Green Street» (2005), όπου υποδύθηκε έναν οπαδό της Γουέστ Χαμ.

Η νέα ταινία και η αγάπη του για τον τρόμο

Η επόμενη κινηματογραφική του εμφάνιση είναι στο «Ready or Not 2: Here I Come», τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας τρόμου. Εκεί υποδύεται έναν δικηγόρο που εμπλέκεται σε μια ιστορία όπου πλούσιες οικογένειες κυνηγούν και προσπαθούν να σκοτώσουν τη Γκρέις ΜακΚόλεϊ, την οποία υποδύεται η Σαμάρα Γουίβινγκ.

Ο ίδιος λέει στους Times ότι βλέπει την ταινία περισσότερο ως μια περιπέτεια δράσης με κωμικά στοιχεία, αν και παραδέχεται ότι περιλαμβάνει αρκετό τρόμο. «Υπάρχουν κυριολεκτικά σώματα που εκρήγνυνται», λέει. «Αλλά ο λόγος που οι ταινίες τρόμου δεν εξαφανίζονται ποτέ είναι ότι πάντα υπάρχει κάτι στη ζωή που μας φοβίζει. Ο τρόμος είναι ένας ασφαλής τρόπος να βιώσεις τον φόβο. Είναι καθαρτικός».

Πώς ξεκίνησε η αγάπη του για τις ταινίες τρόμου

Η σχέση του με το συγκεκριμένο είδος ξεκίνησε πολύ νωρίς. Ο Γουντ μεγάλωσε στο Σίνταρ Ράπιντς της Άιοβα, μαζί με τους γονείς του — που είχαν ένα ντελικατέσεν — και τα δύο αδέλφια του.

Όπως θυμάται, όταν ήταν έξι ετών ο μεγαλύτερος αδελφός του νοίκιαζε ταινίες τρόμου με τους φίλους του και τον άφηνε να τις βλέπει με έναν όρο: να μην το πουν στους γονείς τους.

«Ήταν κάτι απαγορευμένο, οπότε ήταν ακόμη πιο συναρπαστικό», λέει. Μία από τις πρώτες ταινίες που θυμάται είναι το «A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors». «Δεν με απώθησε καθόλου. Αντίθετα, με τράβηξε μέσα».

Μια καριέρα σχεδόν 40 χρόνων

Ο Γουντ ξεκίνησε να εργάζεται στον χώρο του θεάματος σε πολύ μικρή ηλικία. Στα οκτώ του μετακόμισε στο Λος Άντζελες μαζί με τη μητέρα του και τα αδέλφια του, εμφανίστηκε σε βίντεο της Πόλα Αμπντούλ και λίγο αργότερα είχε έναν μικρό ρόλο στο «Back to the Future Part II».

Ακολούθησαν σημαντικές συμμετοχές σε ταινίες με μεγάλα ονόματα, όπως το «Forever Young» με τον Μελ Γκίμπσον, το «The War» με τον Κέβιν Κόστνερ και το «North» με τον Μπρους Γουίλις. Ο κριτικός κινηματογράφου Ρότζερ Έμπερτ είχε μάλιστα χαρακτηρίσει τον νεαρό τότε ηθοποιό «τον πιο ταλαντούχο της ηλικιακής του ομάδας στην ιστορία του Χόλιγουντ».

Το φαινόμενο «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»

Η παγκόσμια φήμη ήρθε όταν ο Πίτερ Τζάκσον τον επέλεξε για τον ρόλο του Φρόντο Μπάγκινς στην κινηματογραφική μεταφορά των έργων του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν.

Η τριλογία ξεκίνησε με το «The Fellowship of the Ring» το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2003 με το «The Return of the King», που κέρδισε 11 Όσκαρ. Εκείνη την περίοδο ο Γουντ ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς στον κόσμο.

Όπως λέει στους Times, ποτέ δεν ένιωσε ότι αυτή η τεράστια επιτυχία λειτούργησε ως εμπόδιο στην καριέρα του. «Μου άνοιξε περισσότερες πόρτες», εξηγεί.

Επιστρέφει, τελικά, στη Μέση Γη;

Σήμερα ετοιμάζεται μια νέα ταινία στον κόσμο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027.

Ο Ίαν ΜακΚέλεν έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει στον ρόλο του Γκάνταλφ. Όσο για τον ίδιο τον Γουντ, αποφεύγει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, αλλά παραδέχεται ότι η ιδέα τον ενθουσιάζει.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα επίσημα μέχρι να ανακοινωθεί», λέει στους Times. «Αλλά η προοπτική μιας νέας ταινίας είναι πολύ συναρπαστική».

Και προσθέτει: «Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο όσο είμαι ζωντανός και μπορώ ακόμη να το κάνω».