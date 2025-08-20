Χόμπιτ: 90 χρόνια μετά την γέννησή του, ο κόσμος του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν συνεχίζει να μαγεύει – και αξίζει πολλά

Είναι Οκτώβριος του 1925 και ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν επιστρέφει στην Οξφόρδη ως καθηγητής Αγγλοσαξονικής Φιλολογίας, ενώ παράλληλα έχει υποτροφία στο Πέμπροουκ Κόλετζ. Εκείνη την περίοδο, ενώ έμενε στο Νο20 της οδού Νόρθμουρ στη βόρεια Οξφόρδη, θα γράψει έναπαιδικό βιβλίο με τον τίτλο Χόμπιτ.

Ο στόχος του δεν ήταν να το εκδώσει – άλλωστε ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν δεν ονειρευόταν και περίμενε ποτέ να γίνει διάσημος, ενδιαφερόταν μόνο για την ακαδημαϊκή καριέρα του. Το Χόμπιτ το έγραψε για τα παιδιά του και για περίπου 11 χρόνια έμενε ακουμπησμένο πάνω στο γραφείο του.

Ωστόσο, το 1936, η Σούζαν Ντάγκναλ που εργαζόταν στον εκδοτικό όμιλο George Allen & Unwin θα προσέξει το έργο που είχε γράψει ο Τόλκιν και μετά από πιέσεις, θα καταφέρει να πείσει τον επιτυχημένο συγγραφέα να πει το «ναι» στην έκδοσή του.

Ένα χρόνο αργότερα το Χόμπιτ θα βρεθεί στα ράφια των βιβλιοπωλείων και αμέσως θα αποκτήσει φανατικό κοινό – από παιδιά μέχρι ανήλικους. Η επιτυχία του βιβλίο είναι τέτοια που που ο όμιλος θα ζητήσει από τον Τόλκιν το sequel του – 8 χρόνια μετά θα έρθει το επικό Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και όλα τα άλλα είναι ιστορία.

Από τότε που ο Τόλκιν γνώρισε την επιτυχία, την αναγνώριση και δόξα έχουν περάσει περίπου εννέα δεκαετίες, ωστόσο ο κόσμος που «γέννηση» το μυαλό του συνεχίζει να μαγεύει μικρούς και μεγάλους. ΟΚ, έβαλε το χεράκι του και το Χόλιγουντ για αυτό.

Και συνεχίζει να μοσχοπουλάει σαν «ζεστό ψωμάκι». Κάτι που φάνηκε και πριν από λίγες ημέρες, όταν ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του Χόμπιτ από το 1937 και με εικονογράφηση του συγγραφέα, πωλήθηκε για 57.000 δολαρίων.

Το βιβλίο ανακαλύφθηκε τυχαία σε μια βιβλιοθήκη ενός σπιτιού στο Μπρίστολ. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κέιτλιν Ράιλι, ειδική σε βιβλία του οίκου δημοπρασιών Auctioneum, έψαχνε σε μια «συνηθισμένη βιβλιοθήκη» όταν έπεσε πάνω σε ένα σκληρόδετο τόμο διακοσμημένο με βουνά και έναν δράκο.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου! Υπάρχουν μερικές βασικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε όταν εντοπίζετε μία από τις πρώτες εκδόσεις και καθώς κοίταζα την καθεμία, ήταν όλες εκεί. Όταν συνειδητοποίησα τι ήταν, η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά» τόνισε.

Όταν εκδόθηκε για πρώτη φορά το «Χόμπιτ» το 1937, τυπώθηκαν μόλις 1.500 αντίτυπα. Τα βιβλία είχαν σκίτσα από τον Τόλκιν, τα οποία απεικόνιζαν αετούς να πετάνε πάνω από βουνά και δάση. Οι πρώτες εκδόσεις περιείχαν επίσης δέκα ασπρόμαυρες εικόνες του συγγραφέα.

Ωστόσο αυτό δεν ήταν το πιο ακριβό αντίτυπο του Χόμπιτ που έχει πουληθεί ποτέ. Το 2008 ένα αντίτυπο πρώτης έκδοσης με εξώφυλλο πωλήθηκε για 122.000 δολάρια.