magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
The Good Life 07 Αυγούστου 2025 | 15:35

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Spotlight

Μία απίστευτα σπάνια πρώτη έκδοση του θρυλικού μυθιστορήματος Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν βρέθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης σπιτιού και πουλήθηκε σε δημοπρασία για το ιλιγγιώδες ποσό των €49.700, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Από την αρχική έκδοση του το 1937, εκδόθηκαν μόλις 1.500 αντίτυπα του Χόμπιτ. Ένα από αυτά, βρέθηκε τυχαία σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ, πουλήθηκε σε δημοπρασία για €49.700, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά βιβλία φαντασίας» σημειώνει ο The Guardian για τον αναπάντεχο θησαυρό του εμβληματικού γλωσσολόγου και εξαιρετικού μυθοπλάστη Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Η σπάνια πρώτη έκδοση του έργου The Hobbit του Τόλκιν, βρέθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού. Το βιβλίο αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί ένα ιερό δισκοπότηρο για τους κυνηγούς σπάνιων βιβλίων.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Auctioneum, μόνο «λίγες εκατοντάδες πιστεύεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν». Το βιβλίο ανακαλύφθηκε σε μια βιβλιοθήκη σε σπίτι στο Μπρίστολ, χωρίς το εξώφυλλό του.

Υποψήφιοι αγοραστές από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή, η οποία τελικά ξεπέρασε κατά τέσσερις φορές τις αρχικές εκτιμήσεις και προσδοκίες του οίκου δημοπρασιών.

Η Κέιτλιν Ράιλι, ειδικός σε σπάνια βιβλία της Auctioneum, δήλωσε: «Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο».

YouTube thumbnail

«Κανείς δεν ήξερε ότι ήταν εκεί. Ήταν απλώς μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με μια πρώτη ματιά φαινόταν ότι ήταν μια πρώιμη έκδοση του The Hobbit, οπότε απλώς το έβγαλα και άρχισα να το ξεφυλλίζω, χωρίς ποτέ να περιμένω ότι θα ήταν μια πραγματική πρώτη έκδοση», πρόσθεσε η ίδια.

Το αντίτυπο είναι δεμένο με ανοιχτό πράσινο ύφασμα και διαθέτει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις του ίδιου του Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης ενώ ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το βιβλίο πέρασε από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας του Χιούμπερτ Πρίστλι, ενός βοτανολόγου που συνδεόταν με το πανεπιστήμιο και ήταν αδελφός του εξερευνητή και γεωλόγου της Ανταρκτικής, σερ Ρέιμοντ Έντουαρντ Πρίστλι. Σύμφωνα με τον οίκο Auctioneum, είναι πιθανό οι άνδρες να γνωρίζονταν, καθώς ο Πρίστλι και ο Τόλκιν είχαν αλληλογραφία με τον συνάδελφό του συγγραφέα Κ. Σ. Λιούις, ο οποίος επίσης εργαζόταν στην Οξφόρδη.

Το Χόμπιτ, το οποίο ακολούθησε η τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 2010.

Μια πρώτη έκδοση του βιβλίου με χειρόγραφη σημείωση του Τόλκιν στην ξωτική γλώσσα είχε πουληθεί για €159.000 στον οίκο Sotheby’s το 2015.

«Σε μια τρύπα στο χώμα»

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν είναι πολλά περισσότερα από ένα βιβλίο. Είναι ο θεμέλιος λίθος που έθεσε τις βάσεις για τον κόσμο της Μέσης Γης, ένα σύμπαν που μέχρι σήμερα συναρπάζει εκατομμύρια αναγνώστες και θεατές.

Το Χόμπιτ ή Εκεί και πάλι πίσω είναι παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας του Τόλκιν που εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 21 Σεπτεμβρίου 1937 και δέχθηκε μεγάλη επιδοκιμασία.

Ενώ μπορεί και να σταθεί ως αυτόνομο μυθιστόρημα, συχνά προωθείται ως το προοίμιο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και βρίσκεται στη λίστα με τα Βιβλία με περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα.

Το Χόμπιτ τοποθετείται χρονικά μεταξύ της εποχής των Μαγικών Πλασμάτων και της Κυριαρχίας των Ανθρώπων, και περιγράφει την περιπέτεια του «σπιτόγατου» Μπίλμπο Μπάγκινς (το Χόμπιτ του τίτλου), όταν αφήνει το χαρούμενο αγροτικό χωριό του, το Σάιρ, για να κινηθεί σε σκοτεινότερες περιοχές και να αναμειχθεί σε βαθύτερες υποθέσεις και ιστορίες της Μέσης Γης, παρέα με δεκατρείς Νάνους και τον μάγο Γκάνταλφ, και να έρθει αντιμέτωπος με διάφορους κατοίκους και πλάσματα της Μέσης Γης, ώσπου να φτάσει να διεκδικήσει μερίδιο από τον κρυμμένο θησαυρό του Δράκου Νοσφιστή (Smaug).

Αποδεχόμενος την, κατά το ήμισυ, καταγωγή του από το γένος των Τουκ (ένα παρακλάδι του οικογενειακού του δέντρου μάλλον ρομαντικό, ονειροπόλο και περιπετειώδες) και με την εξυπνάδα και τη λογική του, μέσα από την περιπέτεια ο Μπίλμπο ωριμάζει, γίνεται ικανότερος και σοφότερος.

Η έμπνευση του Τόλκιν για το βιβλίο προήλθε, όπως φημολογείται, από μια αυθόρμητη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της διόρθωσης γραπτών εργασιών φοιτητών του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο συγγραφέας είδε ένα κενό φύλλο και έγραψε την πρώτη πρόταση: «Σε μια τρύπα στο χώμα, ζούσε ένα χόμπιτ». Αυτή η φράση ήταν η σπίθα που άναψε την φαντασία του και τον οδήγησε στη συγγραφή του έργου.

Η επιτυχία του «Χόμπιτ» ώθησε τους εκδότες του να ζητήσουν από τον Τόλκιν μια συνέχεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ενός πολύ πιο σκοτεινού και περίπλοκου έργου, το οποίο ολοκλήρωσε το 1954, δεκαεπτά χρόνια μετά την αρχική έκδοση του Χόμπιτ.

Η κληρονομιά του βιβλίου είναι τεράστια, καθώς θεωρείται πλέον ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία της λογοτεχνίας φαντασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη γέννηση ενός ολόκληρου λογοτεχνικού είδους και επηρεάζοντας χιλιάδες συγγραφείς που ακολούθησαν.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Economy
Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Pauline Karpidas: Μέσα στη θρυλική δημοπρασία της grand dame και φίλης του Αλέξανδρου Ιόλα – «H Peggy Guggenheim της Ευρώπης»
Magritte, Dalí, Picasso, Warhol 04.08.25

Pauline Karpidas: Μέσα στη θρυλική δημοπρασία της grand dame και φίλης του Αλέξανδρου Ιόλα – «H Peggy Guggenheim της Ευρώπης»

Η σύζυγος υλλογή της Pauline Karpidas, η αξία της οποίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 60 εκατομμύρια ευρώ, είναι η πιο ακριβή από έναν μόνο ιδιοκτήτη που έχει προσφερθεί ποτέ από τον οίκο Sotheby’s στην Ευρώπη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» – Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης
Sumud στα αραβικά 04.08.25

«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» - Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης

Mια νέα έκθεση στο V&A Dundee της Σκωτίας εξερευνά τα παλαιστινιακά υφάσματα, κεντήματα και ενδύματα ως μέσο αφήγησης προσωπικών και κοινοτικών ιστοριών - «Μπροστά σε μια γενοκτονία, η έκθεση δεν προσφέρει έναν παθητικό θρήνο αλλά μια ριζοσπαστική επιμονή»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Casa Susanna – Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60
Queer ιστορία 01.08.25

Casa Susanna - Μέσα στο μυστικό και δυναμικό καταφύγιο των τρανς γυναικών της Νέας Υόρκης του ’60

H Casa Susanna ήταν το «πνευματικό παιδί» δύο γυναικών: της τρανς γυναίκας Susanna Valenti και της συζύγου της Marie Tornell. Ένας θησαυρός από φωτογραφίες της υπαίθριας αγοράς που εντοπίστηκαν το 2004 δείχνει πώς κάποιοι βρήκαν απελευθέρωση στα όρη Catskillls, βόρεια της Νέας Υόρκης, σε μια δύσκολη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρέας Γεωργιάδης «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη/Δήλος»: 5 – 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου
Art 28.07.25

Ανδρέας Γεωργιάδης «Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη/Δήλος»: 5 – 20 Σεπτεμβρίου 2025 στην Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

Το δίπτυχο εκθεσιακό αφιέρωμα, παρουσιάζει αφενός τη νέα σειρά έργων που φιλοτέχνησε ο ζωγράφος ειδικά για την έκθεση αυτή με θέμα το ιερό νησί της Δήλου, αφετέρου την ενότητα “Αναφορά στον Κ. Π. Καβάφη”.

Σύνταξη
Ένας σπάνιος κόσμος προνομίων – Το πρόβλημα με την επίκληση του «παλιού χρήματος» της Νέας Αγγλίας
$ $ $ 27.07.25

Ένας σπάνιος κόσμος προνομίων – Το πρόβλημα με την επίκληση του «παλιού χρήματος» της Νέας Αγγλίας

Η επί δεκαετίες εξερεύνηση της Αμερικανίδας φωτογράφου Tina Barney του αστικού συνόλου στο οποίο ανήκε η οικογένειά της αποκαλύπτει τις παράξενες τελετουργίες και την κλειστοφοβική κοινοτοπία της καθημερινότητας των πλουσίων ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To Μουσείο Τέχνης Getty ανοίγει ξανά τις πύλες του μετά τις πυρκαγιές του LA με μια έκθεση για τη Μεσσηνία
Palisades Fire 21.07.25

To Μουσείο Τέχνης Getty ανοίγει ξανά τις πύλες του μετά τις πυρκαγιές του LA με μια έκθεση για τη Μεσσηνία

Το Μουσείο Τέχνης Getty Villa στο Pacific Palisades επαναφέρει το κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας του, αφού ο χώρος ξεκίνησε μια ήπια επαναλειτουργία πριν από τρεις εβδομάδες μετά το κλείσιμο από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Τραμπ λέει ότι «δεν ζωγραφίζει». Σκίτσα του που δημοπρατήθηκαν καίνε τους ισχυρισμούς του
The Good Life 19.07.25

Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Τραμπ λέει ότι «δεν ζωγραφίζει». Σκίτσα του που δημοπρατήθηκαν καίνε τους ισχυρισμούς του

«Δεν ζωγραφίζω» απάντησε κατηγορηματικά ο Ντόναλντ Τραμπ για το σκίτσο που φέρεται να έστειλε στον Έπσταϊν. New York Times και CNN International αποδεικνύουν ότι λέει ψέματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
The Garden of Earthly Delights: Γιατί το τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος θεωρείται τόσο σημαντικό;
Γεννημένοι αμαρτωλοί 19.07.25

The Garden of Earthly Delights: Γιατί το τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπος θεωρείται τόσο σημαντικό;

Το Garden of Earthly Delights του Ολλανδού ζωγράφου Ιερώνυμου Μπος χρονολογείται ανάμεσα στο 1490 και στο 1511, όταν ο καλλιτέχνης ήταν σε ηλικία μεταξύ 40 και 60 ετών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο