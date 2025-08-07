Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Μία απίστευτα σπάνια πρώτη έκδοση του θρυλικού μυθιστορήματος Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν βρέθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης σπιτιού και πουλήθηκε σε δημοπρασία για το ιλιγγιώδες ποσό των €49.700, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.

«Από την αρχική έκδοση του το 1937, εκδόθηκαν μόλις 1.500 αντίτυπα του Χόμπιτ. Ένα από αυτά, βρέθηκε τυχαία σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ, πουλήθηκε σε δημοπρασία για €49.700, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά βιβλία φαντασίας» σημειώνει ο The Guardian για τον αναπάντεχο θησαυρό του εμβληματικού γλωσσολόγου και εξαιρετικού μυθοπλάστη Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Η σπάνια πρώτη έκδοση του έργου The Hobbit του Τόλκιν, βρέθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού. Το βιβλίο αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί ένα ιερό δισκοπότηρο για τους κυνηγούς σπάνιων βιβλίων.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Auctioneum, μόνο «λίγες εκατοντάδες πιστεύεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν». Το βιβλίο ανακαλύφθηκε σε μια βιβλιοθήκη σε σπίτι στο Μπρίστολ, χωρίς το εξώφυλλό του.

Υποψήφιοι αγοραστές από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή, η οποία τελικά ξεπέρασε κατά τέσσερις φορές τις αρχικές εκτιμήσεις και προσδοκίες του οίκου δημοπρασιών.

Η Κέιτλιν Ράιλι, ειδικός σε σπάνια βιβλία της Auctioneum, δήλωσε: «Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο».

«Κανείς δεν ήξερε ότι ήταν εκεί. Ήταν απλώς μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με μια πρώτη ματιά φαινόταν ότι ήταν μια πρώιμη έκδοση του The Hobbit, οπότε απλώς το έβγαλα και άρχισα να το ξεφυλλίζω, χωρίς ποτέ να περιμένω ότι θα ήταν μια πραγματική πρώτη έκδοση», πρόσθεσε η ίδια.

Το αντίτυπο είναι δεμένο με ανοιχτό πράσινο ύφασμα και διαθέτει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις του ίδιου του Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης ενώ ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Το βιβλίο πέρασε από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας του Χιούμπερτ Πρίστλι, ενός βοτανολόγου που συνδεόταν με το πανεπιστήμιο και ήταν αδελφός του εξερευνητή και γεωλόγου της Ανταρκτικής, σερ Ρέιμοντ Έντουαρντ Πρίστλι. Σύμφωνα με τον οίκο Auctioneum, είναι πιθανό οι άνδρες να γνωρίζονταν, καθώς ο Πρίστλι και ο Τόλκιν είχαν αλληλογραφία με τον συνάδελφό του συγγραφέα Κ. Σ. Λιούις, ο οποίος επίσης εργαζόταν στην Οξφόρδη.

Το Χόμπιτ, το οποίο ακολούθησε η τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 2010.

Μια πρώτη έκδοση του βιβλίου με χειρόγραφη σημείωση του Τόλκιν στην ξωτική γλώσσα είχε πουληθεί για €159.000 στον οίκο Sotheby’s το 2015.

