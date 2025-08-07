Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη
- Τι προκαλεί το μυστηριώδες σύνδρομο χρόνιας κόπωσης; Μεγάλη μελέτη αναγνωρίζει γενετικούς παράγοντες
- Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
- Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι
- Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Μία απίστευτα σπάνια πρώτη έκδοση του θρυλικού μυθιστορήματος Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν βρέθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης σπιτιού και πουλήθηκε σε δημοπρασία για το ιλιγγιώδες ποσό των €49.700, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις.
«Από την αρχική έκδοση του το 1937, εκδόθηκαν μόλις 1.500 αντίτυπα του Χόμπιτ. Ένα από αυτά, βρέθηκε τυχαία σε ένα σπίτι στο Μπρίστολ, πουλήθηκε σε δημοπρασία για €49.700, καθιστώντας το ένα από τα πιο ακριβά βιβλία φαντασίας» σημειώνει ο The Guardian για τον αναπάντεχο θησαυρό του εμβληματικού γλωσσολόγου και εξαιρετικού μυθοπλάστη Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.
Η σπάνια πρώτη έκδοση του έργου The Hobbit του Τόλκιν, βρέθηκε τυχαία κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού. Το βιβλίο αγοράστηκε από ιδιώτη συλλέκτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί ένα ιερό δισκοπότηρο για τους κυνηγούς σπάνιων βιβλίων.
Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Auctioneum, μόνο «λίγες εκατοντάδες πιστεύεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν». Το βιβλίο ανακαλύφθηκε σε μια βιβλιοθήκη σε σπίτι στο Μπρίστολ, χωρίς το εξώφυλλό του.
Υποψήφιοι αγοραστές από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή, η οποία τελικά ξεπέρασε κατά τέσσερις φορές τις αρχικές εκτιμήσεις και προσδοκίες του οίκου δημοπρασιών.
Η Κέιτλιν Ράιλι, ειδικός σε σπάνια βιβλία της Auctioneum, δήλωσε: «Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο».
«Κανείς δεν ήξερε ότι ήταν εκεί. Ήταν απλώς μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με μια πρώτη ματιά φαινόταν ότι ήταν μια πρώιμη έκδοση του The Hobbit, οπότε απλώς το έβγαλα και άρχισα να το ξεφυλλίζω, χωρίς ποτέ να περιμένω ότι θα ήταν μια πραγματική πρώτη έκδοση», πρόσθεσε η ίδια.
Το αντίτυπο είναι δεμένο με ανοιχτό πράσινο ύφασμα και διαθέτει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις του ίδιου του Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης ενώ ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Το βιβλίο πέρασε από τη βιβλιοθήκη της οικογένειας του Χιούμπερτ Πρίστλι, ενός βοτανολόγου που συνδεόταν με το πανεπιστήμιο και ήταν αδελφός του εξερευνητή και γεωλόγου της Ανταρκτικής, σερ Ρέιμοντ Έντουαρντ Πρίστλι. Σύμφωνα με τον οίκο Auctioneum, είναι πιθανό οι άνδρες να γνωρίζονταν, καθώς ο Πρίστλι και ο Τόλκιν είχαν αλληλογραφία με τον συνάδελφό του συγγραφέα Κ. Σ. Λιούις, ο οποίος επίσης εργαζόταν στην Οξφόρδη.
Το Χόμπιτ, το οποίο ακολούθησε η τριλογία Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 2010.
Μια πρώτη έκδοση του βιβλίου με χειρόγραφη σημείωση του Τόλκιν στην ξωτική γλώσσα είχε πουληθεί για €159.000 στον οίκο Sotheby’s το 2015.
«Σε μια τρύπα στο χώμα»
Το Χόμπιτ ή Εκεί και πάλι πίσω είναι παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας του Τόλκιν που εκδόθηκε για πρώτη φορά στις 21 Σεπτεμβρίου 1937 και δέχθηκε μεγάλη επιδοκιμασία.
Ενώ μπορεί και να σταθεί ως αυτόνομο μυθιστόρημα, συχνά προωθείται ως το προοίμιο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και βρίσκεται στη λίστα με τα Βιβλία με περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα.
Το Χόμπιτ τοποθετείται χρονικά μεταξύ της εποχής των Μαγικών Πλασμάτων και της Κυριαρχίας των Ανθρώπων, και περιγράφει την περιπέτεια του «σπιτόγατου» Μπίλμπο Μπάγκινς (το Χόμπιτ του τίτλου), όταν αφήνει το χαρούμενο αγροτικό χωριό του, το Σάιρ, για να κινηθεί σε σκοτεινότερες περιοχές και να αναμειχθεί σε βαθύτερες υποθέσεις και ιστορίες της Μέσης Γης, παρέα με δεκατρείς Νάνους και τον μάγο Γκάνταλφ, και να έρθει αντιμέτωπος με διάφορους κατοίκους και πλάσματα της Μέσης Γης, ώσπου να φτάσει να διεκδικήσει μερίδιο από τον κρυμμένο θησαυρό του Δράκου Νοσφιστή (Smaug).
Αποδεχόμενος την, κατά το ήμισυ, καταγωγή του από το γένος των Τουκ (ένα παρακλάδι του οικογενειακού του δέντρου μάλλον ρομαντικό, ονειροπόλο και περιπετειώδες) και με την εξυπνάδα και τη λογική του, μέσα από την περιπέτεια ο Μπίλμπο ωριμάζει, γίνεται ικανότερος και σοφότερος.
Η έμπνευση του Τόλκιν για το βιβλίο προήλθε, όπως φημολογείται, από μια αυθόρμητη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της διόρθωσης γραπτών εργασιών φοιτητών του στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο συγγραφέας είδε ένα κενό φύλλο και έγραψε την πρώτη πρόταση: «Σε μια τρύπα στο χώμα, ζούσε ένα χόμπιτ». Αυτή η φράση ήταν η σπίθα που άναψε την φαντασία του και τον οδήγησε στη συγγραφή του έργου.
Η επιτυχία του «Χόμπιτ» ώθησε τους εκδότες του να ζητήσουν από τον Τόλκιν μια συνέχεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ενός πολύ πιο σκοτεινού και περίπλοκου έργου, το οποίο ολοκλήρωσε το 1954, δεκαεπτά χρόνια μετά την αρχική έκδοση του Χόμπιτ.
Η κληρονομιά του βιβλίου είναι τεράστια, καθώς θεωρείται πλέον ένα από τα πιο επιδραστικά έργα στην ιστορία της λογοτεχνίας φαντασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη γέννηση ενός ολόκληρου λογοτεχνικού είδους και επηρεάζοντας χιλιάδες συγγραφείς που ακολούθησαν.
- Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
- Marca: «Θετική η άποψη των παικτών της Σεβίλλης για τη φιλοσοφία του Αλμέιδα»
- Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
- Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα
- Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
- Ομιλία: Οι έξι οδηγίες του Λανουά στους διαιτητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις