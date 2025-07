Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας όταν ένα διώροφο λεωφορείο έπεσε πάνω σε γέφυρα στο Μάντσεστερ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι.

Το ατύχημα συνέβη όταν το διώροφο λεωφορείο 100 θέσεων προσπάθησε να περάσει κάτω από τη χαμηλή γέφυρα στο Μπάρτον με αποτέλεσμα να ξεριζωθεί η οροφή του.

Σύμφωνα με τις αναφορές στα τοπικά μέσα και τα 15 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο εκ των οποίων τα τρία είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Μάρτυρες ανέφεραν κραυγές από το πάνω όροφο του λεωφορείου καθώς οι τραυματιοφορείς επιχειρούσαν να απομακρύνουν τους επιβάτες.

Screams heard as emergency services rushed to the scene. #Manchester pic.twitter.com/Lor210y84s

15 people hospitalised, 3 seriously injured after the 100 service crashed near Trafford Road, Eccles.

Horror in Manchester as a double decker bus hits a bridge, ripping its roof clean off.

Three seriously injured after double decker bus has roof ripped off in crash

A total of 15 people have been taken to hospital and the road remains closed pic.twitter.com/ulWWcNX30s

— London & UK Street News (@CrimeLdn) July 21, 2025