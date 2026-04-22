ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν δημοψήφισμα για τον εκλογικό χάρτη στη Βιρτζίνια – Νοθεία καταγγέλλει ο Τραμπ

Στην Πολιτεία της Βιρτζίνια των ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί κέρδισαν το δημοψήφισμα που τους επιτρέπει να διαμορφώσουν τον εκλογικό χάρτη, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Αυτό θα τους επιτρέψει να κερδίσουν ακόμη τέσσερις έδρες στο Κογκρέσο, την ώρα που η ακρίβεια και ο πόλεμος στο Ιράν έχουν πλήξει τη δημοφιλία του Τραμπ.

Το αποτέλεσμα προκάλεσε την οργή του Αμερικανού προέδρου, που –όπως και σε κάθε εκλογική ήττα του- μιλάει για «νοθεία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανέντιμη» τη νίκη.

«Μια στημένη εκλογική διαδικασία έγινε χθες τη νύχτα στη μεγάλη Πολιτεία της Βιρτζίνια», έγραψε. «Όλη την ημέρα οι Ρεπουμπλικάνοι κέρδιζαν, ο ενθουσιασμός ήταν απίστευτος, μέχρι το τέλος όπου, φυσικά, έγινε μαζική καταμέτρηση επιστολικών ψήφων. Πού το έχω ξανακούσει αυτό;» σχολίασε.



Ο Ντόναλντ Τραμπ που συνηθίζει να εξαπολύει αβάσιμες κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας. Το είχε κάνει και μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν. Επίσης, καταγγέλλει τακτικά τη δυνατότητα που δίνουν πολλές Πολιτείες στους ψηφοφόρους να ψηφίζουν διά αλληλογραφίας. Υποστηρίζει ότι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της ήττας του, την οποία δεν αναγνωρίζει, το 2020. Στα τέλη Μαρτίου υπέγραψε ένα διάταγμα με στόχο να περιορίσει τις επιστολικές ψήφους, όμως οι Δημοκρατικοί προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για να το ακυρώσουν.

Επαναχάραξη εκλογικού χάρτη

Το δημοψήφισμα της Τρίτης στη Βιρτζίνια θεωρείται απάντηση στην επαναχάραξη του εκλογικού χάρτη που ξεκίνησαν ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι σε άλλες Πολιτείες, όπως στο Τέξας.

Σήμερα, από τους 11 βουλευτές που εκλέγει η Βιρτζίνια στο Κογκρέσο, οι έξι είναι Δημοκρατικοί. Με τον νέο εκλογικό χάρτη, οι Δημοκρατικοί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να αυξήσουν τους βουλευτές τους ακόμη και στους 10, στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών με κομματικά κριτήρια και με παράλογα γεωγραφικά όρια είναι «παλιά συνταγή» στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ. Η τακτική αυτή αποκαλείιται gerrymandering. Το 2025 ο Τραμπ απαίτησε από την ηγεσία του Τέξας, Πολιτείας που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους να ξανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη για να κερδίσουν άλλες πέντε έδρες στο Κογκρέσο. Ακολούθησαν το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα, με στόχο να προσφέρουν λίγες ακόμη έδρες στο προεδρικό στρατόπεδο.

Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν προχωρώντας στον ανασχεδιασμό των περιφερειών σε ορισμένες Πολιτείες, κυρίως στην Καλιφόρνια και, τώρα, στη Βιρτζίνια.