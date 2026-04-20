Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 22:58

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Όσο εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν, η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί σύγχυση και στους στενούς συνεργάτες τους. Κυρίως σε αυτούς που πρέπει να διαχειριστούν τις κρίσεις που δημιουργεί. Σε εκτενές ρεπορτάζ της, η Wall Street Journal περιγράφει πώς τον απέκλεισαν από την αίθουσα επιχειρήσεων, όταν ξεκίνησε η επιχείρηση για τη διάσωση των δύο πιλότων του F15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Αιτία, οι εκτός ελέγχου οργισμένες αντιδράσεις του και οι ανεξέλεγκτες εκρήξεις του.

Ένας «άκαπνος» πρόεδρος

Σε μεγάλο βαθμό, εκτιμούν, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ποτέ δοκιμαστεί σε στρατιωτική κρίση. Και αυτή η απειρία του εκδηλώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, από την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τη συντριβή του αεροσκάφους και για ώρες φώναζε στους συνεργάτες του. Οι πηγές που μίλησαν στη Wall Street Journal περιγράφουν μια χαώδη κατάσταση. Και την απόφαση των υπεύθυνων για την επιχείρηση διάσωσης στο Ιράν να τον αφήσουν εκτός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τους Ευρωπαίους: «Δεν βοηθούν», είπε επανειλημμένα. Σκεφτόταν ότι η τιμή της βενζίνης είχε εκτοξευθεί στα 4,09 δολάρια το γαλόνι. Και ταυτόχρονα φοβόταν να μη βρεθεί στη θέση του Τζίμι Κάρτερ. Δεν ήθελε με τίποτα να επαναληφθεί η κρίση των ομήρων στο Ιράν το 1979.

Απαίτησε από τον στρατό να εντοπίσει τους πιλότους και να τους φέρει πίσω αμέσως. Καθώς όμως οι ΗΠΑ δεν είχαν παρουσία στο έδαφος του Ιράν, έπρεπε να βρουν τρόπο να εισέλθουν στο ιρανικό έδαφος. Και παράλληλα να αποφύγουν τα ιρανικά πυρά.

Εκτιμώντας ότι η ανυπομονησία του Τραμπ και δεν θα βοηθούσε, τον άφησαν εκτός αιθούσης επιχειρήσεων. Και ενώ οι αξιωματικοί λάμβαναν ενημερώσει λεπτό προς λεπτό, ο πρόεδρος ενημερωνόταν μόνο σε κρίσιμες στιγμές.

Ο πρώτος πιλότος εντοπίστηκε γρήγορα. Η διάσωση του δεύτερου, όμως, ήταν επιχείρηση υψηλού ρίσκου.

Το διπλό πρόσωπο του Τραμπ

Η εφημερίδα εκτιμά ότι ο Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο.

Τότε ήταν που ανήρτησε εκείνο το μήνυμα στο Truth Social, προσπαθώντας να πιέσει το Ιράν: «Ανοίξτε τα γ***** Στενά, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση». Και στην υπογραφή πρόσθεσε: «Δόξα στον Αλλάχ».

Ταυτόχρονα, ενώ ο πόλεμος ήταν σε εξέλιξη, ένας πιλότος αγνοούνταν, ο Ντόναλντ Τραμπ ασχολούνταν με την… αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο. Ή με εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων εν όψει ενδιάμεσων εκλογών.

Οι πηγές που μίλησαν στην WSJ επισημαίνουν ότι ο Τραμπ φοβάται να στείλει στρατιώτες σε επικίνδυνες αποστολές. Δεν θέλει να δει να επιστρέφουν νεκροί και τραυματίες. Ίσως γι’ αυτό δεν έχει επιχειρήσει να καταλάβει το νησί Χαργκ. Σύμφωνα με τις πηγές, ανησυχεί ότι οι απώλειες στρατευμάτων θα είναι «απαράδεκτα μεγάλες».

Σκληροί αυτοσχεδιασμοί…

Ωστόσο, παρά τους φόβους του, επιμένει σε προκλητικές δηλώσεις και επικίνδυνες τοποθετήσεις. Οι περισσότερες γίνονται χωρίς ο Τραμπ να έχει συνεννοηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η απειλή ότι θα καταστρέψει το ιρανικό πολιτισμό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να πιστεύει ότι έτσι θα φέρει ευκολότερα το Ιράν στο τραπέζι τον διαπραγματεύσεων.

Αλλά το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ δεν ξέρει από στρατιωτικές συγκρούσεις. Και αν η επιτυχημένη επιχείρηση στη Βενεζουέλα του έδωσε θάρρος, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος.

Σύμφωνα με την Κόρι Σέικ, ανώτερη ερευνήτρια στη δεξαμενή σκέψης American Enterprise Institute, το γεγονός ότι οι εντυπωσιακές στρατιωτικές επιτυχίες δεν μεταφράζονται σε νίκη, «βαραίνει ξεκάθαρα τον πρόεδρο και τον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να ασκήσει τα καθήκοντά του». Ποιος είναι αυτός: η έλλειψη προσοχής στη λεπτομέρεια και η έλλειψη σχεδιασμού, κατά την αναλύτρια.

Ήθελε να είναι προσβλητικός

Η δήλωση με τα «γ@@@@να Στενά» και τον Αλλάχ προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις. Σύμφωνα με όσους τον γνωρίζουν, κατ’ ιδίαν βρίζει πολύ. Αλλά στη δημόσια σφαίρα είναι προσεκτικός. Όταν σύμβουλος τον ρώτησε γιατί το έκανε, ο Τραμπ είπα ότι ήθελε να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο απρόβλεπτος και προσβλητικός. Γιατί έτσι πίστευε ότι έτσι θα έφερνε τους Ιρανούς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις πηγές, ανησυχούσε για τις αντιδράσεις. «Πώς πάει;» ρωτούσε τους συμβούλους του. Και λίγες μέρες αργότερα, έδωσε διορία 12 ωρών στο Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία. Διαφορετικά, απείλησε, ένας πολιτισμός θα καταστρεφόταν.

Καλλιεργώντας τη σύγχυση

Το αποτέλεσμα το θυμούνται όλοι. Απλοί πολίτες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο κυριεύτηκαν από φόβο και σύγχυση. Ωστόσο, κορυφαίοι συνεργάτες του πίστευαν ότι αυτή η απειλή θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις. Ακόμη και ο Μάρκο Ρούμπιο.

Αλλά τελικά, ο ίδιος ο Τραμπ, μία ώρα πριν λήξει το τελεσίγραφο ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων…

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να εμπλακεί στον πόλεμο στο Ιράν, μετά την «πειστική» ενημέρωση που έλαβε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τους Κούσνερ και Γουίτκοφ, αλλά και το «γεράκι» Γκράχαμ, εξέπληξε πολλούς. Κυρίως όσους τον γνώριζαν καλά. «Κοιτάξτε», είπε στους συμβούλους του, «πόσο γρήγορα νικήσαμε στη Βενεζουέλα».

Στο Ιράν, ο πόλεμος ξεκίνησε με τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων. Ο Τραμπ έβλεπε κάθε πρωί βίντεο με εντυπωσιακές εκρήξεις στο Ιράν. Και με δέος σχολίαζε πόσο εντυπωσιακός ήταν ο αμερικανικός στρατός. Αλλά απογοητευόταν που δεν λάμβανε τους επαίνους που περίμενε…

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στη WSJ, ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε μια νίκη επί του Ιράν. Πίστευε πως θα του έδινε την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη με έναν τρόπο που δεν είχε καταφέρει στην πρώτη του θητεία. «Αν το κάνουμε σωστά, σώζουμε τον κόσμο», είχε πει.

Αλλά τα πράγματα δεν πήγαν τόσο καλά. Τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν, και οι τιμές της ενέργειας πήραν την ανιούσα.

Για όλα φταίνε οι άλλοι

Οι ευρωπαϊκές χώρες και η συμμαχία του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του Τραμπ κατά του Ιράν ή να βοηθήσουν σε άνοιγμα των Στενών με τη βία, προκαλώντας την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τον πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμούσε ότι η κυβέρνηση του Ιράν πιθανότατα θα συνθηκολογούσε πριν κλείσει τα Στενά. Ή ότι, ακόμη και αν η Τεχεράνη προσπαθούσε να κλείσει το Ορμούζ, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να το διαχειριστεί. Το γεγονός ότι τα Στενά έκλεισαν μετά την έναρξη των βομβαρδισμών, τον αιφνιδίασε.

«Ένας τύπος με ένα drone μπορεί να τα κλείσει», έχει σχολιάσει. Δημοσίως έστελνε αντικρουόμενα μηνύματα. Πότε απαιτούσε υποστήριξη από τους συμμάχους και πότε έλεγε, σε οργισμένες αναρτήσεις, πως οι ΗΠΑ «δεν χρειάζονται, ούτε θέλουν στρατιωτική βοήθεια».

Στα τέλη Μαρτίου, έδωσε εντολή στη διαπραγματευτική του ομάδα να βρει έναν τρόπο για να ξεκινήσουν συνομιλίες, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις. Στις αρχές Απριλίου, η τιμή της βενζίνης είχε αυξηθεί κατά περισσότερο από 1 δολάριο το γαλόνι. Οι αγορές φοβόντουσαν για το πού θα έφταναν οι τιμές ενέργειας. Και ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε επικοινωνιακά παιχνίδας.

«Ο πρόεδρος, με την προσωπικότητα που διαθέτει, έκανε καλή δουλειά στο να συγκρατεί επικοινωνιακά την τιμή του πετρελαίου, αλλά η πραγματικότητα θα επικρατούσε σύντομα», σχολίασε στη Wall Street Journal πηγή. Σύμφωνα με το άτομο αυτό, είχε μεταφερθεί στους «μεγάλους παίκτες» της ενέργειας ένα μήνυμα. Ότι ο Τραμπ είναι πρόθυμος να υποστεί το πολιτικό κόστος των υψηλότερων τιμών για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Πολιτικό βαρίδι

Οι παρορμήσεις του προέδρου προκαλούσαν ανησυχία στους συνεργάτες του. Και φοβούνταν όλο και περισσότερο ότι ο πόλεμος εξελισσόταν σε «πολιτικό βαρίδι».

Οι κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ προσπάθησαν να πείσουν τον πρόεδρο ότι θα έπρεπε να περιορίσει τις συνεντεύξεις, επειδή αυτές δημιουργούσαν στην κοινή γνώμη την εντύπωση ότι έστελνε αντιφατικά μηνύματα. Για ένα διάστημα συμφώνησε να περιορίσει τις συνεντεύξεις, αλλά σύντομα επέστρεψε στο παλιό του μοτίβο.

Ορισμένοι σύμβουλοι τον ενθάρρυναν να απευθύνει ένα διάγγελμα προς το έθνος. Η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, πίστευε ότι αυτό θα καθησύχαζε τη χώρα πως ο Τραμπ είχε σχέδιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά δεν ενδιαφερόταν. Τι θα έλεγε; Δεν μπορούσε να κηρύξει τη νίκη. Δεν ήξερε πού οδηγούσε η κατάσταση. Τελικά πείστηκε να κάνει το διάγγελμα την 1η Απριλίου, και οι βοηθοί μαζί με εξωτερικούς συμβούλους γέμισαν την αίθουσα ελπίζοντας να τον ενθαρρύνουν.

Οι ΗΠΑ είχαν επιτύχει στο πεδίο της μάχης και οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ θα ολοκληρώνονταν «πολύ σύντομα», διαβεβαίωσε τους σκεπτικιστές Αμερικανούς. Το διάγγελμα, το οποίο δεν διευκρίνιζε πώς θα αποχωρούσαν οι ΗΠΑ από τον πόλεμο, δεν τόνωσε τα ποσοστά υποστήριξης του Τραμπ. Και καθώς φαίνεται, όλο και χάνει το παιχνίδι.

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
EPPO 20.04.26

Στην Κομισιόν από τον Αρβανίτη οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Κόσμος 20.04.26

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Ιαπωνία 20.04.26

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Αρχοντία Κάτσουρα
Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Αιματηρή «εκεχειρία» 20.04.26

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Μέση Ανατολή 20.04.26

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει

Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Soft power 20.04.26

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι

Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)
Μπάσκετ 20.04.26

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Λουκάς Καρνής
Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Ελλάδα 20.04.26

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Στη Θεσσαλονίκη 20.04.26

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Φρενίτιδα 20.04.26

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 20.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…

Ο Χουάν Ντίαθ, προπονητής και πρώην βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέλυσε τον προπονητή του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξήγησε πολλά από όσα έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, από τον προπονητή και τον άνθρωπο Μέντι.

Νικόλαος Κώτσης
Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οικονομία 20.04.26

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 20.04.26

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»
Μπάσκετ 20.04.26

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

