Την ώρα που οι ενδιάμεσες εκλογές (midterms) στις ΗΠΑ πλησιάζουν και η χώρα μπαίνει σε προεκλογικούς ρυθμούς, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βιρτζίνια έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο Κογκρέσο, όπου οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν οριακά τον έλεγχο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ έχουν πιο άνετη πλειοψηφία στη Γερουσία.

Εν είδει αντιποίνων στις πρωτοβουλίες του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό να ευνοηθεί η δική του παράταξη σε πολιτείες όπου κυβερνούν οι ρεπουμπλικανοί ψηφοφόροι στη Βιρτζίνια, οι πολίτες ενέκριναν χθες Τρίτη – αν και με οριακή διαφορά – τον νέο της εκλογικό χάρτη σε δημοψήφισμα, δίνοντας καθαρό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς.

Το «ναι» επικράτησε εξασφαλίζοντας 51,5%% των ψήφων έναντι 49,3%, σύμφωνα με την πρόβλεψη του CNN και άλλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένου του NBC News. «Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι».

«Σας ευχαριστούμε που μας δείξατε πώς μοιάζει το να αγωνίζεσαι για τη δημοκρατία μας και να δίνεις μάχη», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους.

«Οι ψηφοφόροι αντιστάθηκαν»

«Οι ψηφοφόροι στη Βιρτζίνια μίλησαν» και «αντιστάθηκαν σε έναν πρόεδρο που διατείνεται ότι έχει ‘δικαίωμα’ να εξασφαλίσει περισσότερες ρεπουμπλικανικές έδρες στο Κογκρέσο», σχολίασε η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας, Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ.

Από τους 11 πολιτικούς που εκπροσωπούν τώρα τη Βιρτζίνια στο αμερικανικό Κογκρέσο, οι έξι είναι Δημοκρατικοί. Ωστόσο, με τον νέο εκλογικό χάρτη, η αντιπολίτευση υπολογίζει ότι θα αυξηθούν στους 10 στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές, τον Νοέμβριο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδιναν προβάδισμα μερικών μονάδων στο «ναι», αλλά οι Δημοκρατικοί δεν είχαν εγγυημένη τη νίκη, προειδοποιούσε χθες ο Λάρι Σαμπάτο, διευθυντής του Center for Politics του πανεπιστημίου της Βιρτζίνιας.

Ενόψει του δημοψηφίσματος οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί έριξαν εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία, στην οποία ενεπλάκη προσωπικά και ο πρόεδρος Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος παρενέβη – από τηλεφώνου – σε συγκέντρωση το βράδυ της περασμένης Δευτέρα καλώντας τους πολίτες να ψηφίσουν «όχι».

ΗΠΑ: Οι εκκλήσεις Τραμπ που έπεσαν στο κενό

Αφού άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε μέσω Truth Social τους ψηφοφόρους να «ψηφίσουν ‘όχι’ για να σώσουν τη χώρα!», γράφοντας όλα τα γράμματα κεφαλαία.

Η ενεργή συμμετοχή του πρώην προέδρου Ομπάμα, που παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής στις ΗΠΑ, στην εκστρατεία ενόψει του δημοψηφίσματος, προκάλεσε την αντίδραση του αντίπαλου στρατοπέδου.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξαν παλιότερο βίντεο στο οποίο ο άλλοτε συνταγματολόγος επέκρινε έντονα το gerrymandering. Ο όρος αυτός, που συνδυάζει το επώνυμο του πέμπτου αντιπροέδρου των ΗΠΑ Έλμπριτζ Τζέρι (1813-184) και της σαλαμάνδρας, παραπέμπει στον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών σε κάποια πολιτεία κατά τρόπο ώστε να ευνοείται συγκεκριμένο κόμμα.

Το 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε να χρησιμοποιηθεί πολύ πιο έντονα αυτή η παλιά συνταγή της αμερικανικής εκλογικής κουζίνας, απαιτώντας ιδίως το Τέξας να καταρτίσει νέο εκλογικό χάρτη ώστε η παράταξή του να κερδίσει άλλες πέντε έδρες στο Κογκρέσο. Το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα μιμήθηκαν την τεράστια πολιτεία του αμερικανικού Νότου.

Αντιμέτωπο με την επίθεση αυτή του μεγιστάνα, οι Δημοκρατικοί ανταπέδωσαν προχωρώντας σε παρόμοιες πρωτοβουλίες, ειδικά στην Καλιφόρνια, όπου εγκρίθηκε με άνεση τέτοιο μέτρο σε δημοψήφισμα τον Νοέμβριο του 2025.

Ο Σαμπάτο σημείωσε ότι μερίδα των Δημοκρατικών «αντιτίθεται θεμελιωδώς» στην ιδέα του gerrymandering, διότι δεν πιστεύουν «ότι θεραπεύεις το κακό με το κακό», κάτι που εξηγούσε γιατί η ψηφοφορία στη Βιρτζίνια είχε κάθε άλλο παρά δεδομένο αποτέλεσμα.

Η μάχη για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών χαρτών σε αμερικανικές πολιτείες δεν τελείωσε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα ακολουθήσει η Φλόριντα, όπου ο Ρεπουμπλικανός, Ρον ΝτεΣάντις, προσπαθεί να αναδιαμορφώσει και αυτός τον εκλογικό χάρτη σε αντίποινα για την κίνηση που έκαναν οι Δημοκρατικοί στη Βιρτζίνια για να αλλάξουν τις ισορροπίες στην εκλογική σκακιέρα ενόψει Νοεμβρίου.