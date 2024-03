Είδωλο της ποπ μοιράζει δωρεάν «χάπια της επόμενης ημέρας» σε συναυλία της στο Μιζούρι

Για να κάνει κανείς αυτό που κάνει η Ολίβια Ροντρίγκο χρειάζεται πολύ θάρρος.

Η 21χρονη ποπ σταρ δέχεται τα συγχαρητήρια θαυμαστών και ακτιβιστών, αφού μοίρασε δωρεάν κουτιά Julie –χάπια της επόμενης ημέρας, γνωστά και ως Plan B- στην πρόσφατη συναυλία της στο Σεντ Λούις.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Missouri Abortion Fund και η ομάδα υπέρ της έκτρωσης Right By You διένειμαν από κοινού τα χάπια μαζί με πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να βρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για την άμβλωση, καθώς και μια κάρτα που έγραφε: «Χρηματοδότηση της άμβλωσης; Είναι καλή ιδέα, σωστά;».

«Είναι δύσκολα τα πράγματα εδώ στο Μιζούρι, αλλά είμαστε εδώ για την πρόσβαση στην άμβλωση και για να μοιράζουμε Plan B», έγραψε το Missouri Abortion Fund στο X, πρώην Twitter, αναφερόμενο στους στίχους της Ροντρίγκο.

