Μια έκρηξη συγκλόνισε ένα σιιτικό τζαμί στα προάστια της πρωτεύουσας του Πακιστάν κατά τη διάρκεια της παρασκευής προσευχής, σκοτώνοντας 31 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 169 άλλα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Υπήρχαν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο τζαμί Καντίτζα αλ-Κούμπρα στο Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Blast in Islamabad, the so called capital of Pakistan in a shia mosque. In pakistan why always these blast happen only in shia mosque. And more that pakistan media silence they are not telling casualties more than 60 martyrs and many injured. #Shia #Islamabad #islamabadAttack pic.twitter.com/RbY1mV7Q8D — محمد دین عاشورئ (@Mohamma34656900) February 6, 2026

Σκηνές χάους και φρίκης

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την αστυνομία και τους κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι διασώστες και οι τραυματίες περιέγραψαν μια φρικτή και χαοτική σκηνή, με πτώματα να κείτονται στο χαλί του τζαμιού.

Ο Χουσείν Σαχ είπε ότι προσευχόταν στην αυλή του τζαμιού όταν συνέβη μια ξαφνική, δυνατή έκρηξη. «Σκέφτηκα αμέσως ότι είχε συμβεί κάποια μεγάλη επίθεση», είπε στο Associated Press.

Όταν μπήκε στο τζαμί, πολλοί από τους τραυματίες φώναζαν και ζητούσαν βοήθεια.

Ο Σαχ είπε ότι μέτρησε περίπου 30 πτώματα στο εσωτερικό, ενώ ο αριθμός των τραυματιών φαινόταν να είναι σημαντικά υψηλότερος.

Ένα άλλο άτομο σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο επιτιθέμενοι και ότι είχαν πυροβολήσει ανθρώπους πριν πυροδοτήσουν τις βόμβες.

«Περισσότεροι από 250 άνθρωποι τραυματίστηκαν», είπε.

«Οι άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι σε λίμνες αίματος. Είδα κεφάλια και άκρα ανθρώπων αποκομμένα από τα σώματά τους».

Today’s attack on a Shia mosque on the outskirts of Islamabad, Pakistan, is deeply condemnable and tragic. This incident is particularly alarming given the context. Just over a week ago, reports surfaced alleging that Pakistan’s military-run intelligence agencies might seek to… pic.twitter.com/BW4yJnRg8m — Adil Raja (@soldierspeaks) February 6, 2026

Οι υποψίες στους Ταλιμπάν

Κανείς δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για την έκρηξη, αλλά οι υποψίες πιθανότατα θα πέσουν σε μαχητές όπως οι Πακιστανοί Ταλιμπάν ή το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο έχει κατηγορηθεί για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον σιιτών πιστών, μιας μειονότητας στη χώρα.

Οι μαχητές συχνά στοχεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τους πολίτες σε ολόκληρο το Πακιστάν.

Suicide bombing at Shia mosque in Islamabad, Pakistan kills at least 31, injures over 169 during Friday prayers; rare attack in capital amid rising militancy. pic.twitter.com/1OeyuitygC — Kingsley Chukwuka (@profilopolitics) February 6, 2026

Αν και οι επιθέσεις δεν είναι τόσο συχνές στο Ισλαμαμπάντ, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί έξαρση της βίας των μαχητών στο Πακιστάν, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυτονομιστικές ομάδες των Μπαλοχ και στους Πακιστανούς Ταλιμπάν, γνωστούς ως Tehreek-e-Taliban Pakistan, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί αλλά σύμμαχοι των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, και ο πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ, καταδίκασαν την επίθεση σε ξεχωριστές δηλώσεις και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων. Δώσαν εντολή να παρασχεθεί κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια στους τραυματίες.

Suicide blast in a mosque in Islamabad, Pakistan. 12 people reportedly killed.

Note: Disturbing visuals pic.twitter.com/49xEUZfh24 — Man Aman Singh Chhina (@manaman_chhina) February 6, 2026

«Η στοχοποίηση αθώων πολιτών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ζαρντάρι. «Η χώρα στέκεται στο πλευρό των πληγέντων οικογενειών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Σαρίφ δήλωσε ότι διέταξε την διεξαγωγή πλήρους έρευνας. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν», είπε.