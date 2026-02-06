newspaper
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Πακιστάν: Τρομοκρατική επίθεση «καμικάζι» σε τζαμί του Ισλαμαμπάντ αφήνει πίσω της τουλάχιστον 31 νεκρούς
Κόσμος 06 Φεβρουαρίου 2026, 17:50

Πακιστάν: Τρομοκρατική επίθεση «καμικάζι» σε τζαμί του Ισλαμαμπάντ αφήνει πίσω της τουλάχιστον 31 νεκρούς

Η αστυνομία ερευνά αν η έκρηξη που τραυμάτισε τουλάχιστον 169 άτομα κατά τη διάρκεια της παρασκευής προσευχής στο Ισλαμαμπάντ ήταν επίθεση αυτοκτονίας

Μια έκρηξη συγκλόνισε ένα σιιτικό τζαμί στα προάστια της πρωτεύουσας του Πακιστάν κατά τη διάρκεια της παρασκευής προσευχής, σκοτώνοντας 31 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον 169 άλλα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας, σύμφωνα με τον Guardian.

Υπήρχαν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη στο τζαμί Καντίτζα αλ-Κούμπρα στο Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες φέρονται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σκηνές χάους και φρίκης

Τηλεοπτικά πλάνα και εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την αστυνομία και τους κατοίκους να μεταφέρουν τους τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία.

Οι διασώστες και οι τραυματίες περιέγραψαν μια φρικτή και χαοτική σκηνή, με πτώματα να κείτονται στο χαλί του τζαμιού.

Ο Χουσείν Σαχ είπε ότι προσευχόταν στην αυλή του τζαμιού όταν συνέβη μια ξαφνική, δυνατή έκρηξη. «Σκέφτηκα αμέσως ότι είχε συμβεί κάποια μεγάλη επίθεση», είπε στο Associated Press.

Όταν μπήκε στο τζαμί, πολλοί από τους τραυματίες φώναζαν και ζητούσαν βοήθεια.

Ο Σαχ είπε ότι μέτρησε περίπου 30 πτώματα στο εσωτερικό, ενώ ο αριθμός των τραυματιών φαινόταν να είναι σημαντικά υψηλότερος.

Ένα άλλο άτομο σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε ότι υπήρχαν τουλάχιστον δύο επιτιθέμενοι και ότι είχαν πυροβολήσει ανθρώπους πριν πυροδοτήσουν τις βόμβες.

«Περισσότεροι από 250 άνθρωποι τραυματίστηκαν», είπε.

«Οι άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι σε λίμνες αίματος. Είδα κεφάλια και άκρα ανθρώπων αποκομμένα από τα σώματά τους».

Οι υποψίες στους Ταλιμπάν

Κανείς δεν ανέλαβε αμέσως την ευθύνη για την έκρηξη, αλλά οι υποψίες πιθανότατα θα πέσουν σε μαχητές όπως οι Πακιστανοί Ταλιμπάν ή το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο έχει κατηγορηθεί για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον σιιτών πιστών, μιας μειονότητας στη χώρα.

Οι μαχητές συχνά στοχεύουν τις δυνάμεις ασφαλείας και τους πολίτες σε ολόκληρο το Πακιστάν.

Αν και οι επιθέσεις δεν είναι τόσο συχνές στο Ισλαμαμπάντ, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί έξαρση της βίας των μαχητών στο Πακιστάν, η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυτονομιστικές ομάδες των Μπαλοχ και στους Πακιστανούς Ταλιμπάν, γνωστούς ως Tehreek-e-Taliban Pakistan, οι οποίοι είναι ξεχωριστοί αλλά σύμμαχοι των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν, Ασίφ Αλί Ζαρντάρι, και ο πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ, καταδίκασαν την επίθεση σε ξεχωριστές δηλώσεις και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων. Δώσαν εντολή να παρασχεθεί κάθε δυνατή ιατρική βοήθεια στους τραυματίες.

«Η στοχοποίηση αθώων πολιτών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Ζαρντάρι. «Η χώρα στέκεται στο πλευρό των πληγέντων οικογενειών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Σαρίφ δήλωσε ότι διέταξε την διεξαγωγή πλήρους έρευνας. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν», είπε.

Αλέξανδρος Εξάρχου: Σε συζητήσεις για συμβόλαια 15 δισ. κ.μ. αμερικανικού LNG

Αλέξανδρος Εξάρχου: Σε συζητήσεις για συμβόλαια 15 δισ. κ.μ. αμερικανικού LNG

Metlen: Θετική παραμένει η Morgan Stanley – Στα 64 ευρώ η τιμή στόχος 

Metlen: Θετική παραμένει η Morgan Stanley – Στα 64 ευρώ η τιμή στόχος 

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Λάδι στη φωτιά 06.02.26

Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης Vs ΕΕ: Γιατί η Κάλας και οι άλλοι άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Το να χαρακτηριστούν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης -ένας στρατός εκατοντάδων χιλιάδων- τρομοκρατική οργάνωση, κάνει απλά τα πράγματα πολύ χειρότερα για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League
On Field 06.02.26

Η αγωνία του Λανουά για τη συνέχεια της Super League

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και οι συνεργάτες του ξέρουν ότι στις επόμενες αγωνιστικές κρίνεται η επέκταση της συνεργασίας τους και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο

Βάιος Μπαλάφας
Βόλος: Συνελήφθη για παιδική πορνογραφία μητέρα τριών ανήλικων παιδιών – Θύμα η 7χρονη κόρη της
Βόλος 06.02.26

Σοκάρει υπόθεση παιδικής πορνογραφίας - Συνελήφθη 38χρονη μητέρα τριών παιδιών με θύμα την 7χρονη κόρη της

Σύμφωνα με πληροφορίες 38χρονη γυναίκα συνελήφθη έπειτα από βούλευμα που εκδόθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία είχε κινητοποιήσει τις αρχές εδώ και καιρό.

Σύνταξη
Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας
Shitposting 06.02.26

Slopaganda: Από τον «Βασιλιά Τραμπ» στα πιθήκια Ομπάμα ή τον νιχιλιστή πιγκουίνο, η ΑΙ ως εργαλείο προπαγάνδας

Η εποχή της πολιτικής ορθότητας και των στεγνών ανακοινώσεων φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπί με τη slopaganda να είναι η αγαπημένη επικοινωνιακή στρατηγική του Λευκού Οίκου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου
Ελλάδα 06.02.26

Απολύτως διαφανείς και ελέγξιμες όλες μου οι συναλλαγές – Η πρώτη αντίδραση Κακούση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο Γιώργος Κακούσης όπως αναφέρει ενημερώθηκε προ δύο ημερών για τη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών πλην της μισθοδοσίας του, κατόπιν σχετική διάταξης του Προέδρου της Αρχής για τη νομιμοποίηση των εσόδων.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της πόλης – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών
Ελλάδα 06.02.26

Σάλος με το σποτ για το καρναβάλι της Καλαμάτας – Αντιδράσεις για αναφορές σε trafficking και εμπορία γυναικών

Στο βίντεο εμφανίζεται μια γυναίκα, η οποία κρατείται όμηρος και στη συνέχεια «ανταλλάσσεται» για τις ανάγκες του καρναβαλιού γεγονός που πυροδότησε έντονες επικρίσεις.

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών
Ελλάδα 06.02.26

Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Τον Μαροκινό υπέδειξαν άλλοι επιβαίνοντες ως τον οδηγό του μοιραίου σκάφους που συγκρούστηκε με το σκάφος του Λιμενικού με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 15 μετανάστες στη Χίο

Σύνταξη
Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Άρης: Με Χόνγκλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Χόνγκλα ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του και τέθηκε στη διάθεση του Χιμένεθ για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ίδιες πρακτικές 06.02.26

Με τη βούλα της κυβέρνησης συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δυνατότητα νέων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς τις απαραίτητες εγγυήσεις για βοσκοτόπια και ζώα. Πληροφορίες για επικείμενο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας
Τοπόσημο 06.02.26

Προστατεύεται και αναδεικνύεται ο Ιερός Ναός Παναγίας Κοσμοσώτειρας

Με απόφαση Περιφερειάρχη ΑΜΘ εντάχθηκε στην ΟΧΕ «Πολιτιστική-Τουριστική Διαδρομή Εγνατίας Οδού» με 700.000 ευρώ η προστασία και ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στην Π.Ε. Έβρου.

Σύνταξη
Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε
Τιμή ρεκόρ 06.02.26

Μιχαήλ Άγγελος: Χαμένο σκίτσο πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s για 27 εκατομμύρια δολάρια – Πώς βρέθηκε

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Christie’s, ο Μιχαήλ Άγγελος δημιούργησε το σκίτσο γύρω στο 1511-12, λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο μισό της τεράστιας τοιχογραφίας στην Καπέλα Σιξτίνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Πρωτοβουλία Γιώργου Α. Παπανδρέου για την Ολυμπιακή Εκεχειρία ενόψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Ο Γιώργος Παπανδρέου καλεί τους παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν ενεργά την Ολυμπιακή Εκεχειρία, ώστε οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες να αποτελέσουν αφετηρία για ουσιαστικές πρωτοβουλίες ειρήνης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Συνταγματική Αναθεώρηση – Τι αποφάσισε η Πολιτική Γραμματεία

Η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας για όλες τις πολιτικές εξελίξεις και οι 16 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Δυτική Ευρώπη: Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας – Νέα δημοσκόπηση
Δείτε γραφήματα 06.02.26

Νέα δημοσκόπηση - Αυξάνεται η αντιπάθεια για τον Τραμπ στη Δυτική Ευρώπη μετά τις απειλές κατά της Γροιλανδίας

Oι απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά της Γροιλανδίας έχουν ρίξει στα τάρταρα τα ποσοστά συμπάθειας προς τις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρωσία: Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα
Κόσμος 06.02.26

Την Ουκρανία κατηγόρησε ο Λαβρόφ για την απόπειρα δολοφονίας του αντιστρατήγου στη Μόσχα

«Ο Ζελένσκι επιχειρεί να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία - Τα ουκρανικά ίχνη βρέθηκαν» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, για την απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ στη Ρωσία

Σύνταξη
