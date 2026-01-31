Σφαγές στο Πακιστάν: 92 μαχητές σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις στο Μπαλοχιστάν

Τουλάχιστον 92 μαχητές σκοτώθηκαν το Σάββατο σε μάχες με τις δυνάμεις ασφαλείας του Πακιστάν σε πολλές πόλεις της νοτιοδυτικής επαρχίας του Μπαλοχιστάν, σύμφωνα με τέσσερις αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters.

Ο στρατός του Πακιστάν ανέφερε σε δήλωση που έστειλε μέσω SMS ότι 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων εκκαθάρισης, ενώ οι μαχητές επιτέθηκαν σε πολίτες σε διάφορες περιοχές, σκοτώνοντας τουλάχιστον 18 άτομα, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μια μέρα μετά την ανακοίνωση του στρατού του Πακιστάν ότι σκότωσε 41 μαχητές σε ξεχωριστές επιδρομές στο Μπαλοχιστάν, το οποίο συνορεύει με το Ιράν και το Αφγανιστάν και αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες μια αυτονομιστική εξέγερση.

The Baloch Liberation Army (BLA) claims responsibility for widespread attacks across Balochistan, they targeted 39 different locations with operations still in progress.These actions reportedly include seizing police stations, blocking key highways, arrest informants, assaulting… pic.twitter.com/CnX8lwtVnV — Noora Baloch (@noorabaloch2) May 10, 2025

Οι Baloch Liberation Army

Η απαγορευμένη αυτονομιστική ομάδα Baloch Liberation Army (BLA) ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις του Σαββάτου, αναφέροντας ότι τις πραγματοποίησε ταυτόχρονα σε ολόκληρη την επαρχία. Η BLA δήλωσε ότι σκότωσε 84 μέλη των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας και ότι η επιχείρηση συνεχίστηκε για 15 ώρες.

Το ISPR, το τμήμα επικοινωνίας του στρατού, δήλωσε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από μαχητές που χρηματοδοτούνται από την Ινδία και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν τις προσπάθειες κατάληψης οποιασδήποτε πόλης ή στρατηγικής εγκατάστασης.

«Οι αναφορές των μυστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσαν κατηγορηματικά ότι οι επιθέσεις οργανώθηκαν και κατευθύνθηκαν από ηγέτες τρομοκρατικών οργανώσεων που δρούσαν εκτός Πακιστάν και οι οποίοι ήταν σε άμεση επικοινωνία με τους τρομοκράτες καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος», ανέφερε η δήλωση.

Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή της Κουέτα, του Μαστούνγκ, του Νοσκι, του Νταλμπαντίν, του Καράν, του Παντζγκούρ, του Τούμπ, του Γκουαντάρ και του Πασνί.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, καταδίκασε τις επιθέσεις και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας για την απόκρουσή τους, αναφέροντας σε δήλωσή του ότι σκότωσαν δεκάδες μαχητές.

Αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι ένοπλοι άνδρες εξαπέλυσαν επιθέσεις σε διάφορες αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας της επαρχίας Κουέτα και της λιμενικής πόλης Γκουαντάρ, προκαλώντας την ανάληψη δράσης από τον στρατό, την αστυνομία και τις αντιτρομοκρατικές μονάδες.

Τα νοσοκομεία τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ορισμένες περιοχές, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Attempting to attack a school and harm children is the lowest form of terrorism. The failed BLA plot in Balochistan proves these groups fear education, peace, and the future.#TerroristBLApic.twitter.com/6F5TGRI5gO — Tahir Baloch (@tahirbaloch110) January 31, 2026

Οι μετανάστευση εργαζόμενοι στο Γκουαντάρ

Στο Γκουαντάρ, μαχητές επιτέθηκαν σε ένα στρατόπεδο που φιλοξενούσε μετανάστες εργαζόμενους, σκοτώνοντας 11 άτομα, σύμφωνα με τον Atta-ur-Rehman, ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας. Μεταξύ των νεκρών ήταν πέντε άνδρες, τρεις γυναίκες και τρία παιδιά.

Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν έξι μαχητές στο Γκουαντάρ μετά την απάντησή τους στην επίθεση, ανέφερε.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κατάσταση ήταν κρίσιμη στο Νόσκι, μια περιοχή του Μπαλοχιστάν, μετά την απαγωγή του ανώτατου διοικητικού υπαλλήλου της περιοχής από μαχητές.

Ο ίδιος ανέφερε σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρισκόταν υπό την επιτήρηση των μαχητών. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα το βίντεο.

Ένοπλοι άνδρες μπλόκαραν για λίγο δρόμους σε ορισμένα σημεία της Κέτα και ακούστηκε έκρηξη κοντά σε μια περιοχή υψηλής ασφάλειας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες αργότερα ανέφεραν ότι η κατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν σε μηνύματα κειμένου ότι οι δυνάμεις ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις επιθέσεις και ότι οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης συνεχίζονταν.

Το Μπαλοχιστάν είναι η μεγαλύτερη αλλά και η φτωχότερη επαρχία του Πακιστάν και αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες την εξέγερση των εθνοτικών μαχητικών ομάδων των Μπαλοχ. Το Πακιστάν ισχυρίζεται ότι η βία υποστηρίζεται από ξένους παράγοντες, κάτι που αρνείται η Ινδία.