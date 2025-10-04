Θα τη θυμάται για όσο ζει την περιπέτεια που έζησε ο 23χρονος Λαγιόνελ Ραμίρες Κολιάδο, ο οποίος διασώθηκε έπειτα από τρεις ημέρες στη θάλασσα, στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο και προκαλεί θαυμασμό για την αντοχή του νεαρού, αλλά και ανακούφιση για την επιτυχή διάσωσή του.

Ο Κολιάδο είχε βγει για βραδινή βόλτα με φίλους του τη Δευτέρα το βράδυ, στα ανοιχτά του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα.

Το τζετ σκι που μετέφεραν αποκολλήθηκε και ο ίδιος βούτηξε για να το ανακτήσει. Αποφάσισε να επιστρέψει μόνος στο λιμάνι Καστίγιο ντελ Ρομεράλ, οδηγώντας το τζετ σκι, το οποίο όμως παρουσίασε βλάβη λίγο αργότερα.

Οι φίλοι του ενημέρωσαν τις Αρχές γύρω στις 11 το βράδυ, όταν ο Κολιάδο δεν εμφανίστηκε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά, όπου παρέμεινε επί τρεις ημέρες πάνω στο τζετ σκι.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με πλωτά, ελικόπτερα και ομάδες από ξηράς, ενώ συγγενείς και φίλοι απηύθυναν εκκλήσεις για βοήθεια.

Τελικά, το μεσημέρι της Τετάρτης, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον νεαρό ζωντανό, περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Γκραν Κανάρια, και τον μετέφεραν με σκάφος στο λιμάνι του Αργκινεγκίν για εξετάσεις.

Παρά την επιτυχή διάσωση, η οικογένειά του εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν έρευνες τη νύχτα και ότι οι δυνάμεις εστίασαν κοντά στις ακτές, ενώ είχε απορριφθεί η συμμετοχή ιδιωτικών σκαφών για λόγους ασφαλείας.

Η διάσωση έφερε τεράστια ανακούφιση. «Το έλεγα – ο γιος μου κρατιόταν από τη μηχανή, και η μηχανή τον έσωσε», δήλωσε η μητέρα του.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση του 23χρονου