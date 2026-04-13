Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οικειοθελής εισαγωγή σε κέντρο θεραπείας

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια, εισαγόμενη οικειοθελώς σε θεραπευτικό κέντρο, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε εκπρόσωπός της. Χωρίς να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την τοποθεσία ή τη φύση της θεραπείας, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η προσωπική της κατάσταση έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα.

Τι έγινε γνωστό για την εισαγωγή

Το TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενο πηγές που υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα που σχετίζονται με ουσίες. Ωστόσο, η πλευρά της δεν επιβεβαίωσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Το πρόσφατο περιστατικό σύλληψης

Τον περασμένο Μάρτιο, η 44χρονη συνελήφθη στην Καλιφόρνια, καθώς θεωρήθηκε ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια. Μετά το συμβάν, εκπρόσωπός της χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς αδικαιολόγητο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές που είχαν καθυστερήσει να γίνουν στη ζωή της.

Η ανησυχία για τις αναρτήσεις της

Το τελευταίο διάστημα, οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πυροδοτήσει έντονο προβληματισμό. Σε πολλά βίντεο εμφανίζεται να χορεύει μόνη στο σπίτι της, ενώ σε ένα από αυτά κρατούσε μαχαίρια — για τα οποία διευκρίνισε αργότερα ότι δεν ήταν αληθινά. Ένα ακόμη τέτοιο βίντεο δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Σε άλλη ανάρτησή της, έγραψε: «Όταν κάποιοι προσπαθούν να σε κάνουν μεγαλύτερο από τη ζωή… πες τους να ΥΠΟΚΛΙΘΟΥΝ. Αν τους έδειχνα ποτέ την ευθραυστότητα της πραγματικής μου καρδιάς».

Από την κορυφή της ποπ στις δύσκολες στιγμές

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αποκτώντας τον τίτλο της «πριγκίπισσας της ποπ». Ωστόσο, η πορεία της συνοδεύτηκε από έντονες κρίσεις και περιστατικά που απασχόλησαν τα media — με πιο χαρακτηριστικό εκείνο του 2007, όταν εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι να επιτίθεται σε αυτοκίνητο με ομπρέλα.

Η ζωή μετά την επιτροπεία

Το 2021, έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη, απαλλάχθηκε από το καθεστώς επιτροπείας που για 13 χρόνια περιόριζε τον έλεγχο της προσωπικής και οικονομικής της ζωής.

Στην προσωπική της ζωή, έχει αποκτήσει δύο ενήλικους γιους με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν.