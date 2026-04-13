magazin
Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οικειοθελής εισαγωγή σε κέντρο θεραπείας
Fizz 13 Απριλίου 2026, 10:30

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οικειοθελής εισαγωγή σε κέντρο θεραπείας

Σε μονάδα αποκατάστασης εισήχθη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά από ένα διάστημα έντονης ανησυχίας γύρω από τη δημόσια εικόνα και τη ζωή της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αποφάσισε να αναζητήσει βοήθεια, εισαγόμενη οικειοθελώς σε θεραπευτικό κέντρο, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε εκπρόσωπός της. Χωρίς να δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες για την τοποθεσία ή τη φύση της θεραπείας, η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η προσωπική της κατάσταση έχει απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα.

Τι έγινε γνωστό για την εισαγωγή

Το TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση, επικαλούμενο πηγές που υποστηρίζουν ότι η τραγουδίστρια βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα που σχετίζονται με ουσίες. Ωστόσο, η πλευρά της δεν επιβεβαίωσε τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Το πρόσφατο περιστατικό σύλληψης

Τον περασμένο Μάρτιο, η 44χρονη συνελήφθη στην Καλιφόρνια, καθώς θεωρήθηκε ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια. Μετά το συμβάν, εκπρόσωπός της χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς αδικαιολόγητο», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει αφετηρία για αλλαγές που είχαν καθυστερήσει να γίνουν στη ζωή της.

Η ανησυχία για τις αναρτήσεις της

Το τελευταίο διάστημα, οι αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πυροδοτήσει έντονο προβληματισμό. Σε πολλά βίντεο εμφανίζεται να χορεύει μόνη στο σπίτι της, ενώ σε ένα από αυτά κρατούσε μαχαίρια — για τα οποία διευκρίνισε αργότερα ότι δεν ήταν αληθινά. Ένα ακόμη τέτοιο βίντεο δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Σε άλλη ανάρτησή της, έγραψε: «Όταν κάποιοι προσπαθούν να σε κάνουν μεγαλύτερο από τη ζωή… πες τους να ΥΠΟΚΛΙΘΟΥΝ. Αν τους έδειχνα ποτέ την ευθραυστότητα της πραγματικής μου καρδιάς».

View this post on Instagram

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Από την κορυφή της ποπ στις δύσκολες στιγμές

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε παγκόσμιο φαινόμενο στα τέλη της δεκαετίας του ’90, αποκτώντας τον τίτλο της «πριγκίπισσας της ποπ». Ωστόσο, η πορεία της συνοδεύτηκε από έντονες κρίσεις και περιστατικά που απασχόλησαν τα media — με πιο χαρακτηριστικό εκείνο του 2007, όταν εμφανίστηκε με ξυρισμένο κεφάλι να επιτίθεται σε αυτοκίνητο με ομπρέλα.

Η ζωή μετά την επιτροπεία

Το 2021, έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη, απαλλάχθηκε από το καθεστώς επιτροπείας που για 13 χρόνια περιόριζε τον έλεγχο της προσωπικής και οικονομικής της ζωής.

Στην προσωπική της ζωή, έχει αποκτήσει δύο ενήλικους γιους με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν.

Headlines:
Τράπεζες
Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

Τράπεζες: Στα γερά θεμέλια του 2025 η στήριξη των αποτελεσμάτων το α΄ τρίμηνο του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

inWellness
Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Ψυχική ηρεμία 12.04.26

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις

Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
Cookies