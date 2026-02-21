Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Οι χρήστες των social media και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν και είναι πολύ σκληροί με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ωστόσο η τραγουδίστρια δεν το βάζει κάτω και, ποζάρει όπως εκείνη επιθυμεί.

Η ποπ σταρ μοιράστηκε μια φωτογραφία, δίχως λεζάντα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στην οποία ποζάρει γυμνή σε μια παραλία. Η Σπίαρς ακουμπά τα χέρια της στο στήθος και κοιτάζει την κάμερα, ενώ κάλυψε τα οπίσθια της με ένα emoji τριαντάφυλλο.

«Ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε μια παρόμοια φωτογραφία στο Instagram τον Αύγουστο. Η λήψη απεικόνιζε την τραγουδίστρια να ποζάρει με τα χέρια τεντωμένα πάνω από το κεφάλι της, καθώς κοίταζε τη θέα από το παράθυρο.

Με την πλάτη στραμμένη προς την κάμερα, η Σπίαρς φορούσε μόνο ένα ζευγάρι μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο.

Η κυρία «Toxic» εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, γιατί το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζομαι γυμνή ή με καινούργια φορέματα. Αλλά νομίζω ότι αν είχαν φωτογραφηθεί χιλιάδες φορές από άλλους ανθρώπους, αν τους είχαν πιέσει και τους είχαν βάλει να ποζάρουν για να κερδίσουν την έγκριση των άλλων, θα καταλάβαιναν ότι μου δίνει μεγάλη χαρά να ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι και να βγάζω τις δικές μου φωτογραφίες, κάνοντας ό,τι θέλω με αυτές», έγραψε η Σπίαρς.

*Με πληροφορίες από: People