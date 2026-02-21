Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

magazin
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
21.02.2026 | 12:51
Αλλαγές στο νυχτερινό ωράριο της κόκκινης γραμμής του Μετρό
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Οι χρήστες των social media και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν και είναι πολύ σκληροί με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ωστόσο η τραγουδίστρια δεν το βάζει κάτω και, ποζάρει όπως εκείνη επιθυμεί.

Η ποπ σταρ μοιράστηκε μια φωτογραφία, δίχως λεζάντα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στην οποία ποζάρει γυμνή σε μια παραλία. Η Σπίαρς ακουμπά τα χέρια της στο στήθος και κοιτάζει την κάμερα, ενώ κάλυψε τα οπίσθια της με ένα emoji τριαντάφυλλο.

«Ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε μια παρόμοια φωτογραφία στο Instagram τον Αύγουστο. Η λήψη απεικόνιζε την τραγουδίστρια να ποζάρει με τα χέρια τεντωμένα πάνω από το κεφάλι της, καθώς κοίταζε τη θέα από το παράθυρο.

Με την πλάτη στραμμένη προς την κάμερα, η Σπίαρς φορούσε μόνο ένα ζευγάρι μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο.

Η κυρία «Toxic» εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, γιατί το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

«Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί μου αρέσει να φωτογραφίζομαι γυμνή ή με καινούργια φορέματα. Αλλά νομίζω ότι αν είχαν φωτογραφηθεί χιλιάδες φορές από άλλους ανθρώπους, αν τους είχαν πιέσει και τους είχαν βάλει να ποζάρουν για να κερδίσουν την έγκριση των άλλων, θα καταλάβαιναν ότι μου δίνει μεγάλη χαρά να ποζάρω με τον τρόπο που νιώθω σέξι και να βγάζω τις δικές μου φωτογραφίες, κάνοντας ό,τι θέλω με αυτές», έγραψε η Σπίαρς.

*Με πληροφορίες από: People

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι είναι τόσο κινηματογραφική, όσο και η καριέρα της: πάθη, έρωτες, πόνος, προδοσία και μια απώλεια που την στιγμάτισε για πάντα.

Έξι εταιρείες που συνδέονται με τη Σάρα Φέργκιουσον οδηγούνται σε διάλυση, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο οι αποκαλύψεις για τις επαφές της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, εντείνοντας την πίεση γύρω από το όνομά της.

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Η γεωμετρική πρόοδος της κρίσης του ΝΑΤΟ οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες χτίστηκε καταρρέουν ταυτόχρονα

Η Αδαμοπούλου στο επί κοντώ και η Ρούσσου στα 1.500 μέτρα χάρισαν στην Ελλάδα δύο χρυσά μετάλλια από τα συνολικά 11 της χώρας μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου. Δεύτερος ο Τεντόγλου στο μήκος με καλύτερο άλμα στα 8,14μ.

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Την ώρα των δηλώσεών του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού, ήταν εμφανές και το μέγεθος του χτυπήματος στο μέτωπο του Λορέντσο Πιρόλα. Χαρούμενος για το πρώτο του γκολ και που άκουσε το όνομά του από την εξέδρα, δήλωσε ο Ιταλός.

Το πρώτο πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ισπανία υποβρύχιο μετά το 1888 συμμετέχει στην επιχείρηση «Noble Shield», ενισχύοντας την αποτρεπτική παρουσία της Συμμαχίας στη Μεσόγειο.

Πριν από τις τοπικές εκλογές, που αποτελούν προάγγελο της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του επόμενου έτους στη Γαλλία, το Εθνικό Ράλι δηλώνει ότι είναι θύμα μ

