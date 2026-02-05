Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ευθείες βολές εναντίον της οικογένειας της – «Είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή»

Δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε μια σειρά από δημόσιες διαμάχες με την οικογένεια της. Τώρα, η τραγουδίστρια αποφάσισε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τους ανθρώπους που την πλήγωσαν, κάνοντας μια εκ βαθέων εξομολόγηση σε ανάρτηση της στο Instagram.

«Ως άνθρωποι, το μόνο που θέλουμε πραγματικά είναι να νιώθουμε σύνδεση με άλλους και να μην νιώθουμε μόνοι», έγραψε αρχικά. «Αν κάποιοι από την οικογένειά σας υποστηρίζουν ότι το να σας βοηθήσουν σημαίνει να σας απομονώσουν και να σας κάνουν να νιώθετε μοναξιά – κάνουν λάθος».

«Ως άνθρωποι μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ», συνέχισε. «Η λαχτάρα και η επιθυμία για επαφή είναι πάντα ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε.

Η ρήξη

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι είναι «απίστευτα τυχερή που είμαι ζωντανή, παρά τον τρόπο που μου φέρθηκε η οικογένειά μου κάποτε στη ζωή μου […]Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για ό,τι έκαναν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Britney Spears (@britneyspears)

Σε μια μεταγενέστερη σημείωση, η Σπίαρς είπε ότι απόλαυσε ένα cheesecake με έναν γείτονα και ότι δεν είχε χορέψει για ένα μήνα επειδή έσπασε δύο φορές ένα δάχτυλο του ποδιού της.

Η πρόσφατη ανάρτηση έρχεται μετά από χρόνια, αφότου η Σπίαρς μίλησε για τα οικογενειακά προβλήματα που βιώνει και τη ρήξη με τον πατέρα της Jamie, τη μητέρα της Lynne, και την αδελφή της Jamie Lynn.

«Το είδος που δεν θεραπεύεται»

Κατά τη διάρκεια των εορτών, η Σπίαρς μοιράστηκε μια φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Instagram με μια σαρκαστική λεζάντα, η οποία αναφερόταν στην «αθώα, γλυκιά της οικογένεια».

«Καλά Χριστούγεννα με καθυστέρηση στην όμορφη οικογένειά μου που ποτέ δεν ήταν ασεβής απέναντι μου, που ποτέ δεν μου έκανε κακό, που ποτέ δεν έκανε ποτέ κάτι εντελώς απαράδεκτο ή δεν προκάλεσε απίστευτο τραύμα – το είδος που δεν θεραπεύεται», έγραψε στις 28 Δεκεμβρίου.

«Στην αγαπημένη μου γλυκιά αθώα οικογένεια… λυπάμαι πολύ που ήμουν απασχολημένη αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά σίγουρα θα εμφανιστώ και θα σας κάνω έκπληξη σύντομα. Ανυπομονώ.»

Η Σπίαρς ολοκλήρωσε τη σημείωσή της με ένα μήνυμα προς την «όμορφη» 7χρονη κόρη της Jamie Lynn, Ivey, γράφοντας: «Θέλω μόνο να σε αγκαλιάσω, αγάπη μου. Καλή τύχη, φίλοι μου».

*Με πληροφορίες από: People