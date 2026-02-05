magazin
05.02.2026 | 13:28
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ευθείες βολές εναντίον της οικογένειας της – «Είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή»
Fizz 05 Φεβρουαρίου 2026, 12:05

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ευθείες βολές εναντίον της οικογένειας της – «Είμαι τυχερή που είμαι ζωντανή»

«Ως άνθρωποι μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ», υποστήριξε σε πρόσφατη ανάρτηση της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αναφερόμενη στην οικογένεια της.

Δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε μια σειρά από δημόσιες διαμάχες με την οικογένεια της. Τώρα, η τραγουδίστρια αποφάσισε να μιλήσει με ειλικρίνεια για τους ανθρώπους που την πλήγωσαν, κάνοντας μια εκ βαθέων εξομολόγηση σε ανάρτηση της στο Instagram.

«Ως άνθρωποι, το μόνο που θέλουμε πραγματικά είναι να νιώθουμε σύνδεση με άλλους και να μην νιώθουμε μόνοι», έγραψε αρχικά. «Αν κάποιοι από την οικογένειά σας υποστηρίζουν ότι το να  σας βοηθήσουν σημαίνει να σας απομονώσουν και να σας κάνουν να νιώθετε μοναξιά – κάνουν λάθος».

«Ως άνθρωποι μπορούμε να συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ», συνέχισε. «Η λαχτάρα και η επιθυμία για επαφή είναι πάντα ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε.

Η ρήξη

Σε άλλο σημείο της ανάρτησης, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι είναι «απίστευτα τυχερή που είμαι ζωντανή, παρά τον τρόπο που μου φέρθηκε η οικογένειά μου κάποτε στη ζωή μου […]Και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν θα αναλάβουν ποτέ την ευθύνη για ό,τι έκαναν».

Σε μια μεταγενέστερη σημείωση, η Σπίαρς είπε ότι απόλαυσε ένα cheesecake με έναν γείτονα και ότι δεν είχε χορέψει για ένα μήνα επειδή έσπασε δύο φορές ένα δάχτυλο του ποδιού της.

Η πρόσφατη ανάρτηση έρχεται μετά από χρόνια, αφότου η Σπίαρς μίλησε για τα οικογενειακά προβλήματα που βιώνει και τη ρήξη με τον πατέρα της Jamie, τη μητέρα της Lynne, και την αδελφή της Jamie Lynn.

«Το είδος που δεν θεραπεύεται»

Κατά τη διάρκεια των εορτών, η Σπίαρς μοιράστηκε μια φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Instagram με μια σαρκαστική λεζάντα, η οποία αναφερόταν στην «αθώα, γλυκιά της οικογένεια».

«Καλά Χριστούγεννα με καθυστέρηση στην όμορφη οικογένειά μου που ποτέ δεν ήταν ασεβής απέναντι μου, που ποτέ δεν μου έκανε κακό, που ποτέ δεν έκανε ποτέ κάτι εντελώς απαράδεκτο ή δεν προκάλεσε απίστευτο τραύμα – το είδος που δεν θεραπεύεται», έγραψε στις 28 Δεκεμβρίου.

«Στην αγαπημένη μου γλυκιά αθώα οικογένεια… λυπάμαι πολύ που ήμουν απασχολημένη αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά σίγουρα θα εμφανιστώ και θα σας κάνω έκπληξη σύντομα. Ανυπομονώ.»

Η Σπίαρς ολοκλήρωσε τη σημείωσή της με ένα μήνυμα προς την «όμορφη» 7χρονη κόρη της Jamie Lynn, Ivey, γράφοντας: «Θέλω μόνο να σε αγκαλιάσω, αγάπη μου. Καλή τύχη, φίλοι μου».

*Με πληροφορίες από: People

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Καρδιά: Νοσεί γρηγορότερα στους άνδρες;

Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν
Fizz 05.02.26

Κάν’ το όπως ο Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ μπαίνει στην κουζίνα και τρολάρει τον «σεφ» Μπρούκλιν

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε ένα «διάλειμμα» από την οικογενειακή κόντρα του με τον Μπρούκλιν, ταξίδεψε στην Ντόχα, αλλά ένα βίντεό του φάνηκε σε όλους σαν να τρολάρει τον γιο του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»
Victim blaming 04.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Η σύζυγος του Γούντι Άλεν επιτίθεται στο MeToo και σε 15χρονη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης – «Αηδιαστική»

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνει στο φως μια σειρά από προκλητικές επικοινωνίες της Σουν-Γι Πρεβέν, συζύγου του Γούντι Άλεν, που σοκάρουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου
«Δεν είστε μόνοι» 04.02.26

«Φόβος, εξάντληση, δύναμη, καλοσύνη» – Συγκινητικό μήνυμα της Κέιτ Μίντλετον για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον αποκάλυψε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρισκόταν σε ύφεση μετά τη διάγνωση καρκίνου που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024

Σύνταξη
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών
Γλώσσες, σύνορα, όνειρα 04.02.26

«Ξέρω πόσο βαρύ είναι»: Ο Ρίκι Μάρτιν συγκινήθηκε με τη δήλωση του Bad Bunny στα Grammy υπέρ των μεταναστών

Ο Ρίκι Μάρτιν ένιωσε «έναν κόμπο στον λαιμό» με την ομιλία του Bad Bunny στα Grammy, όπου ο Πορτορικανός καλλιτέχνης καταφέρθηκε εναντίον της ICE, λέγοντας: «Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι — είμαστε άνθρωποι και είμαστε Αμερικανοί».

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»
SmartLess 04.02.26

O Γουίλ Άρνετ λέει ότι έδιωξε καλεσμένο από το podcast που συμπαρουσιάζει επειδή ήταν «μ@λ@κ@ς»

«Τον ευχαριστήσαμε και τελειώσαμε εκεί», είπε ο Γουίλ Άρνετ χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, λέγοντας πως αν γινόταν γνωστό ποιος ήταν, «θα μένατε άφωνοι».

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά
Football Season Is Over 04.02.26

Υπόθεση Χάντερ Τόμσον: Οι αρχές επιβεβαιώνουν ξανά την αυτοκτονία του δημοσιογράφου 21 χρόνια μετά

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατο του Χάντερ Τόμσον, οι αρχές του Κολοράντο ολοκλήρωσαν νέα, ανεξάρτητη επανεξέταση της υπόθεσης, καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα: ο εμβληματικός «gonzo» δημοσιογράφος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2005

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ
Icon 03.02.26

«Νικάω!» – Από το ρατσισμό στην κολπική ξηρότητα, η 59χρονη Χάλι Μπέρι δηλώνει πιο ετοιμοπόλεμη από ποτέ

Έχοντας επιβιώσει σε μια βιομηχανία που λατρεύει τη νεότητα και συχνά «εξαφανίζει» τις γυναίκες μετά τα πενήντα, η Χάλι Μπέρι είναι πάντα εδώ ως αρχιτέκτονας της δικής της μοίρας, μετατρέποντας τις προσωπικές της πληγές σε μια ηχηρή ακτιβιστική δράση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Παντρέψου με!» – Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία
Σχέση εξάρτησης 03.02.26

«Παντρέψου με!» - Η Σάρα Φέργκιουσον είχε παραδοθεί άνευ όρων στον Τζέφρι Έπσταϊν σύμφωνα με νέα στοιχεία

Η πρώην δούκισσα του Γιορκ, Σάρα Φέργκιουσον, επαίνεσε επίσης τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία ως «τον αδελφό που πάντα ήθελε να έχει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι
«Κατάρα των Κένεντι» 03.02.26

To τραγικό, ρομαντικό ειδύλλιο των Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Καρολίν Μπεσέτ γίνεται σειρά δια χειρός Ράιαν Μέρφι

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι «Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette» κινείται γύρω από έναν μεγάλο έρωτα και ένα άδοξο τέλος που συγκλόνισε την Αμερική.

Σύνταξη
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: «Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» – Τι λένε επιζώντες
Σοβαρές καταγγελίες 05.02.26

«Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» - Τι λένε επιζώντες από το ναυάγιο στη Χίο

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετέφερε στο in μαρτυρίες επιζώντων προσφύγων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου
Ερευνάται από τις Αρχές 05.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Πολιτική 05.02.26

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Υπέρ όσων έχουν δάνεια που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας
Ελλάδα 05.02.26

Υπέρ των δανειοληπτών που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη», θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν
Παναθηναϊκός 05.02.26

Ο ΠΑΟΚ θα νικούσε, Ράφα και παίκτες τον διευκόλυναν

Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ σέβεται το ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός. Αυτή η κομβική λεπτομέρεια ήταν η διαφορά των ομάδων στο χορτάρι, μαζί με τις αποφάσεις προπονητή και ποδοσφαιριστών του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes
«Αλλάξτε τον νόμο» 05.02.26

Πάνω από 1 εκατ. παιδιά «ξεγυμνώθηκαν» από την ΑΙ σε έναν χρόνο – Η UNICEF ζητά μέτρα για τα deepfakes

Η υπηρεσία του ΟΗΕ ζητά από τις κυβερνήσεις επεκτείνουν τον νομικό ορισμό του υλικού παιδικής πορνογραφίας ώστε να καλύπτει το περιεχόμενο που παράγεται με ΑΙ.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Επίσημη επιβεβαίωση 05.02.26

Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Άγκυρα

Την ημερομηνία για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα – Συστάσεις προς τους πολίτες
«Μην απαντάτε» 05.02.26

Νέα προσπάθεια εξαπάτησης με SMS και δήθεν αποστολέα τα ΕΛΤΑ - Συστάσεις προς τους πολίτες

Με σχετική ανακοίνωσή τους, τα ΕΛΤΑ εφιστούν την προσοχή του κοινού όταν λαμβάνουν τέτοια μηνύματα καθώς πρόκειται για «προσπάθεια νέας απάτης με την παράνομη χρήση της επωνυμίας των ΕΛΤΑ»

Σύνταξη
Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές
Ελλάδα 05.02.26

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ – Τι εντόπισαν οι Αρχές

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αναφέρεται σε δύο κακουργήματα - υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος - σηματοδοτώντας και ποινικές εξελίξεις.

Σύνταξη
