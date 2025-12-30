Τρίγωνα, κάλαντα και καρφιά: Οι χριστουγεννιάτικες ευχές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έσταζαν φαρμάκι

Το 2025 ήταν μια περίεργη χρονιά για εκείνη – όπως άλλωστε οι περισσότερες της τελευταίας πενταετίας. Εκείνη δείχνει να απολαμβάνει τη ζωή της όπως είναι τώρα, αλλά την ίδια ώρα μέλη της οικογένειας και θαυμαστές της ανησυχούν για την ψυχική της υγεία. Ωστόσο, αυτό ούτε καν φαίνεται να ενοχλεί την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η 44χρονη pop star, που τους τελευταίους μήνες προβληματίζει με τη συμπεριφορά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να στείλει της online ευχές της στην οικογένειά της – μόνο που αυτές δεν έκρυβαν ιδιαίτερη αγάπη μέσα τους. Θα λέγαμε ότι είχαν αρκετή δόση ειρωνείας και κακίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Britney Spears (@britneyspears)

«Καλά καθυστερημένα Χριστούγεννα στην όμορφη οικογένειά μου που ποτέ δεν μου έχει φερθεί άσχημα, δεν με έχει βλάψει, δεν έχει κάνει ποτέ κάτι απαράδεκτο ή δεν μου έχει προκαλέσει κάποιο απίστευτο τραύμα, που δεν μπορεί να διορθωθεί» έγραψε σε όλα τα προφίλ που διατηρεί στα social media – ένα μήνυμα που συνόδευε με μια φωτογραφία του χριστουγεννιάτικου δέντρου που στόλισε φέτος.

Ωστόσο, η ανάρτησή της είχε και συνέχεια – αυτή τη φορά γεμάτη αγάπη, για συγκεκριμένα μέλη της οικογένειάς της.

«Στην αγαπημένη αθώα οικογένειά μου… Λυπάμαι πολύ που είχε δουλειά φέτος τα Χριστούγεννα, αλλά σύντομα θα σας κάνω έκπληξη. Ανυπομονώ για αυτό. Όμορφή μου Ίβι, θέλω απλά να σε κρατήσω στην αγκαλιά μου, αγάπη μου» ολοκλήρωσε αναφερόμενη στην 7χρονη ανιψιά της.

Πάντως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν πέρασε μόνη της αυτά τα Χριστούγεννα. Μαζί της ήταν ο 19χρονος γιος της Τζέιντεν – με την pop star να ανεβάζει μια φωτογραφία τους στο Instagram. Όσο για τον 20χρονο Σιν, έπρεπε να μείνει στη Λουιζιάνα εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να περάσει τις γιορτές με τη γιαγιά του και τη θεία του Τζέιμι – Λιν.

Δηλαδή τις γυναίκες τις οποίες «κάρφωσε» στα social media η μητέρα του.