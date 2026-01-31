Πάρις Χίλτον: «Κάποτε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις γυναίκες» – Η φιλία με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και το κοινό τραύμα

Δεν αποτελεί μυστικό το ότι ο σκανδαλοθηρικός Τύπος υπήρξε ανελέητος στα zeros απέναντι στις Πάρις Χίλτον και Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με τα περιοδικά να δημοσιεύουν μια σειρά από άρθρα που παρουσίαζαν τις δύο γυναίκες ως «τρελές, χαζές ξανθιές» αποκαλύπτοντας δίχως δεύτερη σκέψη τόσο τις σχέσεις τους με γνωστούς και άγνωστους άνδρες, όσο και τα μπλεξίματα που είχαν με το νόμο.

Δεκαετίες αργότερα, οι δύο γυναίκες που κατακρεουργήθηκαν δημοσίως από κοινωνία και φυλλάδες, αναδημιουργούν την εικόνα τους.

Εμπειρία

Η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε πρόσφατα στην εκπομπή «I’ve Never Said This Before» με τον Τόμι ΝτιΝτάριο και μίλησε για το «κοινό τραύμα» που μοιράζεται με άλλες διάσημες γυναίκες που κατακρίθηκαν δημοσίως στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

«Ήμουν με την Μπρίτνεϊ πριν από λίγες εβδομάδες για τα γενέθλιά της στο Μεξικό και μιλούσαμε για το πόσο σκληροί και κακοί ήταν οι άνθρωποι τότε», είπε η Χίλτον. «Και αυτή είναι κάποια που μπορεί να καταλάβει ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάω. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν αυτό που λέω. Αυτή η [κακή εμπειρία] μας έχει κάνει και τις δύο πολύ δυνατές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paris Hilton (@parishilton)

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χίλτον καλέστηκε να αναφέρει τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό της.

«Τότε θεωρούνταν ψυχαγωγία να βρίζεις τις γυναίκες. Αυτή η κατάσταση φυσικά σε έκανε να θέλεις να απομονωθείς. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο και να μιλήσω στον νεότερο εαυτό μου, θα έλεγα: ‘Πάρις, θα περάσεις πολλά στη ζωή σου και μερικές φορές θα είναι πολύ δύσκολο, τρομακτικό και σκληρό, αλλά μια μέρα θα αξίζει τον κόπο’ », είπε, λίγο πριν συμπληρώσει ότι ο πόνος της αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για να ηγηθεί οργανισμών που έχουν ως στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Περήφανη για το πόσο δυνατή γυναίκα είναι»

Η φιλία των Πάρις Χίλτον και Μπρίτνεϊ Σπίαρς μετρά σχεδόν είκοσι χρόνια ζωής και τρυφερότητας. Τον Νοέμβριο του 2024, η Χίλτον γιόρτασε την 18η επέτειο της ημέρας που εκείνη και η τραγουδίστρια «εφηύραν την πρώτη selfie».

View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Από την πλευρά της, η Σπίαρς αναπόλησε τη φιλία της με την Χίλτον, στην αυτοβιογραφία της με τίτλο «The Woman in Me» (Η γυναίκα μέσα μου) που εκδόθηκε το 2023, γράφοντας: «Ποτέ δεν ήταν τόσο τρελή όσο την παρουσίαζε ο Τύπος», ενώ την ευχαρίστησε για την χρόνια παρουσία της στη ζωή της.

Την ίδια χρονιά, η Χίλτον δήλωσε στο περιοδικό People ότι ήταν «πολύ περήφανη» για την Σπίαρς.

«Ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να γράφεις την αυτοβιογραφία σου, γιατί πρέπει να σκεφτείς τόσες πολλές στιγμές της ζωής σου που είμαι σίγουρη ότι θέλεις να ξεχάσεις», εξήγησε. «Αλλά είναι πραγματικά μια θεραπευτική διαδικασία, και το να γράψω το βιβλίο μου, [Paris: The Memoir], άλλαξε τη ζωή μου ποικιλοτρόπως».

«Είμαι απλά περήφανη για το πόσο δυνατή γυναίκα είναι», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: People