Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.
- Συρία: Οι επιθέσεις των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων στο Χαλέπι υποστηρίζονται από την Τουρκία
- Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
- Άντρας στη Ζάκυνθο έβαλε φωτιά σε ασθενοφόρο – Τι βρέθηκε στην κατοχή του
- Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε… γκρεμό – Εγκλωβίστηκε μία γυναίκα
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη το βράδυ, 8 Ιανουαρίου, ότι «δεν θα ξαναεμφανιστεί ποτέ στις ΗΠΑ» για «εξαιρετικά προσωπικούς λόγους».
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία της να κάθεται δίπλα σε ένα λευκό πιάνο Yamaha, γράφοντας στη λεζάντα: «Φέτος θα στείλω αυτό το πιάνο στον γιο μου!!! Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι χορεύω στο Instagram για να θεραπεύσω πράγματα στο σώμα μου που οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Ναι, και μερικές φορές είναι ντροπιαστικό, αλλά πέρασα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου».
«Καλή τύχη, μικρέ μου φίλε!»
Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, γράφοντας: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά προσωπικούς λόγους, αλλά ελπίζω να καθίσω σε ένα σκαμνί με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου, σε ένα κότσο, και να εμφανιστώ με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία πολύ σύντομα».
View this post on Instagram
«Είναι ένας τεράστιος σταρ[…]Καλή τύχη, μικρέ μου φίλε!!!», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αναφέρεται στον Σον ή τον Τζέιντεν.
«Μου ραγίζει την καρδιά»
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίστηκε για τελευταία φορά ζωντανά στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2018, κλείνοντας την περιοδεία της «Piece of Me» με μια τελική παράσταση στο Grand Prix της F1 στο Ώστιν του Τέξας.
Είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στο Λας Βέγκας το 2019 για μια δεύτερη σειρά εμφανίσεων, «Domination», μετά την επιτυχία του «Britney Spears: Piece of Me», που ολοκληρώθηκε το 2017.
Ωστόσο, τελικά ανέβαλε την παρουσίαση του «Domination» και διέκοψε τις ζωντανές εμφανίσεις επ’ αόριστον λόγω οικογενειακών θεμάτων.
«Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα παρουσιάσω τo Domination. Ανυπομονούσα για αυτή την σειρά εκδηλώσεων και για να σας δω όλους φέτος, οπότε αυτή η απόφαση μου ραγίζει την καρδιά», έγραψε τότε στο Instagram. «Ωστόσο, είναι σημαντικό να βάζεις πάντα την οικογένειά σου πρώτα… και αυτή είναι μια απόφαση που όφειλα να πάρω».
*Με πληροφορίες από: Variety
- Τι δεν πρέπει να συζητήσετε με την αστυνομία αν σας συλλάβουν – Οι συμβουλές ενός ποινικολόγου
- Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
- Θεσσαλονίκη: Έπεσε οροφή καταστήματος μέσα σε εμπορικό κέντρο – Στο νοσοκομείο μία 45χρονη
- Άνεμοι έως 9 Μποφόρ εδραιώνουν το απαγορευτικό σε κεντρικά λιμάνια
- Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)
- «Σήμα» για σκλήρυνση της καταστολής στο Ιράν – Γιατί θεωρούνται κρίσιμες οι επόμενες ώρες
- Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
- Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις