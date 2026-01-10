magazin
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
10.01.2026 | 14:08
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»
Music Stage 10 Ιανουαρίου 2026 | 18:40

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δηλώνει ότι δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά στις ΗΠΑ λόγω «πολύ προσωπικών λόγων»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγραψε σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη το βράδυ, 8 Ιανουαρίου, ότι «δεν θα ξαναεμφανιστεί ποτέ στις ΗΠΑ» για «εξαιρετικά προσωπικούς λόγους».

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία της να κάθεται δίπλα σε ένα λευκό πιάνο Yamaha, γράφοντας στη λεζάντα: «Φέτος θα στείλω αυτό το πιάνο στον γιο μου!!! Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι χορεύω στο Instagram για να θεραπεύσω πράγματα στο σώμα μου που οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα. Ναι, και μερικές φορές είναι ντροπιαστικό, αλλά πέρασα από τη φωτιά για να σώσω τη ζωή μου».

«Καλή τύχη, μικρέ μου φίλε!»

Αν και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς απέκλεισε κάθε πιθανότητα μελλοντικών εμφανίσεων στις ΗΠΑ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, γράφοντας: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ ξανά στις ΗΠΑ για εξαιρετικά προσωπικούς λόγους, αλλά ελπίζω να καθίσω σε ένα σκαμνί με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο στα μαλλιά μου, σε ένα κότσο, και να εμφανιστώ με τον γιο μου… στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία πολύ σύντομα».

«Είναι ένας τεράστιος σταρ[…]Καλή τύχη, μικρέ μου φίλε!!!», πρόσθεσε, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αναφέρεται στον Σον ή τον Τζέιντεν.

«Μου ραγίζει την καρδιά»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίστηκε για τελευταία φορά ζωντανά στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2018, κλείνοντας την περιοδεία της «Piece of Me» με μια τελική παράσταση στο Grand Prix της F1 στο Ώστιν του Τέξας.

Είχε προγραμματίσει να επιστρέψει στο Λας Βέγκας το 2019 για μια δεύτερη σειρά εμφανίσεων, «Domination», μετά την επιτυχία του «Britney Spears: Piece of Me», που ολοκληρώθηκε το 2017.

Ωστόσο, τελικά ανέβαλε την παρουσίαση του «Domination» και διέκοψε τις ζωντανές εμφανίσεις  επ’ αόριστον λόγω οικογενειακών θεμάτων.

«Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα παρουσιάσω τo Domination. Ανυπομονούσα για αυτή την σειρά εκδηλώσεων και για να σας δω όλους φέτος, οπότε αυτή η απόφαση μου ραγίζει την καρδιά», έγραψε τότε στο Instagram. «Ωστόσο, είναι σημαντικό να βάζεις πάντα την οικογένειά σου πρώτα… και αυτή είναι μια απόφαση που όφειλα να πάρω».

*Με πληροφορίες από: Variety

World
Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Commerzbank: Υπαρκτός ο κίνδυνος μιας νέας κρίσης χρέους στην Ευρώπης

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«Το κρύβω;» – Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία
Καινούργιο αυτό; 10.01.26

«Το κρύβω;» - Η Κένταλ Τζένερ απαντάει στη μακροχρόνια φήμη που τη θέλει να είναι λεσβία

«Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία ότι κρύβω αυτό το πράγμα» είπε το διεθνές μοντέλο, Κένταλ Τζένερ, στο podcast «In Your Dreams» διαψεύδοντας τις φήμες του διαδικτύου ότι είναι «κρυφή λεσβία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης
Η φωνή της 10.01.26

Φραν Ντρέσερ – Η «Νταντά» μιλάει για τον καρκίνο, τη λάθος διάγνωση και το «πικρό χάπι» της μη τεκνοποίησης

Η ηθοποιός της θρυλικής σειρά των 80s, «Νταντά», η Φραν Ντρέσερ, λέει στο People ότι το να της πουν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει παιδιά μετά τον καρκίνο ήταν «ένα πικρό χάπι που έπρεπε να καταπιεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027
Προσκύνημα 10.01.26

«Ο κόσμος μου όλος» – Το πατρικό σπίτι του εφήβου Ντέιβιντ Μπόουι ανοιχτό στο κοινό από το 2027

Το δωμάτιο του έφηβου Ντέιβιντ Μπόουι, εκεί όπου γεννήθηκε η φιλοδοξία του να γίνει φαινόμενο, θα είναι ένας χώρος έμπνευσης για τους νέους που θέλουν να κυνηγήσουν τα όνειρα τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»
Φιλία χρόνων 09.01.26

Η νέα αισθησιακή καμπάνια της Μαντόνα για την Dolce & Gabbana – «Η μόνη γυναίκα που με φοβίζει»

«Η διαφήμιση είναι αναμφισβήτητα αισθησιακή», εξήγησε ο σχεδιαστής Domenico Dolce σε συνέντευξη του EL PAIS, αναφορικά με τη νέα καμπάνια του οίκου που έχει ως πρωταγωνίστρια την Μαντόνα, στο πλευρό του Αλμπέρτο Γκέρα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»
«Δεν το γνώριζες;» 09.01.26

Η καριέρα της Τζέιν Σέιμουρ πήρε την κάτω βόλτα όταν απέκτησε τη φήμη του «κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ»

Το 1973, η Τζέιν Σέιμουρ κέρδισε τον πολυπόθητο ρόλο της Solitaire στην πρώτη ταινία του Ρότζερ Μουρ «Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» - και οι συνέπειες ήταν καταστροφικές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του
Instagram Stories 09.01.26

«Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλες τις μαμάδες»: Η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλια του γιου της μακριά του

Μακριά από τον γιο της, Πάρη, θα περάσει φέτος τα γενέθλιά του η Ιωάννα Τούνη, με την influencer να μην κρύβει τη συγκίνησή της για την πρώτη φορά που δεν θα βρίσκεται δίπλα του σε μια τόσο σημαντική στιγμή

Σύνταξη
Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»
Ίαση 09.01.26

Κέιτ Μίντλετον: Γιορτάζει τα 44α γενέθλια της με λυτρωτικό βίντεο ευγνωμοσύνης – «Αληθινά ζωντανή»

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επιλέγει την ημέρα των 44ων γενεθλίων της για να μοιραστεί με τον κόσμο το τελευταίο κεφάλαιο μιας οδυνηρής αλλά λυτρωτικής διαδρομής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες
Ρευστότητα 10.01.26

Οι γυναίκες της Gen Z είναι πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες, παρά λεσβίες

Οι Gen Z χρήστριες της εφαρμογής γνωριμιών Zoe— εκείνες που γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2006 — ήταν πιο πιθανό να αυτοπροσδιορίζονται ως αμφιφυλόφιλες παρά ως λεσβίες, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν κορυφαίος του αγώνα, νίκησε εύκολα 2-0 την Αλγερία στον προημιτελικό του Κόπα Άφρικα και πέρασε στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα ενός άλλου παίκτη του Ολυμπιακού, το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
On Field 10.01.26

Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί

Τίποτε δεν είναι εύκολο στην Ευρωλίγκα, αλλά η τριάδα αγώνων που ακολουθεί μπορεί να προσφέρει ένα καλό σερί νικών στον Ολυμπιακό και ο Αμερικανός φόργουορντ μπορεί να προσφέρει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
Κόσμος 10.01.26

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ

«Ο πρόεδρος Τραμπ αποτρέπει την κατάσχεση των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, η οποία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις κρίσιμες προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν την οικονομική και πολιτική σταθερότητα», λέει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H Κύπρια σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι με καταγωγή από την Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Μάκλσφιλντ: Η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του FA Cup και η δήλωση της χρονιάς από τον πρόεδρό της! (vids)

Η Μάκλσφιλντ έγινε η πρώτη ομάδα έκτης κατηγορίας που αποκλείει την κάτοχο του Κυπέλλου Αγγλίας, με τον πρόεδρό της, Ρόμπερτ Σμέτχερστ να κάνει τη δήλωση της σεζόν μετά το τέλος του αγώνα...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

LIVE: Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη για τη 16η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτικά από το Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 10.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός

LIVE: Ατρόμητος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο
Ελλάδα 10.01.26

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίσθηκαν μαχαίρι, ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Τέσσερις έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού συνελήφθησαν, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παράβαση των Νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά

Σύνταξη
Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)
Ποδόσφαιρο 10.01.26

Βαθμό στο 90+4′ η Κόμο του Δουβίκα κόντρα στην Μπολόνια (1-1) – Τέσσερα γκολ στο Ουντινέζε – Πίζα (2-2)

Έστω και στο 90+4' η Κόμο του Τάσου Δουβίκα απέφυγε την εντός έδρας ήττα απέναντι στη Μπολόνια (1-1), σε αναμέτρηση για την 20 αγωνιστική της Serie A. Ισοπαλία με 2-2 στο παιχνίδι Ουντινέζε - Πίζα.

Σύνταξη
Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)
Μπάσκετ 10.01.26

Άρης Betsson – Ηρακλής 78-76: Η ψυχραιμία του Τζόουνς στο φινάλε έδωσε τη νίκη στους «κίτρινους» (vids)

Ο Άρης Betsson πήρε και το δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Ηρακλή, επικρατώντας μετά το Ιβανώφειο και στο «Nick Galis Hall», αυτη τη φορά με 78-76. Ο Μπράις Τζόουνς με 4Χ4 βολέ στο φινάλε «κλείδωσε» τη νίκη.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ
Και άλλα πολλά 10.01.26

Η μεγάλη μάχη στις Χρυσές Σφαίρες: Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και ο Τιμοτέ Σαλαμέ αναμετρώνται πριν τα Όσκαρ

Μεγάλα ονόματα, από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο έως τον Τιμοτέ Σαλαμέ, στοχεύουν στη νίκη στις Χρυσές Σφαίρες, το πιο σημαντικό προοίμιο των Όσκαρ του Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
