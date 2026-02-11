Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ιστορικό deal για την τραγουδίστρια – Πούλησε τον μουσικό της κατάλογο στην Primary Wave

Η 44χρονη pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να προχώρησε στην πώληση των δικαιωμάτων του καταλόγου της.

Ο μουσικός κατάλογος περιλαμβάνει θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Toxic», «Oops! … I Did It Again!», «… Baby One More Time», «Circus» και «Gimme More».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, το οποίο επικαλείται νομικά έγγραφα, η εξαγορά, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου έγινε από την εταιρεία μουσικών εκδόσεων Primary Wave.

Την είδηση επιβεβαίωσαν και οι New York Times, επικαλούμενοι πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων.

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πόσο πούλησε τον κατάλογο

Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν έρθει στο φως, τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επικερδείς τα τελευταία χρόνια.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως των Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber), Shakira και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake), σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Σπρίνγκστιν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony το 2021 για 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ίδια εταιρεία αγόρασε την μουσική των Queen για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2024.

Η τραγουδίστρια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως

Η Σπίαρς, με εννέα άλμπουμ στο ενεργητικό της από το 1999, παραμένει μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.

Παρά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή για δύο δεκαετίες, η ζωή της σημαδεύτηκε από πολυετή κηδεμονία. Για σχεδόν 14 χρόνια, η σταρ στερούνταν το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για την προσωπική της ζωή, την καριέρα και τα οικονομικά της. Το καθεστώς της κηδεμονίας έληξε οριστικά, τον Νοέμβριο του 2021.