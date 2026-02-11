Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ιστορικό deal για την τραγουδίστρια – Πούλησε τον μουσικό της κατάλογο στην Primary Wave
Ο μουσικός κατάλογος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς θεωρείται ευρέως ένας από τους πιο εμπορικά ισχυρούς στη σύγχρονη ποπ ιστορία.
Η 44χρονη pop star Μπρίτνεϊ Σπίαρς φέρεται να προχώρησε στην πώληση των δικαιωμάτων του καταλόγου της.
Ο μουσικός κατάλογος περιλαμβάνει θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Toxic», «Oops! … I Did It Again!», «… Baby One More Time», «Circus» και «Gimme More».
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, το οποίο επικαλείται νομικά έγγραφα, η εξαγορά, η οποία οριστικοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου έγινε από την εταιρεία μουσικών εκδόσεων Primary Wave.
Την είδηση επιβεβαίωσαν και οι New York Times, επικαλούμενοι πηγή με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων.
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Πόσο πούλησε τον κατάλογο
Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν έρθει στο φως, τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά επικερδείς τα τελευταία χρόνια.
Η κίνηση αυτή ακολουθεί το παράδειγμα και άλλων κορυφαίων καλλιτεχνών, όπως των Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen), Τζάστιν Μπίμπερ (Justin Bieber), Shakira και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake), σύμφωνα με τον Guardian.
Ο Σπρίνγκστιν πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών του στη Sony το 2021 για 500 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ίδια εταιρεία αγόρασε την μουσική των Queen για περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2024.
Η τραγουδίστρια με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως
Η Σπίαρς, με εννέα άλμπουμ στο ενεργητικό της από το 1999, παραμένει μία από τις καλλιτέχνιδες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως.
Παρά την κυριαρχία της στην ποπ σκηνή για δύο δεκαετίες, η ζωή της σημαδεύτηκε από πολυετή κηδεμονία. Για σχεδόν 14 χρόνια, η σταρ στερούνταν το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για την προσωπική της ζωή, την καριέρα και τα οικονομικά της. Το καθεστώς της κηδεμονίας έληξε οριστικά, τον Νοέμβριο του 2021.
