15.02.2026
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το λιντσάρισμα, τα δεσμά και η χρυσή εκδίκηση της ποπ πριγκίπισσας – «Δικαιοσύνη»
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το λιντσάρισμα, τα δεσμά και η χρυσή εκδίκηση της ποπ πριγκίπισσας – «Δικαιοσύνη»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πήρε την εκδίκηση της με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο -μετριέται σε εκατομμύρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έκανε κίνηση ματ καθώς η στρατηγική πώληση των δικαιωμάτων του καταλόγου της στην εταιρεία Primary Wave έναντι του ποσού των 200 εκατομμυρίων δολαρίων είναι, όπως λένε πηγές από το περιβάλλον της, «η αποκατάσταση της ιστορίας».

Για την 44χρονη πριγκίπισσα της ποπ, που ξεκίνησε από το Mickey Mouse Club για να γίνει το απόλυτο είδωλο των 00s, η προσωπική της ζωή συχνά επισκίαζε το έργο της.

Τώρα, η ίδια και οι συνεργάτες της διεκδικούν και παίρνουν το αφήγημα της πίσω εκεί που ανήκει. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένας φίλος της στο Page Six:

«Αυτή είναι η γ@μημένη η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, που διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα, επηρέασε κάθε καλλιτέχνη και συνεχίζει να το κάνει. Δεν αφορούν όλα το δράμα και είναι ώρα ο κόσμος να της φερθεί με τον γαμημένο σεβασμό που της αξίζει».

Η συμφωνία αυτή, που επισημοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει το μερίδιο των δικαιωμάτων της σε παγκόσμιες επιτυχίες όπως το …Baby One More Time και το Oops!… I Did It Again, ενώ η ίδια διατηρεί πλήρως τα δικαιώματα στο όνομα και την εικόνα της.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Forbes, το deal αυτό διπλασιάζει την προσωπική της περιουσία, ανεβάζοντας την καθαρή της αξία στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2021, η περιουσία της ανερχόταν σε περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια. Παρά τις περιοδείες, τα άλμπουμ και την τετραετή παραμονή της στο Λας Βέγκας που απέφερε πάνω από 137 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα, τα χρήματα που έφταναν στην ίδια ήταν ελάχιστα λόγω των διαχειριστικών εξόδων και των αμοιβών των κηδεμόνων.

YouTube thumbnail

Η διαφορά αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ληστρικές συμβάσεις του παρελθόντος. «Κέρδιζε μόνο 2-3% σε πνευματικά δικαιώματα από τα τρία πρώτα μεγάλα άλμπουμ της, ενώ οι περισσότεροι καλλιτέχνες παίρνουν 20-25%. Πρόκειται πραγματικά για μια προσπάθεια διόρθωσης της πορείας της ιστορίας», εξήγησε πηγή από το περιβάλλον της.

Παρά τις προσπάθειες ορισμένων να συνδέσουν την πώληση με την οικονομική της κατάσταση ή τις απαιτήσεις του πρώην συζύγου της, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο οποίος εισέπραττε 5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τη φροντίδα των γιων τους, έπαψε να λαμβάνει αυτό το ποσό τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι «ο Κέβιν δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική» και ότι η Σπίαρς δεν αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό πρόβλημα.

Μάλιστα, η ίδια φαίνεται να επικεντρώνεται στη βελτίωση των σχέσεων με τους γιους της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς, αφήνοντας πίσω τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Φέντερλαϊν στα απομνημονεύματά του.

YouTube thumbnail

Ο Κλέιτον Ντουράντ, καθηγητής μουσικής βιομηχανίας, εξηγεί ότι η συμφωνία με την Primary Wave αντιπροσωπεύει ένα νέο κεφάλαιο, «ένα κεφάλαιο στο οποίο η Μπρίτνεϊ μπόρεσε να πάρει μια απόφαση για τη μουσική της με τους δικούς της όρους».

Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου της The Woman in Me, με τον σκηνοθέτη του Wicked, Τζον Μ. Τσου, να υπόσχεται πως θα «της αποδώσει δικαιοσύνη».

Ο Τσου σκοπεύει να εξερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αντιμετωπίζει τις γυναίκες σταρ, τονίζοντας τον σεξισμό που εξακολουθεί να μαστίζει τη βιομηχανία.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ένας γνώστης της αγοράς: «Ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχει ακόμα τεράστιος σεξισμός. Αν η Μπρίτνεϊ έβγαινε με τα εσώρουχα και τραγουδούσε παράφωνα όπως έκανε ο Τζάστιν Μπίμπερ στα Grammy, ο κόσμος θα έλεγε ότι είναι τρελή».

Χρυσό κλουβί, ψηφιακή αποκαθήλωση

Τον Νοέμβριο του 2021, όταν ένας δικαστής τερμάτισε την 13ετή κηδεμονία που είχε στερήσει από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς τον έλεγχο της ζωής και των οικονομικών της, η τραγουδίστρια μπορούσε επιτέλους να ζήσει με τους δικούς της όρους. Αυτό νόμιζε.

Μετά από τη λήξη της κηδεμονίας της τραγουδίστριας το κίνημα του Free Britney γιόρταζε τη συμμετοχή του στον «απελευθερωτικό αγώνα» της σταρ.

Τα συνθήματα Ελευθερώστε τη Μπρίτνεϊ και Αφήστε τη Μπρίτνεϊ Ήσυχη [Leave Britney Alone] είχαν γίνει viral, μιμίδια, αφορμές για εκπομπές, podcast και αναρτήσεις που αναγνώριζαν στη σταρ το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και τη ζωή της.

Βέβαια έκτοτε, μία διαδικτυακή χορωδία παρατηρητών ουρλιάζει για τον τρόπο που η Σπίαρς καταγράφει αυτή την ελευθερία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφοντας κρυπτικές λεζάντες στο Instagram, ξορεύοντας έξαλλα σε βίντεο ή ποστάροντας τολμηρά πορτρέτα της με τα επίμαχα σημεία καλύπτονται μόνο από emojis.

Πρόσφατα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο άνδρας που είναι γνωστός κυρίως ως ο πρώην σύζυγος της Σπίαρς, κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του, με τα οποία παροτρύνει τους θαυμαστές της –πολλοί από τους οποίους ήταν οι αρχικοί υποστηρικτές του κινήματος για τον τερματισμό της κηδεμονίας– να Σώσουν την Μπρίτνεϊ [Save Britney] από τον κίνδυνο λόγω των «προβλημάτων ψυχικής υγείας της» -παρόλο που ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν έχει μιλήσει με την πρώην σύζυγό του εδώ και χρόνια.

Κάποιοι καλούν σε ιατρική παρέμβαση ενώ λέξεις όπως «μανιακή», «τρομακτική» και «παραληρηματική» χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα διαδικτυακά φόρουμ

Το βιβλίο του πυροδότησε ένα κύμα δημοσιευμάτων που αναπαράγουν τους ισχυρισμούς του εναντίον της Σπίαρς ενώ η δημόσια κερδοσκοπία σχετικά με την ψυχική της κατάσταση έχει φτάσει σε ένα κρεσέντο που δεν έχει παρατηρηθεί από την εποχή του 2000 —όταν τα δικαστήρια ανέθεσαν στον πατέρα της τον έλεγχο της ζωής της, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής της υγείας, των συνθηκών εργασίας, των ταξιδιών και της περιουσίας της.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, δεν είναι μόνο οι παπαράτσι που παρακολουθούν κάθε κίνηση της Σπίαρς —είμαστε όλοι μας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μετατραπεί στο νέο ταμπλόιντ, όπου ο καθένας μπορεί να υποδυθεί από την άνεση του σπιτιού του έναν εισαγγελέα, κοινωνικό λειτουργό, δημοσιογράφο που μπερδεύει ρόλους ή πανελίστα που σταυρώνει κόσμο -αν και στην ουσία του είναι απλά κουτσομπόλης.

Δέσμια όλων

Σήμερα, ακόμα και μια ατημέλητη γραμμή eyeliner ή ένα ακατάστατο σπίτι αρκούν για να ζητήσουν οι φρουροί των αναρτήσεων —είτε είναι ανώνυμοι χρήστες, είτε influencers που κυνηγούν τη φήμη, είτε κάποιοι από το παρελθόν της Σπίαρς— την επαναφορά της κηδεμονίας, απογυμνώνοντάς την εκ νέου από την ικανότητα να παίρνει τις δικές της αποφάσεις σημειώνει η Κατ Τένμπαρτζ στους New York Times.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν μια κακοφωνία που είναι δύσκολο να αγνοηθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Reddit, όπου τα φόρουμ snark σχολιασμού —μέρη όπου οι χρήστες μισούν εμμονικά celebrities και influencers, συνήθως γυναίκες— μπορούν αλγοριθμικά να προωθηθούν σε όσους ασχολούνται με περιεχόμενο σχετικό με διασημότητες.

Το διαδίκτυο δεν δείχνει συμπόνια στις διάσημες γυναίκες. Αντίθετα, όταν άνδρες σταρ αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας αντιμετωπίζονται συχνά με ανοχή, αν όχι με έπαινο, για την «τόλμη»

YouTube thumbnail

Ένα τέτοιο subreddit που παρακολουθεί τη Σπίαρς, δημιουργήθηκε το 2023 και λαμβάνει σχεδόν 200.000 εβδομαδιαίες προβολές. Σε μια από τις πιο δημοφιλείς αναρτήσεις του, γίνεται σύγκριση ενός βίντεο της Σπίαρς να χορεύει το 2018 με ένα βίντεο του 2024. Στο παλαιότερο βίντεο, οι χορογραφημένες κινήσεις της είναι πιο «σφιχτές» και τα μαλλιά της φαίνονται πιο φρεσκοβαμμένα.

«Αυτό συμβαίνει όταν σταματάς τα φάρμακά σου, σταματάς να πηγαίνεις σε θεραπεία και καταλήγεις με εγκεφαλική βλάβη», αναφέρει ένα από τα πιο «ευγενικά» σχόλια.

Άλλοι δηλώνουν ότι χρειάζεται ιατρική παρέμβαση και ότι αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό της. Λέξεις όπως «μανιακή», «τρομακτική» και «παραληρηματική» χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η Τζουν Γκρούμπερ, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Μπόουλντερ, επισημαίνει ότι «η γλώσσα που βλέπω να αναπαράγεται με την πάροδο του χρόνου γύρω από διασημότητες όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είναι η χρήση λέξεων όπως ‘τρελή’, ‘επικίνδυνη’, ‘μη ασφαλής’. Η δημόσια ανταπόκριση είναι συχνά να παθολογιοποιεί αυτές τις συμπεριφορές αντί να δείχνει συμπόνια».

Εκείνη και εκείνοι

Αντίθετα, οι άνδρες διασημότητες αντιμετωπίζονται συχνά με ανοχή, αν όχι με έπαινο, όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Μια νέα βιογραφική ταινία παρουσιάζει την κατάθλιψη του Μπρους Σπρίνγκστιν ως κλειδί της δημιουργικότητάς του ενώ οι θαυμαστές γελούν με τον κωμικό Πιτ Ντέιβιντσον όταν αστειεύεται για τη χρήση ναρκωτικών και τα συχνά περάσματά του από κέντρα αποτοξίνωσης.

Καθηγητής ψυχολογίας στο Μπέρκλεϊ εξηγεί ότι οι γυναίκες καλούνται να ανταποκριθούν σε τρία αντιφατικά πρότυπα: της στοργικής φροντίστριας, της σέξι «βόμβας» και της αβίαστα επιτυχημένης. Όταν αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε αυτά, είναι πιθανό να στιγματιστούν ως προβληματικές

YouTube thumbnail

Ούτε ο Ντέιβιντσον, ούτε ο Σπρίνγκστιν, ούτε καν ο ράπερ Γιε (Κάνιε Γουέστ) στερήθηκαν ποτέ την αυτονομία τους όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς — ή όπως η πρώην παρουσιάστρια Γουέντι Γουίλιαμς, η οποία βρίσκεται μπλεγμένη σε μια αμφιλεγόμενη κηδεμονία.

Οι διαφορές στην αντίληψη έχουν έμφυλες ρίζες. Ο Στίβεν Π. Χίνσοου, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Μπέρκλεϊ, εξηγεί ότι οι γυναίκες καλούνται να ανταποκριθούν σε τρία αντιφατικά πρότυπα: της στοργικής φροντίστριας, της σέξι «βόμβας» και της αβίαστα επιτυχημένης.

Όταν αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε αυτά, είναι πιθανό να στιγματιστούν: «Είναι τρελή», «Δεν ήταν ποτέ αξιόπιστη και λογική», «Δεν είναι καλή μητέρα».

Αυτά τα πρότυπα δεν εξαφανίστηκαν μετά τον τερματισμό της κηδεμονίας. Αντιθέτως, ορισμένοι θαυμαστές της Σπίαρς εξακολουθούν να αισθάνονται ότι τους χρωστά τον νεότερο εαυτό της.

Όπως έγραψε ένας χρήστης του Reddit: «Είμαι θαυμαστής που θέλει απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς θρηνούμε την παλιά Μπρίτνεϊ».

Όταν το κίνημα Free Britney άρχισε να κερδίζει δυναμική στο Ίντερνετ, απορρίφθηκε ευρέως ως θεωρία συνωμοσίας. Πράγματι, οι θαυμαστές κυνηγούσαν στοιχεία σε λεζάντες του Instagram και υπέθεταν τα πάντα.

Όμως, όταν οι πραγματικές σκέψεις της Σπίαρς για την κηδεμονία ακούστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δίκης στην κατάθεσή της, λίγους μήνες πριν η κηδεμονία λήξει, ο διαδικτυακός όχλος δικαιώθηκε. Εκείνη τη στιγμή, οι θαυμαστές της Σπίαρς αποδείχθηκαν να είναι πιο αξιόπιστοι από την οικογένειά της, τους συνεργάτες της και το ίδιο το νομικό σύστημα.

«Είμαι θαυμαστής που θέλει απαντήσεις. Κάποιοι από εμάς θρηνούμε την παλιά Μπρίτνεϊ» έγραψε χρήστης στο Reddit

YouTube thumbnail

Έκτοτε, πολλοί θαυμαστές που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της Μπρίτνεϊ έχουν προχωρήσει παρακάτω. Άλλοι, όμως, δεν μπόρεσαν να αποχωριστούν την ιδέα ότι εκείνη χρειάζεται κάποιον να τη σώσει, υπερασπιζόμενοι ότι αυτοί, ως «αληθινά αφοσιωμένοι θαυμαστές» της μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν κάτι που οι υπόλοιποι δεν βλέπουμε.

Οι θεωρίες συνωμοσίες μάλιστα γίνονται ολοένα και πιο παράξενες. «Η Σπίαρς έχει αντικατασταθεί από σωσία ή deepfake» λένε στα φόρουμ.

Ποιός τη φυλάει από τους φύλακες;

Αυτόν ακριβώς τον όχλο επιδιώκει να εκμεταλλευτεί και ο Φέντερλαϊν με τις νέες «ζουμερές» λεπτομέρειες στα απομνημονεύματά του, ειδικά εκείνες που την παρουσιάζουν τη Σπίαρς ως ανίκανη να φροντίσει τον εαυτό της και τους άλλους.

Οι αυτοδιορισμένοι «σωτήρες» της Σπίαρς δεν μπορούν να επιβάλουν μια νέα νομική ρύθμιση, αλλά μπορούν να ασκήσουν εξουσία πάνω στην εικόνα και το αφήγημα της, μπορούν να τη διαγνώσουν εξ αποστάσεως για τη δική τους ψυχαγωγία.

Οι θαυμαστές της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πραγματικά τη βοήθησαν να ξεφύγει από μια κατάφορη άδικη κατάσταση, σε τέτοιο βαθμό που την ημέρα που απελευθερώθηκε, η τραγουδίστρια τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους στον αγώνα της.

Όμως, η ευεργεσία ενός τόσο μεγάλου κοινού —υπερτροφοδοτούμενη από τις τάσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης— μοιάζει να μετουσιώνεται εύκολα σε κάτι πολύ πιο απαίσιο, κάτι σχεδόν γκροτέσκο και μοχθηρό.

Σε μια νέα μορφή κηδεμονίας όπου οι περιορισμοί στη Σπίαρς δεν υπαγορεύονται από έναν δικαστή, αλλά από τις ιδιοτροπίες ενός διαδικτυακού όχλου που την τρώει με αλγοριθμική ορμή απολαμβάνοντας την εξουσία των νέων ταμπλόιντ, των social media.

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι
«Αντίσταση μέχρι το τέλος» 15.02.26

Μη με κλάψετε, γιορτάστε: Γιατί στο Ιράν θάβουν τους νεκρούς τους με χορό και τραγούδι

Σε μια ιστορική καμπή για το Ιράν, το παραδοσιακό μαύρο του πένθους φωτίζεται από τα χρώματα της ανυπακοής, καθώς οι κηδείες των θυμάτων της κρατικής καταστολής μετατρέπονται σε εκρηκτικές γιορτές που αμφισβητούν ευθέως το θρησκευτικό κατεστημένο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό
Eurovision 11.02.26

Sing for Greece 2026: Αυτοί είναι οι 7 που πέρασαν στον τελικό – Όλα όσα έγιναν στον Α’ Ημιτελικό

Ο Α’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» ολοκληρώθηκε με ένταση, εκπλήξεις και δυνατές ερμηνείες. Το κοινό αποφάσισε: επτά καλλιτέχνες πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύνταξη
Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν
«Έχω ευθύνη» 10.02.26

Η Chappell Roan αποχωρεί από το πρακτορείο της μετά την αναφορά του ιδρυτή του Κέισι Γουάσερμαν στα αρχεία Έπσταϊν

«Έχω ευθύνη να προστατεύω τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Κανείς δεν θα έπρεπε να καλείται να δικαιολογεί ή να αγνοεί πράξεις που συγκρούονται τόσο έντονα με τις αξίες μας», έγραψε η Chappell Roan σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;
Ένα πανάκριβο "δωρεάν" 09.02.26

Πόσο «αξίζει» ο Bad Bunny;

Ο καλλιτέχνης που μετατρέπει το ημίχρονο του Super Bowl στη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική επένδυση της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας

Γεώργιος Μαζιάς
Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν
«American Idot» 08.02.26

Oι Green Day καλούν τους πράκτορες της ICE να παραιτηθούν «απ’ αυτή τη γ@μ@@@νη δουλειά» – Οι μπηχτές για τα αρχεία Έπσταϊν

«Όταν όλο αυτό τελειώσει — και θα τελειώσει κάποια στιγμή — η Κρίστι Νόεμ, ο Στίβεν Μίλερ, ο Τζ. Ντ. Βανς, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα σας πετάξουν σαν κακή συνήθεια», είπε ο κιθαρίστας των Green Day σε συναυλία , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Super Bowl

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα
inTickets 06.02.26

«Η έμπνευση είναι μια τυχαία συνάντηση»: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης για τη μουσική, τις συνεργασίες και την ορχήστρα Εστουδιαντίνα

Με περισσότερες από τρεις δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης μας μιλάει για την έμπνευση, την ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, αλλά και τη συνεργασία του με τις Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου στη σκηνή του Vox.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»
The Good Life 05.02.26

Τζάνετ Τζάκσον: Χειραφέτηση, πατροκτονία και η ιστορία του άλμπουμ που άλωσε την ποπ – «40 χρόνια Control»

40 χρόνια πριν, η Τζάνετ Τζάκσον κοίταξε κατάματα το παγκόσμιο στερέωμα της μουσικής βιομηχανίας και δήλωσε πως το μέλλον της ανήκει αποκλειστικά στην ίδια, μακριά από τη σκιά των αδελφών της και βέβαια του Μάικλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΟΦΗ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αφρικανική σκόνη: «Κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας – Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις
Ορατότης μηδέν 15.02.26

H αφρικανική σκόνη «κατάπιε» μεγάλο μέρος της χώρας - Πού καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις

O Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής μονάδας ΜΕΤΕΟ, μιλάει στο in για την ένταση και την έκταση του φαινομένου. Πότε η αφρικανική σκόνη θα υποχωρήσει.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ 1-1: Ισοπαλία με γκολ του τερματοφύλακα στο 90+6′ (vids)

Ο Ολυμπιακός Β’ προηγήθηκε με τον Μαρτίνη στο 64ο λεπτό, όμως η Μαρκό κατάφερε να ισοφαρίσει το 90+6′ με τον τερματοφύλακα Θεοδωράκη, αποσπώντας 1-1 για την 1η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League 2.

Σύνταξη
Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια
Ελλάδα 15.02.26

Τι λέει στο in η μητέρα του 19χρονου φερόμενου ως δράστη στην υπόθεση βιασμού και κακοποίησης στη Νίκαια

Όπως αναφέρει η μητέρα του 19χρονου, ο γιος της είχε αναφέρει το συμβάν ως «φάρσα» αναφερόμενος στα αυγά και τα ξύδια που είχαν πετάξει στο φίλο τους,

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
ΠΑΣΟΚ 15.02.26

Τσουκαλάς: Έργο Μητσοτάκη η καταβαράθρωση της αγοραστικής δύναμης – Ουραγός η Ελλάδα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού στη δήθεν «μάχη της κυβέρνησης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου», είπε ότι εδώ ισχύει αυτό που λέμε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά»

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

