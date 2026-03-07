Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για τη σύλληψή της: Όλοι κάνουν λάθη – αξίζει την ιδιωτικότητα που χρειάζεται

Ο πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σαμ Ασγκάρι, τοποθετήθηκε για τη σύλληψη της τραγουδίστριας, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά της και επισημαίνοντας ότι «όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη».

Ο 32χρονος μοντέλο και personal trainer μίλησε στο Fox News την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Όπως είπε, μπορεί να καταλάβει ότι τέτοιες καταστάσεις συμβαίνουν.

«Οι άνθρωποι κάνουν λάθη και το αντιλαμβάνομαι αυτό», ανέφερε ο Ασγκάρι, ο οποίος γεννήθηκε στην Τεχεράνη, σημειώνοντας παράλληλα ότι το ενδιαφέρον του αυτή την περίοδο είναι στραμμένο κυρίως στον πόλεμο που εξελίσσεται στο Ιράν.

Τόνισε επίσης ότι η Σπίαρς χρειάζεται χώρο από τη δημοσιότητα. «Όλοι αξίζουν ιδιωτικότητα. Ελπίζω ότι ο Τύπος έχει μάθει από όσα συνέβησαν στο παρελθόν και θα της δώσει τον χώρο που χρειάζεται», είπε.

Η σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια

Η 44χρονη τραγουδίστρια συνελήφθη το βράδυ της 4ης Μαρτίου στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας, με την κατηγορία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα και επέστρεψε στο σπίτι της το επόμενο πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας της Καλιφόρνια, το μαύρο BMW 430i που οδηγούσε η Σπίαρς εντοπίστηκε ύστερα από αναφορά ότι κινούνταν με επικίνδυνο τρόπο και μεγάλη ταχύτητα.

Όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν, διαπίστωσαν ενδείξεις ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών. Υποβλήθηκε σε τεστ νηφαλιότητας στο σημείο και στη συνέχεια συνελήφθη, καθώς —όπως ανέφεραν οι αρχές— υπήρχαν ενδείξεις ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει συνδυασμό αλκοόλ και ναρκωτικών.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων.

Η αντίδραση της πλευράς της Σπίαρς

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας χαρακτήρισε το περιστατικό «ένα ατυχές γεγονός που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί».

Όπως ανέφερε, η Σπίαρς σκοπεύει να συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και να κάνει τα απαραίτητα βήματα, με την ελπίδα ότι αυτή η εξέλιξη θα αποτελέσει την αρχή μιας αλλαγής που έχει καθυστερήσει πολύ στη ζωή της.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η τραγουδίστρια θα περάσει χρόνο με τους γιους της, ενώ οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούν να οργανώσουν ένα σχέδιο που θα τη βοηθήσει να βρει ξανά ισορροπία.

Ο γάμος και το διαζύγιο

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Σαμ Ασγκάρι γνωρίστηκαν το 2016 και παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2022. Ωστόσο, χώρισαν τον Ιούλιο του 2023 και το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με πηγές εκείνης της περιόδου, ο χωρισμός έγινε χωρίς αντιπαραθέσεις και το προγαμιαίο συμβόλαιο δεν αμφισβητήθηκε.

Μετά τον χωρισμό τους, ο Ασγκάρι είχε δηλώσει ότι η σχέση του με τη Σπίαρς ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του. «Ήταν ευλογία να μοιραστείς τη ζωή σου με κάποιον για τόσο καιρό. Οι άνθρωποι όμως μεγαλώνουν και ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους», είχε πει.

«Νιώθει συχνά μόνη»

Άτομο από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφερε ότι, μετά το περιστατικό, η Σπίαρς θέλει κυρίως να βρίσκεται κοντά σε φίλους.

Ωστόσο, όπως είπε η ίδια πηγή, η τραγουδίστρια ζει αρκετά απομονωμένα, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συναισθηματική της κατάσταση. Παρότι επιθυμεί ουσιαστικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω της, συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει σταθερές φιλίες.

*Με πληροφορίες από: People