Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05 Μαρτίου 2026, 18:40

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, το βράδυ της Τετάρτης στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ από πηγές των διωκτικών αρχών.

Η ποπ σταρ ακινητοποιήθηκε από την Τροχαία της Καλιφόρνια περίπου στις 21:30 και συνελήφθη επί τόπου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα κρατητήρια της κομητείας, όπου καταγράφηκε επισήμως γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, αφέθηκε ελεύθερη περίπου στις 06:00 το πρωί.

REUTERS/Eduardo Munoz

Περιοριστικά μέτρα εναντίον stalker

Η σύλληψη της Σπίαρς σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια θετική για εκείνη δικαστική εξέλιξη. Δικαστήριο της χορήγησε μόνιμα περιοριστικά μέτρα εναντίον ενός άνδρα από τη Λουιζιάνα, ο οποίος είχε εμφανιστεί απρόσκλητος στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ο άνδρας φέρεται να είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν αρκετές ανησυχητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσαν τη τραγουδίστρια.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η Σπίαρς, ο 51χρονος την παρενοχλούσε διαδικτυακά ήδη από το 2013, ενώ το 2025 είχε συλληφθεί για παράνομη είσοδο στην κατοικία της.

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν ανησυχία

Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιος είναι ο συγκεκριμένος άνδρας και ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί του. Η ομάδα της υποστήριξε επίσης ότι οι περισσότερες από τις αναρτήσεις του ήταν ασυνάρτητες, ενώ κάποιες θα μπορούσαν να θεωρηθούν απειλητικές.

Μεταξύ άλλων, ο άνδρας είχε δημοσιεύσει τη φράση «bullet hole heart» («καρδιά με τρύπα από σφαίρα»), γεγονός που αύξησε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της τραγουδίστριας, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

REUTERS/Mike Blake

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ακόμη ότι έχει «μακρύ και ανησυχητικό ποινικό παρελθόν». Το 2019 είχε καταδικαστεί για παράνομη είσοδο και επίθεση, ενώ έχει κατηγορηθεί και για διάρρηξη, παρενόχληση, διαδικτυακή παρακολούθηση (cyberstalking) και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα περιοριστικά μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως το 2030.

Τα προηγούμενα προβλήματα με τον νόμο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη. Το 2007 είχε κατηγορηθεί για πλημμέλημα έπειτα από σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες και αποχώρηση από το σημείο του ατυχήματος.

Η υπόθεση τελικά έκλεισε όταν η τραγουδίστρια αποζημίωσε τον ιδιοκτήτη του οχήματος για τις ζημιές, ενώ η δίκη για οδήγηση χωρίς άδεια στην Καλιφόρνια κατέληξε σε αδιέξοδο, καθώς οι ένορκοι δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε κοινή απόφαση.

Η απώλεια της επιμέλειας των παιδιών της

Λίγο μετά το περιστατικό εκείνης της περιόδου, η Σπίαρς έχασε και την επιμέλεια των δύο παιδιών της που έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μια σειρά ανησυχητικών δημόσιων περιστατικών, καθώς και ισχυρισμούς για κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ που είχαν απασχολήσει τότε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
