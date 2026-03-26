Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary
Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της 7ης Τέχνης περνάει μια περίεργη περίοδο. Από τη μια οι παραγωγές γίνονται όλο και πιο ακριβές, με εκατοντάδες ταινίες να κάνουν την εμφάνισή τους κάθε χρόνο. Από την άλλη, οι κινηματογραφικές αίθουσες βρίσκονται σε κρίση, αδυνατώντας να γεμίσουν και κινδυνεύοντας να βάλουν λουκέτο. Και σε αυτό το τελευταίο θέλει να βρει μια λύση ο Ράιαν Γκόσλινγκ.
Ο σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε σε έναν κινηματογράφο της Νέας Υόρκης, που ήταν κατάμεστος, με αφορμή την προβολή της τελευταίας του ταινίας Project Hail Mary και είχε μερικά λόγια να πει στο κοινό.
«Πριν από έξι χρόνια έφτασε στα χέρια μου το σενάριο του φιλμ. Το Project Hail Mary είναι το πιο φιλόδοξο project που έχω συμμετάσχει, έμοιαζε ακατόρθωτο αλλά ήταν τόσο καλό που άξιζε να το δοκιμάσω» είπε ο Ράιαν Γκόσλινγκ και συνέχισε: «Έξι χρόνια μετά τα καταφέραμε και βρισκόμαστε εδώ, πίσω στις αίθουσες. Δεν είναι δική σας δουλειά να τις κρατήσετε ανοιχτές (σ.σ. τις αίθουσες), αλλά δική μας να κάνουμε πράγματα που θα σας κάνουν να έρθετε σε αυτές».
Ryan Gosling just casually dropping in to surprise your theater? Anything is possible when you see #ProjectHailMary — now playing in theaters and IMAX everywhere. Get tickets at link in bio. pic.twitter.com/hBm5BeQErq
— Project Hail Mary (@projecthailmary) March 21, 2026
Ο… μονόλογος του 45χρονου ηθοποιού μπορεί να μοιάζει περίεργος, ωστόσο είχε λόγο ύπαρξης. Το Project Hail Mary είναι έως αυτή τη στιγμή η ταινία με το καλύτερο «άνοιγμα» μέσα στο 2026 – στο πρώτο τριήμερο της κυκλοφορία του οι εισπράξεις του ξεπέρασαν τα 140 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.
Παράλληλα, εδώ και καιρό, ο κόσμος του κινηματογράφου έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για το μέλλον των σινεμά. Οι πλατφόρμες streaming, που εμφανίζονται σαν τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια, έχουν μειώσει πάρα πολύ τα έσοδα στο box office (ακόμα δεν έχει καταφέρει να φτάσει στα 11 δισ δολάρια ετησίως της προ-Covid εποχής).
Ryan Gosling Tells Hollywood It’s Not Moviegoers’ Job to Keep Theaters Open: ‘It’s Our Job to Make Things’ That Are ‘Worth’ Viewers Coming Out https://t.co/LlJWokXlOQ
— Variety (@Variety) March 25, 2026
Αν θα καταφέρει ο Ράιαν Γκόσλινγκ να σώσει τα σινεμά, κανείς δεν το ξέρει. Ωστόσο το Project Hail Mary είναι μια καλή αρχή, καθώς μετά από καιρό ο κόσμος «έτρεξε» στις σκοτεινές αίθουσες για μια ταινία.
