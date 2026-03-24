Η ζακέτα του Ράιαν Γκόσλινγκ από το «Project Hail Mary» γίνεται viral – Θυμίζει Μεγάλο Λεμπόφσκι

Ο Γκόσλινγκ πρωταγωνιστεί στην ταινία των Amazon MGM Studios στον ρόλο του Ράιλαντ Γκρέις. Ο χαρακτήρας του δεν είναι σε καμία περίπτωση η επιτομή της κομψότητας καθώς σε μια σκηνή στέκεται με τα χέρια απλωμένα δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του Λάιονελ Μπόις, φορώντας μια πλεκτή ζακέτα, που θυμίζει έντονα το θρυλικό cardigan του Μεγάλου Λεμπόφσκι.

Φοράει, επίσης, το ίδιο πλεκτό σε χρώμα βρώμης σε μια άλλη σκηνή δράσης με τη Σάντρα Χιούλερ. Ωστόσο, η casual ζακέτα με τα τολμηρά μοτίβα με αλεπούδες προκάλεσαν meme και έντονο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με το πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το κλασικό πουλόβερ με ραβδώσεις στον γιακά και τις μανσέτες.

Καναδέζικη πλέξη

«Πόσο πολύ θέλετε τη ζακέτα του Ράιαν Γκόσλινγκ στο Project Hail Mary; Το θέλετε τόσο πολύ όσο εγώ;» είπε η σεναριογράφος και κριτικός ταινιών Τόμρις Λάφλι στον λογαριασμό της στο X, καθώς έδειχνε μια ζακέτα με λύκους από την Mary Maxim exclusive yarn and crafts που εξαντλήθηκε γρήγορα.

«Ως Καναδή, αναγνώρισα αμέσως το πουλόβερ με την αλεπού (ή λύκο) του Ράιαν Γκόσλινγκ ως vintage Mary Maxim, οπότε ήταν διασκεδαστικό να γράψω για τη σημασία και την ιστορία των χειροποίητων ζακετών», δήλωσε η δημοσιογράφος του Globe and Mail, Νατάλι Άτκινσον, στον δικό της λογαριασμό στο X σχετικά με αυτό το βασικό καναδικό χειμερινό ρούχο.

Ο Γκόσλινγκ δεν είναι ο μόνος χαρακτηριστικός Καναδός που αποδεικνύει ότι, όταν πρόκειται για μια απλή ζακέτα με φερμουάρ, αυτό που μετράει στο τελικό στυλ είναι η στάση που υιοθετείς -όταν φοράς κλασικά ρούχα τόσο βασικά και χοντρά οφείλεις να έχεις και το ανάλογο cool attitude

Άνεση και ζεστασιά

Τελικά, ο Γκόσλινγκ στην ταινία «Project Hail Mary» -η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2022 του συγγραφέα του «The Martian», Άντι Γουίρ, και στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ υποδύεται έναν δάσκαλο που αποστέλλεται έτη φωτός μακριά σε μια αποστολή για τη σωτηρία της ανθρωπότητας- αναζητούσε από την αρχή άνεση και ζεστασιά στη γκαρνταρόμπα του για την ταινία.

«Αν κοιτάξετε τη γκαρνταρόμπα του χαρακτήρα του Γκόσλινγκ, Ράιλαντ Γκρέις, είναι ένας συνδυασμός αυτών των πολύ συγκεκριμένων στοιχείων. Ο Ράιλαντ είχε ζήσει εμπειρίες με μια αλεπού και ήθελε να έχει μια ζακέτα με αλεπούδες πάνω του. Φορούσε μπλουζάκια με επιστημονικά μοτίβα, βασισμένα στα αστεία μπλουζάκια που φοράει ο γιος μου. Όλα είναι προσωπικές λεπτομέρειες» δήλωσε στο The Hollywood Reporter ο Κρις Μίλερ, σκηνοθέτης του Project Hail Mary μαζί με τον Φιλ Λορντ.

Το ανάλογο cool attitude

Ο Γκόσλινγκ δεν είναι ο μόνος χαρακτηριστικός Καναδός που αποδεικνύει ότι, όταν πρόκειται για μια απλή ζακέτα με φερμουάρ, αυτό που μετράει στο τελικό στυλ είναι η στάση που υιοθετείς -όταν φοράς κλασικά ρούχα τόσο βασικά και χοντρά οφείλεις να έχεις και το ανάλογο cool attitude.

Ο Χάτσον Γουίλιαμς, που υποδύεται τον Σέιν Χολάντερ στο επιτυχημένο γκέι δράμα χόκεϊ Heated Rivalry, έκανε το εμβληματικό φούτερ με φερμουάρ της Team Canada που φορούσε σε ένα επεισόδιο να γίνει viral στα κοινωνικά μέσα και πυροδότησε έναν διαγωνισμό μεταξύ των θαυμαστών της σειράς για να δουν ποια απομίμηση εντυπωσίασε, ενδεχομένως, περισσότερο.

Προς πώληση

Η σχεδιάστρια κοστουμιών της σειράς «Heated Rivalry», Χάνα Πούλεϊ, σχεδίασε το fleece μπουφάν ως ένα απλό και άνετο πανωφόρι για τον διακριτικό χαρακτήρα του Χολάντερ. «Ήθελα να φτιάξω κάτι που να φαίνεται ευκολοφόρετο, κάτι που να είναι άνετο και κάτι που θα έρχεται σε αντίθεση με αυτά που φορούσε ο Ίλια», εξήγησε η Πούλεϊ στο The Hollywood Reporter.

Τόσο πολύ που η εταιρεία παραγωγής του Heated Rivalry, Accent Aigu Entertainment, σύναψε συμφωνία με την εταιρεία ενδυμάτων Province of Canada για την παραγωγή του πλέον εμβληματικού fleece μπουφάν προς πώληση, αρχικά στον Καναδά.

Ευτυχώς

Και η Σίνθια Ερίβο έφερε τη δική της χολιγουντιανή ατμόσφαιρα στη μάλλινη «σέξι ζακέτα» που φορούσε ως Elphaba στο Wicked: For Good κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σκηνής με τον Fiyero, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι.

«Προέκυψε κυριολεκτικά από μια οργανική απόφαση… τι έχει στη διάθεσή της η Elphaba; Και ζώντας μόνη, τι επιλογή θα έκανε όταν ψάχνει για μια ρόμπα, έναν τρόπο να προστατευτεί και να ζεσταθεί; … Λειτουργεί ως ρόμπα για εκείνην τη συγκεκριμένη στιγμή» είπε ο σχεδιαστής κοστουμιών του Wicked, Πολ Τάζγεβερ, στο NPR σχετικά με την επιλογή του σχεδιασμού των κοστουμιών.

Ευτυχώς, η θρυλική πλεκτή ζακέτα του αγαπημένου Τζεφ Μπρίτζες στον Μεγάλο Λεμπόφσκι δεν έγινε viral με τη στενή έννοια του όρου, γιατί το 1998 τα σόσιαλ μίντια δεν υπήρχαν ως φορείς ιογενών ειδήσεων.

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com / Αρχική Φωτό: Ο Λάιονελ Μπόις υποδύεται τον Καρλ και ο Ράιαν Γκόσλινγκ τον Ράιλαντ Γκρέις στην ταινία «Project Hail Mary». Photo: Jonathan Olley /Amazon Content Services