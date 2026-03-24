Η ζακέτα του Ράιαν Γκόσλινγκ από το «Project Hail Mary» γίνεται viral – Θυμίζει Μεγάλο Λεμπόφσκι
Live in Style 24 Μαρτίου 2026, 21:50

Η ζακέτα με φερμουάρ και μοτίβα αλεπούς που φοράει ο Ράιαν Γκόσλινγκ στην ταινία «Project Hail Mary» έχει ξεσηκώσει τα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Ο Γκόσλινγκ πρωταγωνιστεί στην ταινία των Amazon MGM Studios στον ρόλο του Ράιλαντ Γκρέις. Ο χαρακτήρας του δεν είναι σε καμία περίπτωση η επιτομή της κομψότητας καθώς σε μια σκηνή στέκεται με τα χέρια απλωμένα δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του Λάιονελ Μπόις, φορώντας μια πλεκτή ζακέτα, που θυμίζει έντονα το θρυλικό cardigan του Μεγάλου Λεμπόφσκι.

Φοράει, επίσης, το ίδιο πλεκτό σε χρώμα βρώμης σε μια άλλη σκηνή δράσης με τη Σάντρα Χιούλερ. Ωστόσο, η casual ζακέτα με τα τολμηρά μοτίβα με αλεπούδες προκάλεσαν meme και έντονο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σχετικά με το πού μπορεί κανείς να βρει αυτό το κλασικό πουλόβερ με ραβδώσεις στον γιακά και τις μανσέτες.

Καναδέζικη πλέξη

«Πόσο πολύ θέλετε τη ζακέτα του Ράιαν Γκόσλινγκ στο Project Hail Mary; Το θέλετε τόσο πολύ όσο εγώ;» είπε η σεναριογράφος και κριτικός ταινιών Τόμρις Λάφλι στον λογαριασμό της στο X, καθώς έδειχνε μια ζακέτα με λύκους από την Mary Maxim exclusive yarn and crafts που εξαντλήθηκε γρήγορα.

«Ως Καναδή, αναγνώρισα αμέσως το πουλόβερ με την αλεπού (ή λύκο) του Ράιαν Γκόσλινγκ ως vintage Mary Maxim, οπότε ήταν διασκεδαστικό να γράψω για τη σημασία και την ιστορία των χειροποίητων ζακετών», δήλωσε η δημοσιογράφος του Globe and Mail, Νατάλι Άτκινσον, στον δικό της λογαριασμό στο X σχετικά με αυτό το βασικό καναδικό χειμερινό ρούχο.

Ο Γκόσλινγκ δεν είναι ο μόνος χαρακτηριστικός Καναδός που αποδεικνύει ότι, όταν πρόκειται για μια απλή ζακέτα με φερμουάρ, αυτό που μετράει στο τελικό στυλ είναι η στάση που υιοθετείς -όταν φοράς κλασικά ρούχα τόσο βασικά και χοντρά οφείλεις να έχεις και το ανάλογο cool attitude

Άνεση και ζεστασιά

Τελικά, ο Γκόσλινγκ στην ταινία «Project Hail Mary» -η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2022 του συγγραφέα του «The Martian», Άντι Γουίρ, και στην οποία ο σταρ του Χόλιγουντ υποδύεται έναν δάσκαλο που αποστέλλεται έτη φωτός μακριά σε μια αποστολή για τη σωτηρία της ανθρωπότητας- αναζητούσε από την αρχή άνεση και ζεστασιά στη γκαρνταρόμπα του για την ταινία.

«Αν κοιτάξετε τη γκαρνταρόμπα του χαρακτήρα του Γκόσλινγκ, Ράιλαντ Γκρέις, είναι ένας συνδυασμός αυτών των πολύ συγκεκριμένων στοιχείων. Ο Ράιλαντ είχε ζήσει εμπειρίες με μια αλεπού και ήθελε να έχει μια ζακέτα με αλεπούδες πάνω του. Φορούσε μπλουζάκια με επιστημονικά μοτίβα, βασισμένα στα αστεία μπλουζάκια που φοράει ο γιος μου. Όλα είναι προσωπικές λεπτομέρειες» δήλωσε στο The Hollywood Reporter ο Κρις Μίλερ, σκηνοθέτης του Project Hail Mary μαζί με τον Φιλ Λορντ.

Ο Χάτσον Γουίλιαμς, που υποδύεται τον Σέιν Χολάντερ στο επιτυχημένο γκέι δράμα χόκεϊ Heated Rivalry, έκανε το εμβληματικό φούτερ με φερμουάρ της Team Canada που φορούσε σε ένα επεισόδιο να γίνει viral στα κοινωνικά μέσα και πυροδότησε έναν διαγωνισμό μεταξύ των θαυμαστών της σειράς για να δουν ποια απομίμηση εντυπωσίασε, ενδεχομένως, περισσότερο.

«Heated Rivalry» / ΥοuTube

Προς πώληση

Η σχεδιάστρια κοστουμιών της σειράς «Heated Rivalry», Χάνα Πούλεϊ, σχεδίασε το fleece μπουφάν ως ένα απλό και άνετο πανωφόρι για τον διακριτικό χαρακτήρα του Χολάντερ. «Ήθελα να φτιάξω κάτι που να φαίνεται ευκολοφόρετο, κάτι που να είναι άνετο και κάτι που θα έρχεται σε αντίθεση με αυτά που φορούσε ο Ίλια», εξήγησε η Πούλεϊ στο The Hollywood Reporter.

Τόσο πολύ που η εταιρεία παραγωγής του Heated Rivalry, Accent Aigu Entertainment, σύναψε συμφωνία με την εταιρεία ενδυμάτων Province of Canada για την παραγωγή του πλέον εμβληματικού fleece μπουφάν προς πώληση, αρχικά στον Καναδά.


Ευτυχώς

Και η Σίνθια Ερίβο έφερε τη δική της χολιγουντιανή ατμόσφαιρα στη μάλλινη «σέξι ζακέτα» που φορούσε ως Elphaba στο Wicked: For Good κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής σκηνής με τον Fiyero, τον οποίο υποδύθηκε ο Τζόναθαν Μπέιλι.

«Προέκυψε κυριολεκτικά από μια οργανική απόφαση… τι έχει στη διάθεσή της η Elphaba; Και ζώντας μόνη, τι επιλογή θα έκανε όταν ψάχνει για μια ρόμπα, έναν τρόπο να προστατευτεί και να ζεσταθεί; … Λειτουργεί ως ρόμπα για εκείνην τη συγκεκριμένη στιγμή» είπε ο σχεδιαστής κοστουμιών του Wicked, Πολ Τάζγεβερ, στο NPR σχετικά με την επιλογή του σχεδιασμού των κοστουμιών.

Ευτυχώς, η θρυλική πλεκτή ζακέτα του αγαπημένου Τζεφ Μπρίτζες στον Μεγάλο Λεμπόφσκι δεν έγινε viral με τη στενή έννοια του όρου, γιατί το 1998 τα σόσιαλ μίντια δεν υπήρχαν ως φορείς ιογενών ειδήσεων.

H θρυλική πλεκτή ζακέτα του αγαπημένου Τζεφ Μπρίτζες στον Μεγάλο Λεμπόφσκι / YouTube

*Με στοιχεία από hollywoodreporter.com / Αρχική Φωτό: Ο Λάιονελ Μπόις υποδύεται τον Καρλ και ο Ράιαν Γκόσλινγκ τον Ράιλαντ Γκρέις στην ταινία «Project Hail Mary». Photo: Jonathan Olley /Amazon Content Services

Πόλεμος στο Ιράν: Αρχίζει να πλήττει την παγκόσμια οικονομία – Τι δείχνουν διεθνείς έρευνες

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Τραμπ: Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο – Πετύχαμε αλλαγή καθεστώτος

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Ποτέ δεν ξέρεις 24.03.26

Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Όσα είπε ο Jay-Z σε μια νέα, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη
Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν έγινε ο άνθρωπος-κλειδί για τον Λέον Μπλακ
Απειλές και «συμφωνίες σιωπής»: Πώς ο Έπσταϊν «καθάριζε» τις πληρωμές του Λέον Μπλακ προς γυναίκες

Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο
Αψήφησε τον ηλικιακό ρατσισμό, πόζαρε στα 97 της – Ο κόσμος της μόδας αποχαιρετά το γηραιότερο μοντέλο

Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…
Βαλένθια – Ολυμπιακός 85-84: Έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του…

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν
Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Ποιο είναι το πρόσωπο που προκρίνει ο Τραμπ για την ηγεσία του Ιράν

Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»
Αταμάν: «Ο Κέντρικ έπαιξε απίστευτα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού»

Ο Jay-Z μιλά για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής κακοποίησης, τα beef της σκηνής και την ατζέντα της Δεξιάς

Νέα Αριστερά: Εποχή Σακελλαρίδη μετά την παραίτηση Χαρίτση – Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ
Εποχή Σακελλαρίδη στη ΝΕΑΡ μετά την παραίτηση Χαρίτση - Ο δρόμος που ανοίγει για αλλαγή επικεφαλής στην ΚΟ

«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»
«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»

Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων
Πώς «μίκρυνε» η αίθουσα της δίκης των Τεμπών – Οι χώροι που «έφαγαν» θέσεις συγγενών και δικηγόρων

Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό
Ιράν: «Μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τo Oρμούζ – Επιστολή στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Συγκλονιστική εξομολόγηση από Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος – Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»
Η εξομολόγηση της Μπαντόσα: «Αυτός ο καταραμένος φόβος - Η Πάουλα δεν έφυγε, θα επιστρέψει»

Ιράν: Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times
Η Μεγάλη Βρετανία θα ηγηθεί δύναμης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ σύμφωνα με τους Times

«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ
«Βάλτ’ τα όλα σε θυρίδα», «δύο μαγαζιά είναι σε εικονική εταιρεία» – Οι διάλογοι του κυκλώματος με τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη
Πώς το χάος του Κόπα Άφρικα, προκαλεί πονοκέφαλο στις εταιρείες ανά τον πλανήτη

Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις
Φάμελλος: Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις

LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός
LIVE: Βαλένθια – Ολυμπιακός

Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης
Στο Reuters το ελληνικό PredatorGate: Ο Ντίλιαν αποδίδει την καταδίκη του σε προσπάθεια συγκάλυψης

«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Στην Ελλάδα μπλοκάρονται έρευνες για τα Τέμπη από νόμους που προστατεύουν πολιτικούς
«Καταπέλτης» η Κοβέσι: Η Ελλάδα μπλόκαρε την έρευνα για τα Τέμπη – Προστατεύονται πολιτικά πρόσωπα

LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός
LIVE: Ντουμπάι – Παναθηναϊκός

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

