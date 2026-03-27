Η «άγρια» επιστροφή του Ράιαν Γκόσλινγκ: Η επιτυχία του Project Hail Mary του άνοιξε την όρεξη

Την περασμένη δεκαετία, όποια κινηματογραφική… πέτρα κι αν σήκωνες, τον έβλεπες από κάτω. Εκείνη την περίοδο, ο Ράιαν Γκόσλινγκ πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις γνωστότερες παραγωγές του Χόλιγουντ – από το Crazy, Stupid, Love και το La La Land μέχρι το Drive και το Gangster Squad.

Και μετά ήρθε ο ελιτισμός. Ο 45χρονος ηθοποιός τα τελευταία χρόνια άρχισε να επιλέγει τις δουλειές του, σε τέτοιο βαθμό που έπαιζε το πολύ σε μια ταινία τη χρονιά. Ωστόσο η επιτυχία του Project Hail Mary φαίνεται ότι του άνοιξε την όρεξη και ετοιμάζει δυναμικά την επιστροφή του.

Έτσι, εκτός από το Star Wars: Starfighter που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2027, την ίδια χρονιά ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πρωταγωνιστήσει και στο νέο φιλμ των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ – ή αλλιώς όπως είναι γνωστοί στον χώρο του θεάματος Daniels.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, ενώ τα γυρίσματα αναμένονται να ξεκινήσουν στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι. Η Universal είχε ορίσει την κυκλοφορία της ταινίας για τις 12 Ιουνίου 2027, αλλά πρόσφατα μετέθεσε την πρεμιέρα για τις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Η συμφωνία του Ράιαν Γκόσλινγκ για την νέα παραγωγή των Daniels έκλεισε μόλις λίγες ημέρες αφότου η νέα του ταινία το Project Hail Mary, της Amazon MGM ξεπέρασε τις προσδοκίες στο box office με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται μέχρι στιγμής στα 100 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική και στα 155 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Οι Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, έκαναν το σκηνοθετικό τους ντεμπούτο με το «Swiss Army Man» το 2016, μια κωμωδία φαντασίας με πρωταγωνιστή τον Πολ Ντέινο στο πλευρό του Ντάνιελ Ράντκλιφ. Αναμένεται να αναλάβουν και την παραγωγή της νέας τους ταινίας, μαζί με τον Τζόναθαν Γουάνγκ, μέσω της συνολικής συμφωνίας της εταιρείας τους Playgrounds, με τη Universal.