Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα
Κόσμος 18 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Ουκρανικό: Τα ευρωπαϊκά «γουρουνάκια», οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και ένας πόλεμος φθοράς σε πολλά μέτωπα

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται όπως και ο πόλεμος. Ο Βλ. Πούτιν ξεδίπλωσε τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας λίγες ώρες πριν η Ευρώπη κληθεί να πάρει κρίσιμες αποφάσεις.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για να δοθεί ένας τέλος στην πολεμική σύρραξη Ρωσίας – Ουκρανίας. Η μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών στις διαπραγματεύσεις και η «σφήνα» της «Συμμαχίας των Προθύμων» από την πλευρά της Ευρώπης δεν έχουν αποφέρει μέχρι τώρα χειροπιαστά αποτελέσματα καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι αναφορές περί ρωσικής προετοιμασίας για επίθεση στην Ευρώπη αποτελούν «ψέματα και ανοησίες»

Κάπως έτσι, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιχείρησε να κάνει έναν απολογισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων του έτους και τις βασικές κατευθύνσεις της Μόσχας για την άμυνα και τη στρατιωτική βιομηχανία έχοντας «καρφωμένο» το βλέμμα του στην Ουκρανία και τους… συμμάχους της.

Νίκη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο

Ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας δήλωσε ότι η χώρα του θα επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί με διπλωματικά ή στρατιωτικά μέσα και θα επιδιώξει να διευρύνει μια ουδέτερη ζώνη ασφαλείας.

«Πρώτον, οι στόχοι της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε τις ριζικές αιτίες της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας», είπε αρχικά ο Πούτιν.

Χλευαστικός, χαρακτήρισε τους ευρωπαίους ηγέτες «γουρουνάκια» εκτιμώντας πως ήθελαν να επωφεληθούν από την κατάρρευση της Ρωσίας και έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.

Η Ευρώπη ήθελε να ανακτήσει «κάτι που είχε χάσει σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους και να εκδικηθεί» τη Ρωσία, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι αυτά τα σχέδια «απέτυχαν πλήρως».

Πρόσθεσε πως «αν η απέναντι πλευρά και οι ξένοι πάτρονές της αρνηθούν να δεσμευθούν σε ουσιαστικές συνομιλίες, η Ρωσία θα επιτύχει την απελευθέρωση των ιστορικών εδαφών της με στρατιωτικά μέσα. Η αποστολή της δημιουργίας και διεύρυνσης μιας ουδέτερης ζώνης ασφαλείας θα αντιμετωπιστεί επίσης με συνέπεια», υποστήριξε θέλοντας να θέσει ο ίδιος το πλαίσιο του διαλόγου.

Ελέγχει την κατάσταση

Από τις περιοχές της Ουκρανίας που η Ρωσία έχει διεκδικήσει ως δικό της έδαφος, ελέγχει επί του παρόντος την Κριμαία, περίπου το 90% της περιοχής του Ντονμπάς και το 75% της Χερσόνης και της Ζαπορίζια. Επιπλέον, κατέχει μέρος του εδάφους στις γειτονικές περιοχές του Χάρκοβο, Σούμι, Ντνιπροπετρόφσκ και Μικολάιβ.

Οι δηλώσεις Πούτιν σηματοδοτούν ότι η Μόσχα θα επιδιώξει περαιτέρω κέρδη σε μια περίοδο που υπάρχει έντονη κινητικότητα. Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου κορυφώνονται με την Ουκρανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με απώλεια εδαφών, παλεύοντας όμως για να διασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ όταν τελειώσει το αιματοκύλισμα.

Πόλεμος… φθοράς

Απέχοντας μόνο λίγους μήνες από τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων στα πεδία των μαχών η συντριπτική πλειονότητα των στρατιωτικών αναλυτών και των διεθνών παρατηρητών συμφωνεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε έναν κλασικό πόλεμο φθοράς. Ο στόχος δεν είναι η γρήγορη κατάληψη εδαφών αλλά η σταδιακή εξάντληση των πόρων του αντιπάλου (έμψυχο δυναμικό, πυρομαχικά, οικονομική αντοχή).

Η ρωσική ηγεσία πιστεύει ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Η στρατηγική φθοράς στοχεύει: Στην εσωτερική κατάρρευση της ουκρανικής κοινωνίας και του ηθικού του στρατού λόγω των συνεχών πιέσεων. Στην κόπωση της Δύσης, ώστε να μειωθεί η στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.

Πράγματι, με τις ΗΠΑ να μην δείχνουν διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν το Κίεβο, μεγάλο μέρος για να κρατηθεί «ζωντανή» η ουκρανική οικονομία πέφτει στις πλάτες της Ευρώπης.

Τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

Οι ηγέτες του μπλοκ αναζητούν τρόπους συνέχισης της χρηματοδότησης της Ουκρανίας και το 2026. Τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση όμως οι ηγέτες της ΕΕ κάθε άλλο παρά ενωμένοι είναι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το Βέλγιο αντέδρασε στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση δανείου ύψους 210 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, με τις Ιταλία, Μάλτα, Βουλγαρία και Τσεχία να εκφράζουν αιτιάσεις και να ζητούν την ύπαρξη εναλλακτικού σχεδίου.

Η Euroclear, η κεντρική αποθεματική τράπεζα του Βελγίου, κατείχε ομόλογα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα ομόλογα έχουν πλέον λήξει, αλλά τα μετρητά (περίπου 185 δισεκατομμύρια ευρώ) παραμένουν στην τράπεζα λόγω των κυρώσεων της ΕΕ κατά του Κρεμλίνου.

Ο βαθμός συναγερμού στη βορειοδυτική χώρα της Ευρώπης έχει ανέλθει στο «κόκκινο». Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατέθεσε αγωγή ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Μόσχας κατά της Euroclear, ζητώντας αποζημίωση ύψους 18,2 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 230 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg που επικαλείται ως βασική πηγή το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η ρωσική αγωγή συνιστά μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Μόσχας να αποτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη χρήση των «παγωμένων» περιουσιακών της στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η Euroclear, κεντρική αποθεματική τράπεζα του Βελγίου

Στο «παιχνίδι» και οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες;

Με ένα «blame game» να ξετυλίγεται μπροστά μας βέλγοι πολιτικοί και ανώτερα στελέχη στον τομέα των οικονομικών έχουν πέσει θύματα μιας εκστρατείας εκφοβισμού που ενορχηστρώνεται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες με στόχο να πείσουν τη χώρα να εμποδίσει τη χρήση περιουσιακών στοιχείων ύψους 185 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών που επικαλείται ο Guardian.

Αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι υπήρξε σκόπιμη στόχευση βασικών προσώπων της Euroclear, του αποθετηρίου τίτλων που κατέχει την πλειονότητα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, και ηγετών της χώρας.

Οι ηγέτες της ΕΕ που συναντώνται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη (18/12) συζητούν εάν θα εγκρίνουν τη δανειοδότηση της Ουκρανίας, με κεφάλαια από τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για να συνεχίσει η Ουκρανία να ανταποκρίνεται στις πολεμικές απαιτήσεις.

Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η εκστρατεία αποτελεί ευθύνη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU της Ρωσίας, αν και υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με τον βαθμό απειλής. «Έχουν σίγουρα εφαρμόσει τακτικές εκφοβισμού», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Τράπεζες
Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Alpha Bank: Σε γενικό μετασχηματισμό και rebranding το 2026

Tax
Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

Φορολογία: Φοροαφαίμαξη 13,4 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία

inWellness
inTown
