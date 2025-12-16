newspaper
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 10:10

Ουκρανία: Η προσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για καιρό στο τραπέζι, διαμηνύουν οι ΗΠΑ

Οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία συνεχίζονται με τις ΗΠΑ να αυξάνουν την πίεση και το Κίεβο να επιμένει ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει εδάφη

Σύνταξη
Δύο ημέρες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρωπαίων αξιωματούχων οδήγησαν σε σαφή πρόοδο σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά άφησαν σημαντικά κενά στο ζήτημα του εδάφους, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Η αμερικανική πλευρά θέλει να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με την Ουκρανία, την οποία μπορούν να παρουσιάσουν στους Ρώσους. Τα δύο κύρια σημεία τριβής κατά τη διάρκεια αρκετών εβδομάδων συνομιλιών ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα λάβει η Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, καθώς και τα όρια της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι οι πλευρές πλησιάζουν σε μια συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας, η οποία θα βασίζεται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Axios.

Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι – ο οποίος πέρασε επτά ώρες με τους συμβούλους του Τραμπ στο Βερολίνο τις τελευταίες δύο ημέρες – επιβεβαίωσε ότι οι πλευρές εξακολουθούν να έχουν «διαφορετικές θέσεις ως προς το έδαφος».

«Περίπλοκες» οι συζητήσεις για το εδαφικό

Το σχέδιο των ΗΠΑ απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από το περίπου 14% της περιοχής Ντονμπάς, το οποίο ελέγχει, αλλά το οποίο διεκδικεί η Ρωσία. Στο τελευταίο προσχέδιο αναφέρεται ότι τα εδάφη αυτά θα λειτουργούν ως αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη».

Το κλίμα των συνομιλιών περιγράφηκε ως θετικό και από τους ευρωπαίους ηγέτες με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει αισιόδοξος για όσα είχαν προτείνει οι ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Ζελένσκι έχει αμφισβητήσει δημόσια το ότι η Ρωσία δεν θα επέμβει μόλις αποσυρθούν τα ουκρανικά στρατεύματα και έχει επίσης δηλώσει ότι μόνο ο ουκρανικός λαός θα μπορούσε να συμφωνήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις, πιθανώς μέσω δημοψηφίσματος.

Μετά το πέρας των συνομιλιών της Δευτέρας στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν πιστεύει ότι οι ΗΠΑ «απαιτούν» από την Ουκρανία να παραχωρήσει την εν λόγω περιοχή, αλλά μεταφέρουν τις απαιτήσεις της Ρωσίας. Μια πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων περιέγραψε τις συζητήσεις σχετικά με το εδαφικό ζήτημα ως «περίπλοκες».

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε επίσης ότι θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία να αποφασίσει πώς θα χειριστεί το εδαφικό ζήτημα. Αλλά ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η υπόλοιπη προσφορά των ΗΠΑ – συμπεριλαμβανομένων των ισχυρότερων εγγυήσεων ασφαλείας που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα – «δεν θα παραμείνει στο τραπέζι για πάντα».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ότι είχε μια καλή και μακρά συζήτηση με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες.
«Τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλά… Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία από ποτέ», είπε ο Τραμπ.

Νέος γύρος συνομιλιών

Ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσε μάλιστα ότι το «90%» των ζητημάτων έχει επιλυθεί μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, αλλά ορισμένα από τα εκκρεμή ζητήματα απαιτούν τεχνικές συζητήσεις.

Πιθανότατα θα υπάρξουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο «κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορούσε να είναι το Μαϊάμι, με ομάδες εργασίας, στρατιωτικούς, που θα εξετάσουν το ζήτημα», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Το κλίμα των συνομιλιών περιγράφηκε ως θετικό και από τους ευρωπαίους ηγέτες με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει αισιόδοξος για όσα είχαν προτείνει οι ΗΠΑ σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι οι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι συνομιλητές εξεπλάγησαν που η αμερικανική πλευρά ήταν πρόθυμη να προσφέρει τόσα πολλά για τις εγγυήσεις ασφαλείας – και ότι πίστευαν ότι η Ρωσία θα συμφωνούσε.

«Η παροχή αυτής της εγγύησης του Άρθρου 5, τύπου ΝΑΤΟ, είναι κάτι που ο Πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι μπορεί να πείσει τη Ρωσία να αποδεχτεί», είπε ο αξιωματούχος. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας «θα πρέπει να υποβληθούν στη Γερουσία», αλλά δεν ανέφερε αν η κυβέρνηση θα επιδιώξει μια επίσημη συνθήκη.

Το σίγουρο πάντως είναι, λένε οι ΗΠΑ, ότι η πρόσφορά για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για πολύ καιρό στο τραπέζι.

Διευκρινίσεις

Ο Ζελένσκι είπε ότι ήθελε μια σαφέστερη κατανόηση του πώς θα λειτουργούσαν οι εγγυήσεις ασφαλείας πριν λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις για το έδαφος, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «είμαστε πολύ κοντά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας».

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι αυτή η συμφωνία προσφέρει στην Ουκρανία ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας, επιταχύνει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζει δισεκατομμύρια στο τραπέζι για την ανοικοδόμηση – αλλά συνοδεύεται από το πικρό χάπι των μαζικών εδαφικών παραχωρήσεων.

Η Ρωσία από την άλλη θα εξασφάλιζε εδαφικά κέρδη και την ευκαιρία να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία και την κοινότητα των εθνών.

Η αποστολή, όπως την περιέγραψε ένας Αμερικανός αξιωματούχος, είναι να «καταστρώσουμε το ισχυρότερο δυνατό πακέτο, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε να επιστρέψουμε στη Ρωσία με κάτι που μπορεί να κλείσει αυτό το θέμα».

Ωστόσο, αξιωματούχοι στο Κίεβο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες είναι επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο η Ουκρανία να συμφωνήσει σε επώδυνες παραχωρήσεις, κάτι που όπως υποστηρίζουν θα «άνοιγε την όρεξη» της Ρωσίας για περισσότερα.

Προς το παρόν οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι υποστηρίζουν την πρόταση του Μερτς για κατάπαυση πυρός τα Χριστούγεννα, ενώ οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι η πρόταση για τις εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι για πολύ καιρό στο τραπέζι.

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Πολιτική μετατόπιση 16.12.25

«Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική

Με νέο σημείο αναφοράς τη Χιλή, το MAGA αφήγημα για το μεταναστευτικό και την ασφάλεια επανασχεδιάζει τον πολιτικό «χάρτη» στη Λατινική Αμερική, με ώθηση ένα «τσουνάμι» απογοητευμένων ψηφοφόρων

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς
Φτιαγμένη από AI 16.12.25

Καλωσορίσατε στην Grokipedia του Έλον Μασκ: Σαν να λέμε Wikipedia, αλλά για εθνικιστές και ακροδεξιούς

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο ήθελε να «καθαρίσει» την προπαγάνδα από τη Wikipedia, οπότε δημιούργησε μια συλλογή ρατσιστικών ψευδών πληροφοριών: Την Grokipedia

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ειρηνικός: Νέες δολοφονικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ανθρώπων που επέβαιναν σε πλεούμενα
8 νεκροί 16.12.25

Νέες «ναρκω»-δολοφονίες των ΗΠΑ στον Ειρηνικό

Νέες δολοφονικές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον πλεούμενων στον Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας, κατά την κυνική τους ομολογία, οκτώ ανθρώπους που επέβαιναν σ' αυτά.

Σύνταξη
Ο Μαδούρο απειλεί τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής – «Μην αγγίξετε ούτε τρίχα Βενεζουελανού»
«Ναζιστικό πρόγραμμα» 16.12.25

Ο Μαδούρο απειλεί τον «οπαδό του Χίτλερ»-νεοκλεγέντα πρόεδρο της Χιλής

«Τους Βενεζουελανούς να τους σέβεστε!», επισημαίνει ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, ο οποίος υποσχέθηκε να απελάσει περίπου 340.000 μετανάστες...

Σύνταξη
Βολιβία: Αυξήθηκε κατά 10% η επιφάνεια των καλλιεργειών κόκας το 2024
340.000 στρέμματα 16.12.25

Αβγατίζει η καλλιέργεια κόκας στη Βολιβία

Με τις καλλιέργειες κόκας να φθάνουν τα 340.000 στρέμματα το 2024, η Βολιβία κατέλαβε πέρυσι την τρίτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων από το BBC με αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση
«Συκοφαντική δυσφήμιση» 16.12.25

Τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια ζητάει ο Τραμπ με αγωγή του κατά του BBC

Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του BBC, με την οποία ζητάει αποζημίωση τουλάχιστον 5 δισ. δολαρίων, ανοίγοντας για πρώτη φορά διεθνές μέτωπο με μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Αυστραλία: Το κίνητρο της σφαγής μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος, δηλώνει ο Αλμπανέζι
Αντονι Αλμπανέζι 16.12.25 Upd: 03:07

Το κίνητρο της σφαγής στην Αυστραλία μοιάζει να είναι το Ισλαμικό Κράτος

Το κίνητρο για τη σφαγή που φέρονται να προκάλεσαν πατέρας και γιος στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ μοιάζει να είναι η «ιδεολογία» τους για το Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με τον Αντονι Αλμπανέζι.

Σύνταξη
Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών
Ως εγγύηση 16.12.25

Η φον ντερ Λάιεν δείχνει Ουκρανία στην ΕΕ και της δίνει την τελική απόφαση για την παραχώρηση εδαφών

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σαφές πως η πίεση στη Ρωσία θα μεγιστοποιηθεί και θα ενταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Ουκρανία μπορεί να αποφασίσει για τα εδάφη της, πρόσθεσε.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς – Τρομακτικό βίντεο
Έχασαν τον έλεγχο 16.12.25

Πτώση αεροπλάνου στο Μεξικό, φόβοι για τουλάχιστον δέκα νεκρούς - Τρομακτικό βίντεο

Αεροσκάφος στο Μεξικό έπεσε πάνω σε υπόστεγο μετά από ανεξέλεγκτη πορεία, κατά την οποία γύρισε στο πλάι πετώντας για αρκετά δευτερόλεπτα πριν συντριβεί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά
Απετράπη επίθεση 16.12.25

Γερμανία: Συνελήφθη 21χρονος ως ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης σε χριστουγεννιάτικη αγορά

Ο άνδρας, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται ότι σχεδίαζε επίθεση με «ισλαμικό κίνητρο». Έχουν ενταθεί η προειδοποιήσεις στους πολίτες, λόγω των εορταστικών ημερών.

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)
Μπάσκετ 16.12.25

NCAA: Νέα διάκριση για τον Αβδάλα (pic, vid)

Το... hype γύρω από τον Νεοκλή Αβδάλα στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ συνεχίζεται και μάλιστα απολύτως δικαιολογημένα, με τον νεαρό γκαρντ να αναδεικνύεται ξανά ρούκι της εβδομάδας.

Σύνταξη
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών
Μάχη κορυφής 16.12.25

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή, με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, με φόντο την απεργία της ΑΔΕΔΥ και Εργατικών Κέντρων - Όλες τις προηγούμενες μέρες η αντιπολίτευση εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τους αγρότες, την ακρίβεια και τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)
Μπάσκετ 16.12.25

NBA: Απίθανος Γιόκιτς νίκησε την τιτανομαχία με τον Σενγκούν – Έγραψε Ιστορία ο Κούπερ Φλαγκ (vids)

Σε ένα απίθανο ματς στο Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς βγήκε νικητής στην τιτανομαχία με τον Αλπερέν Σενγκούν και οδήγησε τους Νάγκετς στη νίκη επί των Ρόκετς, με τους δύο σέντερ να καταγράφουν τριπλ νταμπλ - Ιστορία έγραψε ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ στην ήττα των Μάβερικς στη Γιούτα.

Σύνταξη
Οι σκύλοι δεν ξεχνούν ποτέ τα αδέλφια τους – Είναι αλήθεια;
Η μνήμη «ξεθωριάζει» 16.12.25

Μπορούν οι σκύλοι να αναγνωρίσουν τα αδέρφια τους μετά από πολλά χρόνια;- Τι μαρτυρούν επιστημονικές μελέτες

Οι αδελφικοί δεσμοί αίματος δεν ξεχνιούνται από τον άνθρωπο ό,τι κι αν συμβεί. Οι σκύλοι όμως, διαγράφουν από τη μνήμη τους τα αδέλφια τους;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Σοκάρει η εξομολόγηση του Τζον Τέρι: «Σκέφτηκα να πηδήξω από τον 25ο όροφο, ακόμη ξυπνάω μέσα στη νύχτα» (vids)

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο παλαίμαχος αρχηγός της Τσέλσι, Τζον Τέρι, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον χαμένο τελικό του Champions League από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2008.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Euroleague 16.12.25

Παναθηναϊκός: Μεγάλο παιχνίδι στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στην Πόλη (19:45) την πρωταθλήτρια Ευρώπης και την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, τη Φενέρμπαχτσε, με στόχο την επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα

Σύνταξη
Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο
Euroleague 16.12.25

Η Εφές βλέπει… Ελλάδα για μεταγραφές – Οι τρεις παίκτες που κοιτάζει ο Πάμπλο Λάσο

H Εφές επισημοποίησε τη συμφωνία με τον Πάμπλο Λάσο και «ψάχνεται» στην αγορά, διότι έχει «χτυπηθεί» από τραυματισμούς – Τι λένε για τον Σέιμπεν Λι, οι «ματιές» στον Κρις Σίλβα και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Σύνταξη
Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998
Φόβος και παράνοια 16.12.25

Οι τελικοί του NBA, οι Σικάγο Μπουλς και το Λας Βέγκας – Το τρελό διήμερο του Ντένις Ρόντμαν στην «πόλη της αμαρτίας» το 1998

Μια από τις πιο τρελές και σχετικά άγνωστες ιστορίες των τελικών του NBA, η «κοπάνα» του Ντένις Ρόντμαν στο Λας Βέγκας ενώ οι Σικάγο Μπουλς έπαιζαν για το δεύτερο συνεχόμενο threepeat μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες
Ξαναχτυπά 16.12.25

Ρατσιστικό, ομοφοβικό παραλήρημα Παρασκευαΐδη (ΠΑΣΟΚ): Βλέπει τζιχαντιστές μετανάστες και gay που προσβάλλουν το χριστιανικό ιδεώδες

Για άλλη μια φορά ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, τοποθετήθηκε σαν να ανήκε σε ακροδεξιό κόμμα, με βολές κατά μεταναστών. Ζήτησε «να τους διώχνουμε», επικαλούμενος την «τουρκική απειλή» και τον ισχυρισμό ότι «μπορεί να είναι τζιχαντιστές». Παράλληλα επέμεινε στις σκοταδιστικές απόψεις του για τον γάμο ομοφύλων

Σύνταξη
Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Φλορεντίνο Πέρεθ: «Είναι πιθανό κάποιες ομάδες να έχουν υποβιβαστεί λόγω της υπόθεσης Νεγκρέιρα»

Η Μπαρτσελόνα και περιβόητη υπόθεση «Νεγκρέιρα» βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του Φλορεντίνο Πέρεθ, κατά την ομιλία του στους δημοσιογράφους, στο καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο γεύμα που παραθέτει.

Σύνταξη
