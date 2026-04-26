25.04.2026 | 22:59
Νέος σεισμός στην Κρήτη
Η φορολογία της Ιταλίας «μαγνητίζει» τους πλούσιους
Διεθνής Οικονομία 26 Απριλίου 2026, 05:00

Η Ιταλία κερδίζει σταδιακά πλούσιους… μετανάστες – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την κάνει πιο ελκυστική

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Spotlight

Η Ιταλία έχει ήδη δεχτεί επικρίσεις από τη γαλλική κυβέρνηση για τη χρήση φορολογικών κινήτρων με σκοπό να προσελκύσει πλούσιους Γάλλους και άλλους ξένους κατοίκους, αλλά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να πλήττει τα κράτη του Κόλπου, η Ιταλία έχει καταστεί ένας ακόμη πιο ελκυστικός προορισμός για τους πλούσιους.

Ο Ρόμπερτ, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «μέτρια πλούσιο», μετακόμισε στην Ιταλία πριν από οκτώ χρόνια, μετά από μια καριέρα στον τομέα των υπολογιστών που κατέληξε με την πώληση της εταιρείας του, αναφέρει το BBC. Ο Ρόμπερτ – που δεν είναι το πραγματικό του όνομα –  μπορεί να μην συγκαταλέγεται στους Γάλλους δισεκατομμυριούχους που έχουν καταφύγει στην Ιταλία για να αποφύγουν τη γαλλική εφορία, αλλά τα πλεονεκτήματα για τον ίδιο είναι σαφή.

Η  αγορά ενός σπιτιού στη Ρώμη και η απόκτηση της ιδιότητας του φορολογικού κατοίκου της Ιταλίας ήταν ένα πολύ ωραίο μέρος του πακέτου που προσφέρει η χώρα, όπου τα άτομα με υψηλή καθαρή περιουσία μπορούν να πληρώνουν έναν σταθερό ετήσιο φόρο επί όλων των ξένων εισοδημάτων – ανεξάρτητα από το ποσό – και να απολαμβάνουν μια σειρά από άλλες απαλλαγές.

Η διαφορά ανάμεσα στην Ιταλία και τη Γαλλία

Αν είχε αγοράσει σπίτι στη Γαλλία, θα έπρεπε να πληρώσει αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν frais de notaire (αμοιβές συμβολαιογράφου), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων πηγαίνει στην κυβέρνηση (όπως ο φόρος χαρτοσήμου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων στις ΗΠΑ). Στην Ιταλία υπάρχει απαλλαγή για την prima casa, το πρώτο σπίτι που αγοράζετε.

Στη Γαλλία πρέπει επίσης να πληρώνεις φόρο ακίνητης περιουσίας (taxe foncière ή φόρο γης). «Εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο για την prima casa (πρώτη κατοικία)», λέει ο Ρόμπερτ, αν και επισημαίνει ότι «υπάρχει υψηλό τέλος για τη συλλογή απορριμμάτων». Το καλύτερο, κατά τη γνώμη του, είναι ότι δεν υπάρχει φόρος κληρονομιάς για ακίνητα που κατέχεις στην Ιταλία αξίας έως 1 εκατομμυρίου ευρώ (1,1 εκατομμύρια δολάρια) και είναι μόνο 4% πάνω από αυτό το όριο.

Στη Γαλλία το αφορολόγητο όριο είναι πολύ χαμηλότερο – 100.000 ευρώ (110.000 δολάρια) – και πάνω από αυτό υπάρχει μια κλιμακωτή κλίμακα μέχρι ένα ανώτατο ποσοστό 45%.

«Σε αυτό το στάδιο, όμως, πρόκειται περισσότερο για «ερωτήσεις από επιχειρηματίες και εύπορους που αναρωτιούνται αν θα ήθελαν να μετακομίσουν ή όχι, παρά για άτομα που μετακομίζουν πραγματικά», εξηγεί ο Ζερόμ Μπαρ. «Η μετεγκατάσταση απαιτεί πλήρη δέσμευση και προσεκτικό σχεδιασμό», τονίζει. Προσθέτει ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων «πρέπει να αλλάξουν την έδρα της εταιρείας τους. Στη Γαλλία υπόκεινται σε φόρο εξόδου».

Οι πλούσιοι απο τις χώρες του Κόλπου

Εάν πολλοί πλούσιοι Γάλλοι βρίσκονται στο στάδιο του «σκέφτομαι να μετακομίσω», το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο έντονο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημειώνει το BBC.

Ωστόσο, το να εγκαταλείψουν το καθεστώς μηδενικής φορολογίας του Ντουμπάι θα είναι πολύ δύσκολο για πολλούς. «Όταν βρίσκεσαι σε μια χώρα όπου δεν πληρώνεις κανέναν φόρο, είναι πολύ δύσκολο να επιστρέψεις σε μια χώρα όπου πρέπει να πληρώνεις πολλούς. Ειδικά για όσους έχουν συνηθίσει να ξοδεύουν πολλά χρήματα. Το καθαρό εισόδημα που μένει στην τσέπη σου είναι πολύ διαφορετικό, λέει ο Barre. Και, προσθέτει, οι άνθρωποι που έχουν συνηθίσει τη ζωή χωρίς φόρους «δεν έχουν συνηθίσει πια τις διοικητικές διατυπώσεις – φορολογικές δηλώσεις, έγγραφα – οπότε δεν είναι εύκολο».

«Είναι αναπόφευκτο ότι πολλοί άνθρωποι θα ξανασκεφτούν τα ΗΑΕ», λέει ο Peter Ferrigno της Henley & Partners. «Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να ξεριζώσουν οι άνθρωποι τη ζωή τους, όταν αυτή περιλαμβάνει δουλειά, οικογένεια κ.λπ.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στα ΗΑΕ είναι ακόμα απλοί άνθρωποι που κάνουν κανονικές δουλειές, ακόμη και οι περισσότεροι εκατομμυριούχοι είναι εκατομμυριούχοι επειδή κάνουν καλά αμειβόμενες δουλειές και όχι επειδή είναι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: ot.gr

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ
Κόσμος 26.04.26 Upd: 05:02

Πυροβολισμοί στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκο – Απομακρύνθηκαν οι επίσημοι και ο Τραμπ

Οι πυροβολισμοί φέρονται να προήλθαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το λόμπι του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου πραγματοποιείται το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές (βίντεο)
Κόσμος 26.04.26

Μαζικές τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κολομβία με 14 νεκρούς και 38 τραυματίες λίγο πριν τις εκλογές

Μόνο σε μια επίθεση με εκρηκτικά στην Παναμερικανική εθνική οδό είχε ως αποτέλεσμα 14 νεκρούς και 20 τραυματίες. Επιθέσεις με drones σε στρατόπεδα, ολόκληρη η Κολομβία σε συναγερμό.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο
Κόσμος 26.04.26

Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στον νότο μετά την εντολή του Νετανιάχου – Πολίτες φεύγουν από τον νότο

Με τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ να έχουν ξεκινήσει ξανά με εντολή Νετανιάχου, χιλιάδες πολίτες του νότου του Λιβάνου προσπαθούν να φύγουν προς την Βηρυτό και την Σιδώνα.

Σύνταξη
Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης
Ακροδεξιά βία 26.04.26

Πυροβολισμοί εναντίον αντιφασιστών στην Ιταλία, την επέτειο της Ημέρας της Απελευθέρωσης

Άνδρας με κράνος και στολή παραλλαγής που επέβαινε σε σκούτερ πυροβόλησε ένα ζευγάρι αντιφασιστών, στον λαιμό, το μάγουλο και τον ώμο με αεροβόλο προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποδοκίμαζαν! (vid)

Οι παίκτες του ΟΦΗ έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν οι χαμένοι του τελικού πήγαν για να παραλάβουν τα μετάλλιά τους – Την ίδια στιγμή οι οπαδοί του «Δικεφάλου» γιούχαραν τους παίκτες της ομάδας του

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’
Ποδόσφαιρο 26.04.26

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-2: Με τη σκέψη στην ‘Αρσεναλ, οι γηπεδούχοι έκαναν ανατροπή σε 5’

Η Μπιλμπάο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στην επανάληψη οι Μαδριλένοι μπήκαν δυνατά και το 0-1 έγινε 2-1 και στο τέλος 3-1 και 3-2. Η Ατλέτικο επέστρεψε στις νίκες μετά από τέσσερις ήττες

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)
Ποδόσφαιρο 25.04.26

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Ο Γιερεμέγιεφ ισοφαρίζει σε 2-2 και στέλνει τον τελικό στην παράταση – Δείτε όλα τα γκολ vid)

Στις καθυστερήσεις του τελικού ο Μαντί Καμαρά έστρωσε την μπάλα στον Γιερεμέγιεφ ο οποίος εξ επαφής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κι ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ σε 2-2. Δείτε το γκολ και τα υπόλοιπα τρία.

Σύνταξη
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη
Ελλάδα 25.04.26

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Η νέα ισχυρή σεισμική δόνηση έχει το ίδιο επίκεντρο με τον μεγάλο σεισμό 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής

Σύνταξη
Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;
Πολιτική Γραμματεία 25.04.26

Εμπνευστής των επιθέσεων στην Κοβέσι;

Όσο οι επιθέσεις των κεντρικών στελεχών προς την Λάουρα Κοβέσι πληθαίνουν… τόσο η εκτίμηση πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο εμπνευστής αυτής της συντονισμένης επίθεσης πληθαίνουν. Θα διαφοροποιηθεί ο πρωθυπουργός ή μέσα από την σιωπηρή ανοχή θα ανάψει το πράσινο φως για περεταίρω κλιμάκωση;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της
Κόσμος 25.04.26

Χωρίς τον «αποδιοπομπαίο τράγο» Όρμπαν, ίσως ήρθε η ώρα για την ΕΕ να φτάσει στην ρίζα των προβλημάτων της

Η ζωή μετά τον Βίκτορ Όρμπαν σημαίνει ότι, στο μέλλον, οι ηγέτες της ΕΕ δεν θα έχουν κανέναν άλλον να κατηγορήσουν παρά μόνο τους εαυτούς τους, γράφει το POLITICO

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία
Κόσμος 25.04.26

Τραμπ: Δεν ξέρουμε ποιος ηγείται του Ιράν – Αραγκτσί: Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές στην διπλωματία

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους ΗΠΑ και Ιράν, ευτυχώς στα κοινωνικά δίκτυα, με δηκτικές δηλώσεις Τραμπ και Αραγκτσί, προς την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον αντίστοιχα.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη
Ελλάδα 25.04.26

Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 40χρονο αφού έχει δολοφονήσει τη 43χρονη

Η υπόθεση της δολοφονίας της 43χρονης στην Κρήτη παραμένει ανοικτή σε πολλά επίπεδα - Οι Αρχές ερευνούν εξονυχιστικά το πολύωρο βιντεοληπτικό υλικό, αναλύοντας καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη και αυτόχειρα.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

