ΔΟΕ: Καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό – «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταγγέλλει ότι Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου χτύπησε εκπαιδευτικό, κάνοντας μνεία και σε άλλα περιστατικά που εγείρουν ανησυχία
- «Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Ανακοίνωση εξέδωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταδικάζοντας την επίθεση που δέχτηκε εκπαιδευτικός από Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου στην Ερέτρια.
Η ΔΟΕ χαρακτήρισε την επίθεση «χυδαία, βίαιη και απρόκλητη», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο συγκεκριμένο σχολείο είναι επικίνδυνη, καθώς έτερα γεγονότα έχουν σημειωθεί και προκαλούν προβληματισμό.
Παράλληλα, κάλεσε «τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας αλλά και από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πάρουν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα ώστε να σταματήσουν οι βίαιες ενέργειες του συγκεκριμένου στελέχους εκπαίδευσης».
Η ανακοίνωση της ΔΟΕ
Η ανακοίνωση ξεκινάει λέγοντας ότι «το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε συνάδελφός μας» σε Δημοτικό στην Ερέτρια «από τη διευθύντρια του σχολείου».
Όπως αναφέρεται: «Την Πέμπτη 16/10 μέσα στο χώρο του σχολείου, παρουσία μαθητών αλλά και της Σχολικής Συμβούλου η εν λόγω διευθύντρια επιτέθηκε και χτύπησε τη συνάδελφο.
Το περιστατικό αυτό, με βάση και την ενημέρωση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκίδας, αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς γεγονότων που έχουν λάβει χώρα στο συγκεκριμένο σχολείο εδώ και ένα χρόνο και καταδεικνύουν την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Ενδεικτικά την καταχρηστική συμπεριφορά, αναγκάζοντας επιλεκτικά συναδέλφους να μένουν καθημερινά στο σχολείο μέχρι τις 2 μ.μ. και την απομάκρυνση των παιδιών συναδέλφου από το σχολείο, καθώς και μια σειρά παρατυπίες και παραλείψεις για τις οποίες έχει παραπεμφθεί και στο παρελθόν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο».
«Για όλα τα παραπάνω η ΔΙ.Π.Ε. Εύβοιας όπως και η Σχολική Σύμβουλος ήταν ενήμεροι με έγγραφες καταγγελίες συναδέλφων από την περσινή χρονιά. Την ίδια στιγμή που η ΔΙ.Π.Ε. διαφημίζει τη γνωστή πλατφόρμα για τα περιστατικά βίας στα σχολεία, δεν έκανε τίποτα επί της ουσίας για να προστατεύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς που βιώνουν καθημερινά «βία» και απειλές μέσα στο ίδιο τους το σχολείο! Τη στιγμή μάλιστα που φέρει ακέραιη την ευθύνη για την επιλογή των στελεχών της!
Απαιτούμε άμεσα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας αλλά και από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πάρουν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα ώστε να σταματήσουν οι βίαιες ενέργειες του συγκεκριμένου στελέχους εκπαίδευσης και να προστατευθεί απόλυτα η σωματική και ψυχική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών!», δηλώνει η ανακοίνωση.
- Οι διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
- «Φοβάμαι να κυκλοφορήσω μόνη μου» – Ο εφιάλτης που ζούσε η αστυνομικός από τον πρώην σύντροφό της
- Πυρά Κουτσούμπα σε κυβέρνηση: Εσείς είστε αυτοί που προσβάλετε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
- «Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
- Ανατροπή με Φεράν Τόρες στην Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)
- Τραγωδία στα Τρίκαλα – 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με μία πετσέτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις