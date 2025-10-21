Ανακοίνωση εξέδωσε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) καταδικάζοντας την επίθεση που δέχτηκε εκπαιδευτικός από Διευθύντρια Δημοτικού σχολείου στην Ερέτρια.

Η ΔΟΕ χαρακτήρισε την επίθεση «χυδαία, βίαιη και απρόκλητη», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο συγκεκριμένο σχολείο είναι επικίνδυνη, καθώς έτερα γεγονότα έχουν σημειωθεί και προκαλούν προβληματισμό.

Παράλληλα, κάλεσε «τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας αλλά και από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πάρουν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα ώστε να σταματήσουν οι βίαιες ενέργειες του συγκεκριμένου στελέχους εκπαίδευσης».

Η ανακοίνωση της ΔΟΕ

Η ανακοίνωση ξεκινάει λέγοντας ότι «το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταδικάζει με τον πιο εμφατικό τρόπο τη χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε συνάδελφός μας» σε Δημοτικό στην Ερέτρια «από τη διευθύντρια του σχολείου».

Όπως αναφέρεται: «Την Πέμπτη 16/10 μέσα στο χώρο του σχολείου, παρουσία μαθητών αλλά και της Σχολικής Συμβούλου η εν λόγω διευθύντρια επιτέθηκε και χτύπησε τη συνάδελφο.

Το περιστατικό αυτό, με βάση και την ενημέρωση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Χαλκίδας, αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς γεγονότων που έχουν λάβει χώρα στο συγκεκριμένο σχολείο εδώ και ένα χρόνο και καταδεικνύουν την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Ενδεικτικά την καταχρηστική συμπεριφορά, αναγκάζοντας επιλεκτικά συναδέλφους να μένουν καθημερινά στο σχολείο μέχρι τις 2 μ.μ. και την απομάκρυνση των παιδιών συναδέλφου από το σχολείο, καθώς και μια σειρά παρατυπίες και παραλείψεις για τις οποίες έχει παραπεμφθεί και στο παρελθόν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο».

«Για όλα τα παραπάνω η ΔΙ.Π.Ε. Εύβοιας όπως και η Σχολική Σύμβουλος ήταν ενήμεροι με έγγραφες καταγγελίες συναδέλφων από την περσινή χρονιά. Την ίδια στιγμή που η ΔΙ.Π.Ε. διαφημίζει τη γνωστή πλατφόρμα για τα περιστατικά βίας στα σχολεία, δεν έκανε τίποτα επί της ουσίας για να προστατεύσει μαθητές και εκπαιδευτικούς που βιώνουν καθημερινά «βία» και απειλές μέσα στο ίδιο τους το σχολείο! Τη στιγμή μάλιστα που φέρει ακέραιη την ευθύνη για την επιλογή των στελεχών της!

Απαιτούμε άμεσα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας αλλά και από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πάρουν όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα ώστε να σταματήσουν οι βίαιες ενέργειες του συγκεκριμένου στελέχους εκπαίδευσης και να προστατευθεί απόλυτα η σωματική και ψυχική ακεραιότητα μαθητών και εκπαιδευτικών!», δηλώνει η ανακοίνωση.