Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει
Ελλάδα 25 Ιανουαρίου 2026, 10:36

Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η διευθύντρια που φίμωσε μαθητή – «Το έκανα με την συναίνεση των μαθητών», υποστηρίζει

Στην απολογία της η διευθύντρια υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία «για πλάκα» - «Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα του 13χρονου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Μεταβολισμός: Η συνήθεια-παγίδα που τον επιβραδύνει μετά τα 40

Spotlight

Σοκ προκαλεί η υπόθεση καθηγήτριας και διευθύντριας Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία φέρεται να φίμωσε στην κυριολεξία έναν μαθητή, κλείνοντάς του το στόμα με μονωτική ταινία, επειδή έκανε φασαρία την ώρα του μαθήματος.

Η 60χρονη εκπαιδευτικός, που συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Καταδικάστηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερη. Στην απολογία της υποστήριξε ότι τοποθέτησε η ίδια την ταινία, ισχυριζόμενη ότι το έκανε «για πλάκα».

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά τα αδικήματα της παράνομης βίας και της σωματικής βλάβης. Το περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του μαθητή, η οποία ενημερώθηκε από την κόρη της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εκπαιδευτικός ζήτησε αρχικά από τη δίδυμη αδελφή του μαθητή να του δέσει τα χέρια. Όταν εκείνη αρνήθηκε, έδωσε εντολή σε άλλον συμμαθητή τους να το κάνει.

Υπήρχαν ήδη καταγγελίες για την 60χρονη

Σημειώνεται ότι για τη διευθύντρια υπήρχαν ήδη καταγγελίες από τον Σύλλογο Γονέων για προβληματική συμπεριφορά. Είχε ξεκινήσει ΕΔΕ, ενώ παράπονα είχαν εκφράσει κατά καιρούς και μαθητές, αλλά και καθηγητές.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ανεξάρτητα από τη δικαστική απόφαση, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως τι ακριβώς συνέβη και αν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό ή αν υπήρξαν και άλλα προβλήματα στο παρελθόν.

Τι ισχυρίζεται η ίδια για το περιστατικό

Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου ανέφερε ότι το έκανε για πλάκα και πως ο 13χρονος δεν έδειχνε να δυσανασχετούσε. Παράλληλα υποστήριξε πως προχώρησε σε αυτή την πράξη με τη συναίνεση των υπόλοιπων μαθητών.

«Την Πέμπτη παρουσιάζαμε εργασίες στην τάξη. Όλοι μιλούσαν το ίδιο και ο 13χρονος. Λέω στην αδερφή του μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει; Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα. Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

«Του έλεγε θα σε κάνω μούμια», καταγγέλλει η μητέρα

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα του μαθητή – η οποία είναι αντιδήμαρχος του Δήμου Εμμ. Παππά -, την περασμένη Πέμπτη η εκπαιδευτικός πήρε μια χαρτοταινία, έκοψε τρία κομμάτια και τα έβαλε στο στόμα του επειδή έκανε φασαρία, ενώ έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

Η ίδια καταγγέλλει ότι το παιδί της δέχθηκε εξευτελιστική και βίαιη μεταχείριση, ενώ το σχολείο δεν την ενημέρωσε ποτέ επισήμως για το συμβάν. «Όταν παρέλαβα τα παιδιά από το φροντιστήριο μου είπαν ‘μαμά, θέλουμε να σου πούμε κάτι αλλά δεν θέλουμε να ταραχτείς’. Λέω ‘τι συνέβη;’ σίγουρη ότι κάτι έγινε γιατί τα περιστατικά σε αυτό το σχολείο είναι καθημερινά», λέει η ίδια εμφανώς ταραγμένη.

Και συνεχίζει: «Το παιδί έμεινε έτσι καθ’ όλη τη διδακτική ώρα, αγχωμένος, τρομοκρατημένος. Όλο αυτό θεωρήθηκε ως μια πλάκα. Δεν νομίζω όμως ότι εν έτει 2026 να γίνονται τέτοιες πλάκες σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον».

Σύμφωνα με την ίδια, η κατηγορούμενη διευθύντρια του γυμνασίου στις Σέρρες απείλησε και την επόμενη ημέρα το παιδί της, λέγοντάς του ότι έχει φέρει μεγαλύτερη ταινία για να τον δέσει πιο σφιχτά. «Παίζουν με τις ψυχές των παιδιών και αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

YouTube thumbnail

Ξεσπά ο σύζυγος της καθηγήτριας

Ο σύζυγος της καθηγήτριας και διευθύντριας του Γυμνασίου, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρει πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδερφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα.

»Η γυναίκα μου πάσχει – η διεύθυνση τα ξέρει – από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’αυτα που μου κάνει όλη μέρα , φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. “Μπήκατε” σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πως άργησε και τόσο».

